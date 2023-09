Cuánto dinero voy a cobrar de pensión si tengo 25 años cotizados: esta es la cuantía según tu sueldo

Una vez que se alcanza la jubilación, la pensión es la principal fuente de ingresos, lo que hace que sea completamente normal que todo el mundo se pregunte acerca de la cuantía de esa futura pensión, sobre todo cuando se acerca la edad ordinaria de jubilación.

En España, la cotización es un elemento fundamental a la hora de acceder a las pensiones de jubilación, pero también para poder conocer la cuantía de dichas prestaciones. Esto tiene que ver a su naturaleza contributiva, por lo que los trabajadores dependen de esas cotizaciones realizadas a lo largo de su vida laboral.

Por todo ello, es habitual que los trabajadores se pregunten acerca de la cuantía que podrán percibir según los años cotizados o aquellos que puedan llegar a necesitar cotizar antes de alcanzar la edad ordinaria de jubilación. En cualquier caso, en este caso nos vamos a centrar en explicarte cuánto queda de pensión con 25 años cotizados.

¿Cuánto queda de pensión con 25 años cotizados?

Para poder dar respuesta a esta pregunta, se necesita acudir al método de cálculo de las pensiones de jubilación de la Seguridad Social, que se aplica sobre la gran mayoría de los pensionistas y que tiene en cuenta las referencias de los últimos 25 años, así como el número de años que ha trabajado el empleado.

Para saber el importe se debe calcular la base reguladora de la pensión de jubilación en primer lugar. Su importe se alcanza sumando las bases de cotización de los últimos 25 años, lo que supone un total de 300 bases, que se dividen el total entre 350. Desde la Seguridad Social se aplica un coeficiente a las bases de cotización de todos los años a excepción de los dos últimos, para que se reflejen en estas el efecto de la inflación. Además, los trabajadores, a excepción de los autónomos y las empleadas del hogar, se pueden beneficiar de la integración de lagunas de cotización que sirven para rellenar los periodos sin cotizar con bases ficticias de entre el 50 y el 100% de la base mínima.

El siguiente paso consiste en conocer el porcentaje de la base reguladora a la que se tiene derecho y que formará el importe de la pensión de jubilación, lo que depende del número de años cotizados por el trabajador de acuerdo a estos aspectos clave:

Con 15 años cotizados, que son el mínimo para poder acceder a la pensión, se garantiza percibir el 50% de la base reguladora.

Por cada uno de los siguientes 49 meses cotizados, se concede un 0,21% adicional de base reguladora.

A partir de ahí, por cada uno de los siguientes 209 meses cotizados, se concede un 0,19% extra de base reguladora.

Aquellas personas que hayan cotizado 25 años tendrán, por lo tanto, derecho a percibir una pensión de jubilación del 73,78% de la base reguladora.

¿A qué edad es posible jubilarse con 25 años cotizados?

En España hay dos edades de jubilación desde que en el año 2013 comenzase a aplicarse la reforma de las pensiones de 2011, en la que se decidió retrasar la edad de jubilación mediante un calendario de aplicación progresiva.

De esta forma, tal y como se indica en la Ley 27/2011 de 1 de agosto, en el año 2023, aquellas personas que alcancen los 37 años y 9 meses cotizados, podrán mantener la edad de jubilación anterior a la reforma, es decir, los 65 años de edad.

Sin embargo, aquellas personas que tengan 25 años cotizados no llegan a dicha cotización, por lo que tendrán que jubilarse un poco más tarde, con 66 años y 4 meses. Asimismo, hay que recordar que no tienen la posibilidad de jubilarse de forma anticipada, al no contar con la cotización exigible para ello, que es de 33 años en el caso de la modalidad involuntario y los 35 años exigidos en la modalidad voluntaria.

Requisitos para poder solicitar la pensión por jubilación en España

En España existen dos tipos de pensiones, las contributivas y las no contributivas, contando cada una de ellas con una serie de requisitos. Las segundas son inferiores en cuantía, pero están pensadas para aquellas personas que no han podido cotizar demasiado en sus últimos años de vida laboral.

Los requisitos para solicitar una pensión no contributiva son los siguientes:

Tener 65 años de edad o más.

Contar con unas rentas o ingresos anuales inferiores a 5.899,60 euros.

Ser residente en España y haberlo sido durante al menos diez años desde el cumplimiento de los 16 años hasta el momento en el que se devenga la pensión.

Por su parte, las pensiones contributivas tienen una cuantía mayor, pero esto también tiene unos requisitos superiores. La cuantía depende de diferentes elementos de las nóminas, pero los requisitos para solicitarla son siempre los siguientes:

Tener al menos 66 años y 2 meses de edad, salvo excepciones, o 65 años en el caso de que se hayan cotizado un mínimo de 37 años y 6 meses.

La edad de jubilación y los años de cotización se irán incrementando progresivamente hasta el año 2027, por lo que a partir de ese año se exigirá tener 67 años o 65 años si se tienen 38 años y 6 meses cotizados como mínimo.

Por norma general, el periodo mínimo de cotización es de 15 años, habiendo cotizado dos años del total en los últimos 15 años inmediatamente anteriores al momento de la solicitud de la jubilación.

