La guía definitiva para entender el consumo de luz y pagar menos en tu factura

Existen trucos para bajar tu factura de la luz, como evitar el consumo fantasma, revisar la potencia contratada y elegir la tarifa que mejor encaje contigo.

Las claves

Las claves Generado con IA Ajustar la potencia contratada y evitar el consumo fantasma de los electrodomésticos puede reducir significativamente la factura de la luz en los hogares españoles. El mantenimiento adecuado de los electrodomésticos y el uso de iluminación LED son claves para disminuir el consumo energético y ahorrar hasta un 80% en iluminación. El Certificado de Ahorro Energético (CAE) acredita la eficiencia de una vivienda y permite obtener beneficios económicos directos en la factura. Invertir en paneles solares y mejorar el aislamiento térmico son estrategias a largo plazo que pueden reducir el gasto energético hasta en un 30%.

La factura de la luz es uno de los gastos que más preocupan a los hogares españoles, porque los mercados energéticos globales están conectados entre sí y cualquier cambio económico y político que se produzca en el mundo nos termina afectando. Además, nunca hemos vivido en una sociedad tan dependiente de la energía como ahora: más de 3,5 millones de personas en España teletrabajan al menos un día a la semana, tenemos más aparatos conectados a la red y sería impensable vivir sin aire acondicionado o ventiladores en verano y sin calefacción en invierno.

Por tanto, ¿cómo podemos ahorrar energía en casa sin cambiar demasiado nuestros hábitos? Para empezar, un informe de la CNMC demuestra que 6 de cada 10 hogares españoles tienen contratada más potencia en casa de la que realmente necesitan, así que uno de los trucos está en entender mejor lo que estamos pagando y de qué manera. Y para eso, lo mejor es analizar tu factura de la luz, pues podrás saber si tienes contratada la tarifa más adecuada y ajustarla si no es así.

¿Cómo puedo ahorrar en la factura de la luz hoy mismo?

La guía definitiva para entender el consumo de luz Iberdrola

No necesitas tener demasiados conocimientos energéticos ni hacer grandes cambios. Es más bien una suma de pequeños hábitos lo que te permitirá reducir tu factura de la luz. Toma nota.

Ajusta la potencia contratada a tus necesidades reales

¿Sabías que la potencia contratada supone entre el 20% y el 40% del coste total de tu factura de la luz? De este dato depende el número de electrodomésticos que puedes tener funcionando a la vez en casa, y es incluso más importante que el precio del kWh (kilovatio hora), porque supone la parte fija de la factura.

Si tienes más potencia contratada de la que necesitas, estarás pagando de más en la factura sin necesidad. Y si la cifra está por debajo, pagarás las consecuencias de otra manera al no poder conectar varios electrodomésticos potentes al mismo tiempo. La solución en ambos casos es revisar la potencia que tienes contratada y ajustarla siempre a las personas que sois en casa, el tamaño de tu vivienda y los aparatos que suelen estar encendidos al mismo tiempo, recomienda la CNMC.

Evita el 'consumo fantasma' de los electrodomésticos en standby

Muchos electrodomésticos en casa están funcionando en standby: cuando ves una pequeña luz roja en la tele, dejas cualquier cargador conectado a la corriente aunque no lo estés usando, la consola está en suspensión en lugar de apagada… Todos estos dispositivos están gastando electricidad, y es lo que se conoce como consumo fantasma.

Supone alrededor del 10% del consumo anual en tu factura de la luz, según datos del IDAE. Y es perfectamente evitable si pones en práctica estos consejos:

Utiliza regletas con interruptor para apagar varios aparatos al mismo tiempo.

Desenchufa los cargadores de la corriente siempre cuando quites tus dispositivos.

No dejes ningún aparato en 'modo espera' o en suspensión y apágalos siempre.

Trucos técnicos: cómo ahorrar dinero en la factura de la luz

Hay otra serie de trucos que puedes poner en práctica y que dependen más de las decisiones que tomes relacionadas con el mantenimiento de los electrodomésticos o la iluminación. Ese pequeño ahorro, junto con los trucos anteriores, terminará teniendo un mayor impacto del que crees en tu factura de la luz.

Mantenimiento de electrodomésticos: pequeños gestos, grandes resultados

Si un electrodoméstico no está bien mantenido, va a consumir mucha más energía de la necesaria, igual que ocurre en un coche con el consumo de combustible si no haces una revisión anual. En tus electrodomésticos, tienes que cambiar los filtros para que no se acumule la suciedad, las gomas y revisar que los conductos no estén obstruidos. No hacerlo dispara hasta en un 30% tu factura de la luz sin necesidad.

Estos son los principales consejos de mantenimiento:

Limpia bien los filtros del aire acondicionado para que el aire circule mejor y enfríe más sin necesidad de bajar la temperatura o de tenerlo muchas horas funcionando.

Revisa las gomas del frigorífico y vigila que no haya juntas desgastadas, porque este es el único electrodoméstico que funciona en casa las 24 horas del día. Si el frío se escapa por alguna parte, tendrá que trabajar el doble para compensarlo.

Iluminación LED: el cambio que se amortiza en menos de 6 meses

Pasarte a la iluminación LED en casa reduce el consumo de luz hasta en un 80%. Es uno de los principales trucos para ahorrar energía y no todo el mundo lo sabe, hasta el punto de que compensarás el precio más alto de las bombillas en solo seis meses.

¿Qué es el Certificado de Ahorro Energético (CAE)?

El Certificado de Ahorro Energético (CAE) es un documento que acredita que una vivienda ha tomado medidas de eficiencia energética y ha conseguido reducir el consumo de energía final en casa. Cada CAE equivale a 1 kWh de ahorro anual.

Es decir, una manera de demostrar que has reducido la demanda energética en tu vivienda —al cambiar una caldera antigua, instalar sistemas eficientes, optimizar fachadas—, a cambio de obtener beneficioseconómicosdirectos en tu factura.

Cómo ahorrar agua en casa: la clave del ahorro doméstico integral

La guía definitiva para entender el consumo de luz Iberdrola

Calentar agua corriente también supone un porcentaje muy alto del gasto en gas o electricidad en casa, así que también es importante ahorrar agua en casa con estos consejos:

Controla el tiempo que tardas en ducharte y cierra el grifo mientras te enjabonas o te lavas el pelo.

Instala aireadores o atomizadores en los grifos para reducir el caudal sin perder presión.

Llena siempre la lavadora y el lavavajillas, o aprovecha los modos de media carga y Eco en los aparatos más modernos.

Repara cualquier pequeño goteo o avería en cisternas o grifos.

Cómo ahorrar en la factura de la luz con Iberdrola

Llegados a este punto, seguro que ya has entendido que ahorrar en la factura de la luz es una suma de buenos hábitos y de decisiones inteligentes. Así que tan importante es poner en práctica los trucos anteriores como elegir la tarifa de luz que mejor encaje en tus necesidades.

Controla tu consumo con herramientas digitales

Por suerte, la tecnología está de nuestro lado y hoy tenemos herramientas para saber exactamente cómo gastamos energía en casa, de qué manera y qué podemos hacer para solucionarlo. Por ejemplo, el Asistente Smart de Iberdrola, con el que puedes visualizar de manera clara y sencilla las franjas de mayor consumo, detectar cualquier pico de gasto y recibir consejos para bajar la factura de la luz sin cambiar en exceso tus hábitos.

Elige una tarifa que te permita planificar

El mercado de la energía depende mucho de los conflictos internacionales y de cómo se muevan los precios globales. Por eso, muchas familias prefieren vivir con la tranquilidad de saber cuánto van a pagar y tener una tarifa lo más estable posible.

Por eso, si sabes cómo es tu consumo energético en casa y conoces el precio de la luz hoy, podrás elegir mejor una de las tarifas de Iberdrola para tu hogar:

Plan Online de Iberdrola : el coste del kWh se mantiene estable durante todo el día, sin permanencia y con energía limpia de origen renovable.

: el coste del kWh se mantiene estable durante todo el día, sin permanencia y con energía limpia de origen renovable. Plan Volver de Iberdrola : es perfecto si tienes una segunda residencia a la que viajas solo en vacaciones, puentes y festivos. Tiene un 50% de descuento en verano, Navidad, Semana Santa y fines de semana, así que podrás ahorrar en la factura de la luz justo cuando más consumes.

: es perfecto si tienes una segunda residencia a la que viajas solo en vacaciones, puentes y festivos. Tiene un 50% de descuento en verano, Navidad, Semana Santa y fines de semana, así que podrás ahorrar en la factura de la luz justo cuando más consumes. Plan Super Tranquilidad de Iberdrola: tarifa fija con el precio más competitivo las 24h del día. Podrás despreocuparte de a qué hora conectar los aparatos de casa que más consumen.

Inversiones inteligentes para ahorrar en la factura eléctrica a largo plazo

La guía definitiva para entender el consumo de luz Iberdrola

Todavía no se han terminado las posibilidades. Hay otras formas de ahorrar en tu factura de la luz que suponen una inversión inicial más alta, pero empezarás a ver los beneficios muy pronto y duran todo el tiempo que quieras.

Instalación de paneles solares y compensación de excedente

Según dónde vivas y la naturaleza de tu vivienda, puedes instalar paneles solares en casa para producir tu propia electricidad. Hoy es más fácil que nunca, porque hay ayudas y subvenciones para ponerlo en práctica, y además Smart SolardeIbrerdrola se encarga al 100% de todo el proceso (diseño, montaje, sistema y financiación) y también compensan la energía que produces y no consumes. Y a través del Plan Ahorro Solar podrás complementar el rendimiento de las placas fotovoltaicas.

Aislamiento térmico: el aliado invisible del ahorro

Tener bien aislada tu vivienda, tanto en invierno como en verano, hace mucho. Si no es así, el calor de la calefacción se escapa cuando bajan las temperaturas; y cuando suben, tu casa se calienta tanto que es imposible no encender el aire acondicionado o el ventilador.

En ambos casos, la solución pasa por aislar bien tu casa: cambiar ventanas, aislar los techos, tratar la fachada… Implica hacer reformas, pero a largo plazo se traduce en un ahorro del 30% en consumo energético.

Soluciones según tipo de hogar

Si te identificas con: Acción recomendada Plan recomendado de Iberdrola Consumo elevado sin control Ajustar potencia y usar monitorización Plan Online Uso intensivo nocturno Aprovechar tramos valle Plan Online 3 periodos Segunda vivienda Tarifa estable, energía verde y sin permanencia Plan Volver Segunda vivienda Ajustar potencia y plan contratado Plan Volver Usuarios digitales Uso de apps de control Plan Online

Preguntas frecuentes sobre cómo ahorrar en la factura de la luz

Si aún sigues teniendo dudas sobre el uso de la energía en casa y cómo bajar tu factura de la luz, respondemos a las preguntas más frecuentes.

¿Qué hábitos reducen el consumo de luz sin hacer obras?

La mayoría son pequeños cambios que todos podemos poner en práctica, como apagar por completo los aparatos que no utilizamos, aprovechar al máximo la luz natural, utilizar programas Eco en lavadoras y lavavajillas o mantener la climatización a una temperatura adecuada.

¿Cómo saber si estoy consumiendo más electricidad de la necesaria?

La manera más sencilla es revisar tu factura de la luz y utilizarherramientas para monitorizar el consumo. Así, es más fácil detectar picos de gasto, identificar los electrodomésticos que más consumen y tomar buenas decisiones para mejorar la eficiencia.

¿Merece la pena cambiar de tarifa para ahorrar en la factura de la luz?

Sí, siempre que la tarifa se adapte a tus hábitos de consumo. Por ejemplo, si concentras el gasto en determinadas horas del día, tienes una segunda residencia o quieres una tarifa con un precio estable durante todo el día. Hay planes que se adaptan muy bien a tus necesidades en casa para reducir la factura.

¿Cuál es la inversión que más compensa en casa?

Las mejoras de eficiencia energética, como instalar paneles solares o hacer un aislamiento térmico de la vivienda. Aunque el desembolso inicial es más elevado, reducirás el consumo energético en los próximos años, hasta el punto de compensar con creces la inversión.

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