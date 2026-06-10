Así afecta la residencia fiscal, el teletrabajo o los viajes a la declaración de la Renta

Las claves

Las claves Generado con IA La residencia fiscal es el principal foco de riesgo en el IRPF, especialmente para profesionales con movilidad internacional y teletrabajo. Trabajar desde España para una empresa extranjera implica tributar en España y puede acarrear problemas por la ausencia de retenciones y cuestiones de Seguridad Social. Hacienda exige justificación documental rigurosa para exenciones de dietas y gastos de viaje, aplicando criterios más estrictos y revisando casos recurrentes o mal documentados. El intercambio automático de información internacional facilita el control del IRPF y aumenta la detección de rentas no declaradas por contribuyentes españoles.

El Consultorio de la Renta de EL ESPAÑOL e Invertia continúa. En colaboración con EY, se van a abordar las principales dudas de los contribuyentes: residencia fiscal, teletrabajo o gastos de viajes.

En esta ocasión, Iván Sáez y Laura Alejo, socio y manager, respectivamente, de People Advisory Services TAX de EY, alertan de las cautelas que hay que tener con determinados conceptos retributivos.

¿Hasta qué punto la residencia fiscal sigue siendo el principal foco de riesgo en el IRPF para profesionales con movilidad internacional o teletrabajo?

La residencia fiscal sigue siendo, probablemente, el mayor foco de riesgo en IRPF en un contexto de movilidad internacional creciente y auge del teletrabajo. Aunque la normativa establece criterios relativamente claros —presencia física superior a 183 días, centro de intereses económicos o núcleo familiar—, su aplicación práctica es cada vez más compleja.

En los últimos años, la Agencia Tributaria ha intensificado el análisis cualitativo de la residencia. Ya no se limita a contar días, sino que examina dónde se generan las principales fuentes de renta, dónde se toman las decisiones económicas relevantes y dónde se encuentra el entorno personal del contribuyente. Esto es especialmente relevante en perfiles que teletrabajan desde distintos países o que combinan estancias en varias jurisdicciones.

Uno de los errores más frecuentes es asumir que un traslado breve o mal documentado basta para cambiar la residencia fiscal. En la práctica, Hacienda exige pruebas sólidas y coherentes: certificados de residencia fiscal, contratos de trabajo, registros de desplazamientos, alquileres o consumos que acrediten la presencia efectiva. La ausencia de estas pruebas suele derivar en regularizaciones que pueden afectar a varios ejercicios.

Además, la doble residencia fiscal —cuando dos países consideran residente al mismo contribuyente— sigue siendo una fuente importante de conflicto. Aunque los convenios de doble imposición prevén mecanismos de resolución, su aplicación no siempre es automática ni sencilla.

En este contexto, la planificación previa y la documentación adecuada son esenciales. La residencia fiscal no es sólo una cuestión formal, sino una realidad que debe poder acreditarse con hechos.

Trabajar desde España para una empresa extranjera: ¿qué implicaciones prácticas tiene hoy en IRPF y qué aspectos suelen pasarse por alto?

Trabajar desde España para una empresa extranjera es una situación cada vez más habitual, pero también una de las que más dudas genera desde el punto de vista fiscal. La regla general es clara: si el contribuyente es residente fiscal en España, debe tributar aquí por sus rendimientos del trabajo, con independencia del país donde se encuentre la empresa pagadora.

Uno de los aspectos más relevantes —y más olvidados— es la ausencia de retenciones. En muchos casos, la empresa extranjera no practica retenciones conforme a la normativa española, lo que implica que el contribuyente puede encontrarse con una factura fiscal significativa al presentar su declaración. La falta de planificación en este punto suele generar tensiones de tesorería.

También es frecuente no analizar adecuadamente las implicaciones en materia de Seguridad Social. Dependiendo del caso, puede existir obligación de cotizar en España o de gestionar certificados de desplazamiento. Este aspecto, aunque no es estrictamente de IRPF, tiene impacto directo en la regularidad de la situación del contribuyente.

Otro riesgo relevante es la posible creación de un establecimiento permanente para la empresa extranjera, especialmente cuando el trabajador desempeña funciones comerciales o de dirección. Este análisis suele quedar fuera del radar del trabajador, pero puede tener consecuencias importantes.

Por último, se tiende a aplicar de forma automática exenciones o convenios de doble imposición sin verificar si realmente proceden. Cada caso requiere un análisis específico, ya que una aplicación incorrecta puede derivar en regularizaciones y sanciones.

Dietas, gastos de viaje y desplazamientos: ¿qué criterios está aplicando Hacienda para aceptar —o regularizar— estas exenciones en IRPF?

La tributación de dietas y gastos de viaje es una de las áreas donde la Agencia Tributaria está aplicando criterios más estrictos en los últimos años. Aunque la normativa prevé la exención de determinadas cantidades, su aplicación está condicionada al cumplimiento de requisitos muy concretos.

El primero de ellos es la existencia de un desplazamiento real por motivos laborales. Hacienda está revisando con especial atención aquellos casos en los que las dietas se abonan de forma recurrente sin que exista una justificación clara del desplazamiento. En estos supuestos, la Administración puede recalificar las cantidades como retribución sujeta a IRPF.

El segundo requisito clave es la adecuada justificación documental. No basta con reflejar las dietas en nómina: es necesario contar con billetes, facturas, órdenes de desplazamiento o cualquier otro elemento que acredite el viaje, su duración y su finalidad. La falta de estos documentos suele ser determinante en una regularización.

También se están analizando los importes abonados. Dietas elevadas o sistemáticas sin un correlato claro con la actividad real del trabajador generan sospechas y pueden desencadenar comprobaciones.

En la práctica, el mensaje de Hacienda es claro: las dietas son un régimen excepcional y deben aplicarse con rigor. Su uso como fórmula de optimización retributiva sin una base real está siendo cada vez más cuestionado.

¿Cómo está afectando la reciente jurisprudencia a la tributación de indemnizaciones, despidos y acuerdos transaccionales en el IRPF?

La reciente evolución jurisprudencial ha introducido un cambio relevante en el tratamiento fiscal de las indemnizaciones por despido. Si tradicionalmente se tendía a aplicar la exención de manera amplia, hoy se observa una interpretación más restrictiva y basada en el análisis del contenido real de los acuerdos.

En particular, los acuerdos transaccionales están siendo objeto de un escrutinio reforzado. Los tribunales y la Agencia Tributaria analizan si las cantidades abonadas responden realmente a una indemnización obligatoria o si incluyen otros conceptos encubiertos, como bonus, incentivos o compensaciones adicionales.

Uno de los elementos clave es la diferenciación clara entre la indemnización legal —que puede estar exenta dentro de ciertos límites— y otros importes. Cuando esta separación no es evidente, Hacienda tiende a calificar parte de la cuantía como rendimiento del trabajo sujeto a tributación.

Además, la Administración presta cada vez más atención al contexto económico del acuerdo: la situación del trabajador, las condiciones del despido y la coherencia entre las cantidades pactadas y las previstas en la normativa laboral.

La conclusión es clara: el diseño y la documentación de estos acuerdos es más importante que nunca. Una planificación deficiente puede transformar una indemnización aparentemente exenta en un ingreso plenamente sujeto a IRPF.

Planes de previsión social, seguros colectivos y aportaciones empresariales: ¿qué tratamiento en IRPF está generando más ajustes en comprobaciones?

Los planes de previsión social y seguros colectivos siguen siendo instrumentos relevantes, pero también una fuente recurrente de ajustes en comprobaciones fiscales. Los problemas suelen derivar, en gran medida, de errores en la aplicación de los límites o en la correcta imputación de las aportaciones.

Uno de los supuestos más habituales es la superación de los límites de reducción en la base imponible, especialmente tras los cambios normativos de los últimos años. Muchos contribuyentes continúan aplicando criterios anteriores o no tienen en cuenta la coordinación entre aportaciones individuales y empresariales.

También son frecuentes los errores en la imputación de las primas de seguros colectivos. En determinados casos, estas deben imputarse como retribución en especie en el momento de su pago, algo que no siempre se realiza correctamente.

La falta de coherencia entre la información declarada por la empresa y por el empleado es otro factor de riesgo. Hacienda cruza estos datos y cualquier discrepancia puede dar lugar a una comprobación.

En definitiva, aunque estos instrumentos pueden ser eficientes, requieren una gestión técnica rigurosa y una adecuada coordinación entre todas las partes implicadas.

¿Qué impacto práctico tiene el creciente intercambio automático de información internacional en el control del IRPF de los contribuyentes españoles?

El intercambio automático de información ha supuesto un cambio estructural en el control del IRPF. A día de hoy, la Agencia Tributaria recibe de forma sistemática información sobre cuentas financieras, inversiones y determinados rendimientos obtenidos en el extranjero por contribuyentes residentes en España.

Esto implica que la capacidad de detectar rentas no declaradas ha aumentado de forma muy significativa. Ya no se trata de actuaciones selectivas, sino de un control masivo basado en el cruce automatizado de datos. En muchos casos, las comprobaciones se inician directamente a partir de esta información.

Uno de los principales riesgos es la falta de conciencia por parte del contribuyente. Todavía existe la percepción de que ciertos activos o ingresos en el extranjero pueden pasar desapercibidos, cuando en realidad la transparencia es cada vez mayor.

Además, estos datos no se analizan de forma aislada, sino en conjunto con la información declarada en ejercicios anteriores, movimientos bancarios y otros indicadores patrimoniales. Cualquier incoherencia puede dar lugar a un requerimiento.

En este entorno, la correcta declaración de rentas y activos internacionales deja de ser una cuestión opcional para convertirse en una obligación crítica desde el punto de vista de la gestión del riesgo fiscal.