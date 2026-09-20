La inflación se dispara y ahorrar bien es más importante que nunca: claves para poner el dinero 'a trabajar'

Tres grandes obstáculos dificultan la rentabilidad del ahorro en España: falta de educación financiera, inercia bancaria y fragmentación financiera.

Bancos y neobancos han subido la rentabilidad de sus depósitos y cuentas tras el aumento de los tipos de interés por parte del BCE y la Fed.

La inflación en agosto alcanzó el 4,3%, lo que reduce el poder adquisitivo de los ahorros y dificulta la protección del dinero.

La tasa de ahorro de los hogares españoles cae a pesar de que la renta disponible aumenta, debido al impacto de la inflación.

Las familias españolas cada vez pueden ahorrar menos. Así lo señalan los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que muestran que el porcentaje de ahorro de los hogares se ha ido reduciendo de manera consecutiva trimestre a trimestre desde el tercer balance trimestral del año 2024. Todo a pesar de que la renta disponible sí que sube de manera progresiva según los datos de Funcas.

El encarecimiento del coste de la vida ha jugado un papel muy importante en la caída de la capacidad de ahorro. La inflación se disparó en agosto un 4,3%, máximos desde hace tres años.

Bajo este contexto, invertir bien el dinero que logramos salvar a final de mes es fundamental.

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Según un cálculo de Revolut, en un hogar español con 10.000 euros ahorrados, la inflación destruye 270 euros de poder adquisitivo al año.

Con todo, tener el dinero en cualquier cuenta o depósito no es suficiente. La fintech también analiza que la oferta media de los productos financieros logra combatir la inflación.

Según su análisis, el interés medio de los depósitos a un año es del 2,15%. Y aún con este rendimiento, se acaban perdiendo 55 euros al año teniendo el dinero a plazo fijo.

Sin embargo, las últimas subidas de tipos por parte de los bancos centrales han hecho reaccionar a los bancos.

El Banco Central Europeo (BCE) subió los tipos la semana pasada 25 puntos básicos por segunda vez en el año. Y esta misma semana ha sido el turno de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), que ha subido el precio del dinero por primera vez en tres años.

Y bajo este contexto, muchas entidades mediadas han subido la rentabilidad de sus cuentas y depósitos. Es el caso de ING, BancaMarch o MyInvestor.

Los neobancos, a diferencia de la gran banca tradicional, también se han unido a la gesta. Openbank -el digital de Santander-, Revolut, Bankinter y TradeRepublic han mejorado sus intereses.

Los expertos avisan de que, aunque la mayoría de españoles sí que utiliza estos instrumentos para intentar combatir la inflación y generar un ahorro real, todavía existen tres grandes obstáculos que hacen que no se obtenga la máxima rentabilidad posible.

Por un lado está la educación financiera. Según el análisis de Revolut, casi el 40% de los españoles calcula mal los ahorros que le quedan tras ajustarlos a la inflación o ni siquiera tienen en cuenta este factor.

Por otro, la inercia bancaria. Los españoles siguen siendo muy fieles a sus bancos, tanto, que casi el 60% de los ahorradores jamás ha cambiado de entidad. Ni siquiera para buscar mayores rendimientos.

Por último, la fragmentación financiera. La mitad de los españoles utilizan más de una aplicación bancaria. Y esto, aunque pudiera parecer algo bueno, porque presenta una oferta más amplia de productos, puede acabar siendo un obstáculo. De hecho, así lo afirman casi el 50% de los que cuentan con varias apps.