Si buscas una cuenta online sin comisiones en España, la propuesta de CaixaBank destaca por combinar banca digital, promociones y ventajas económicas reales para el usuario. (mención a la cuenta online sin comisiones + las ventajas: Smart TV de 55" de regalo, suscripción...)

Las claves

Las claves Generado con IA La Cuenta Online sin Comisiones de CaixaBank permite operar 100% online sin costes de apertura, mantenimiento ni administración. Por domiciliar la nómina, los clientes pueden acceder a promociones como una Smart TV gratis, hasta 250€ y descuentos exclusivos en productos tecnológicos. Todos los usuarios pueden disfrutar de un año gratis de Movistar Plus+ activando Bizum y realizando tres compras con tarjeta. El programa de Cashback de CaixaBank permite recuperar entre un 10% y un 15% del importe gastado en compras en más de 100 marcas.

¿Y si pudieras conseguir una Smart TV completamente gratis por domiciliar tu nómina o recuperar una parte del dinero que te gastas en tus compras habituales? Estos dos beneficios están vinculados a laCuenta Online sin Comisiones de CaixaBank, una propuesta de banca digital líder en España con la que puedes:

Abrir una cuenta bancaria online sin comisiones de apertura ni mantenimiento.

Operar 100% desde el móvil o el ordenador.

Acceder a promociones exclusivas (televisión gratis, programa de Cashback, streaming)

Abre tu Cuenta Online sin Comisiones de CaixaBank

Así es la Cuenta Online Sin Comisiones de CaixaBank: qué incluye

Mujer realizando una compra online.

La cuenta online sin comisiones de CaixaBank parte de una propuesta clara: eliminar costes y simplificar la operativa bancaria digital, gracias a contratarla de forma online en pocos minutos. El proceso es 100% digital, y solo necesitas tener el DNI a mano y un móvil con cámara.

Una vez abierta, el banco online sin comisiones incorpora los servicios habituales de una cuenta corriente:

Cuenta sin comisiones (apertura, mantenimiento y administración: 0€)

Tarjeta de débito gratuita sin costes ocultos de emisión ni mantenimiento.

Transferencia SEPA gratis en el Espacio Económico Europeo.

Bizum integrado para pagos inmediatos.

Pagos móviles o con un smartwatch (Apple Pay, Google Pay y wearables)

Además, la gestión es 100% online en pocos minutos, solo necesitas tu DNI y un móvil con cámara. No tendrás que acudir a una oficina para cualquier trámite.

A diferencia de otros bancos online, CaixaBank combina lo mejor del entorno digital con una amplia red física, teniendo a tu disposición una red de más de 25.000 gestores, más de 11.000 cajeros y más de 4.000 oficinas. Esto permite resolver gestiones complejas sin perder la comodidad de la banca online.

Empieza a operar con tu cuenta online sin comisiones

Las promociones activas del banco online sin comisiones

Uno de los factores clave que hacen de CaixaBank un referente en las cuentas online son sus incentivos económicos y sus constantes promociones. Y es que una de las grandes ventajas es que para abrir tu cuenta online al instante no necesitas domiciliar la nómina, y la ausencia de comisiones no está sujeta a ninguna condición específica ni tienes que domiciliar recibos. Adicionalmente, si decides hacerlo, puedes acceder a otras promociones que seguramente te interesen.

Novedad: En CaixaBank, por domiciliar tu nómina “Aquí eliges tú”.

Tanto si eres nuevo cliente como ya cliente, por domiciliar tu nómina podrás acceder, con la promoción del Cupón Facilitea, a una selección de productos TOP con precios exclusivos y altamente competitivos:

¿Cómo funciona?

Una vez cumplidos los requisitos de la promoción de nóminas, el cliente recibirá un cupón Facilitea que podrá canjear por un artículo de valor igual o superior al del cupón.

Si el importe del artículo elegido superase el valor del cupón, el cliente podría abonar la diferencia o financiarla en cuotas mensuales (0% TAE), con su tarjeta CaixaBank.

En concreto, los clientes que domicilien su nómina en CaixaBank podrán acceder a un MacBook Neo con un ahorro de 99€ sobre su precio de venta habitual y aplicar además el cupón promocional de hasta 400€, lo que permite reducir aún más el coste final del dispositivo hasta los 200€. En el caso del Samsung S26, el ahorro alcanza los 294€, que, sumado al canje del cupón Facilitea, puede permitir obtenerlo por solo 100€. A estas opciones se añaden otros dispositivos con precios especiales, como la PlayStation 5 Edición Digital de 825GB, la Nintendo Switch 2, la Dyson V12 o el iPhone 17.

Artículos.

En caso de financiación el único plazo para estos productos es de 10 meses de fraccionamiento con tarjeta.

¿Dónde se puede canjear el cupón?

La compra de estos productos exclusivos sólo podrá realizarse con el cupón obtenido en la campaña de nóminas.

El cliente podrá realizar el canje de estos artículos en las oficinas de CaixaBank, a través de su App o la Web.

La promoción de estos artículos estará vigente hasta agotar existencias, no obstante, a lo largo del año CaixaBank irá incorporando nuevos productos.

¿El resto de promociones siguen vigentes?

Sí, además del cupón Facilitea, los clientes que domicilien la nómina pueden optar también al 250€ netos o una Smart TV.

Esta promoción se añade a la ya existente para nuevos clientes: CaixaBank regala un año de Movistar Plus+, mediante la vinculación de Bizum y 3 pagos con Tarjeta.

1 año de Movistar Plus+ gratis con tu cuenta online de CaixaBank

Mujer viendo la tele.

Si ya tienes tu Smart TV Samsung, solo te falta una suscripción gratis a Movistar Plus+ para ver todo el catálogo de películas, series y deportes de la plataforma en streaming. Al abrir tu nueva cuenta online sin comisiones, puedes conseguir1 año gratis de Movistar Plus+ solo por activar Bizum y realizar tres compras con tarjeta antes del 31 de mayo de 2026.

¡Así de fácil! Para acceder a esta promo no necesitas domiciliar nóminas ni recibos, solo empezar a utilizar la nueva cuenta de tu banco sin comisiones.

Consigue 1 año gratis a Movistar Plus+ con tu banco sin comisiones CaixaBank

Cashback para recuperar parte del dinero de tus compras

Pareja mirando una tablet.

Otro de los beneficios de ser cliente de CaixaBank es el programa de Cashback. Este programa es uno de los elementos diferenciales más relevantes en banca digital actual. Se trata de una de las últimas novedades de su cuenta online sin comisiones, y la manera de recuperar una parte del dinero que gastes en tus compras con tarjeta.

En la sección de Cashback de la app de CaixaBank, encontrarás promociones en más de 100 marcas de todos los sectores (ahora mismo: McDonald's, adidas, Bolt, Freshly Cosmetics, Tous, Tony Roma's, Scalpers o Tax Down, entre muchas más). Es así de fácil:

Entra en la sección de Cashback y desliza la página para ver todas las ofertas. Solo con ese gesto ya se activarán las promociones. Si haces una compra con tarjeta CaixaBank en una de las marcas o comercios que participan, recibirás de vuelta un porcentaje del dinero que te has gastado. En la mayoría de los casos, entre un 10% y un 15% en compras seleccionadas de marcas. Cuando el comercio valide la compra, ese porcentaje de cashback volverá en forma de saldo a tu cuenta y habrás recuperado una parte de lo que gastaste. ¡Es una buena manera de ahorrar con CaixaBank!

Promoción Beneficio para el cliente Condiciones Vigencia Incentivo por nómina Hasta 250 € en cuenta Domiciliar nómina desde 900 €, 3 recibos y 3 pagos trimestrales Promoción activa Smart TV Samsung Televisor de hasta 55 pulgadas Traer nómina según tramo, 3 recibos y 3 pagos trimestrales Hasta 14 mayo 2026 Movistar Plus+ 1 año de suscripción Activar Bizum y hacer 3 compras con tarjeta Hasta 31 mayo 2026 Cashback Reembolso en compras seleccionadas Activar ofertas y pagar con tarjeta CaixaBank (porcentajes entre el 10% y el 15%) Activa en la app de CaixaBank

Recupera parte del dinero de tus compras en Cashback

Preguntas frecuentes sobre la cuenta online sin comisiones

Hombre utilizando un ordenador.

¿Necesitas resolver algunas dudas antes de decidirte por el mejor banco online? En ese caso, recopilamos las preguntas más frecuentes.

¿La cuenta online sin comisiones de CaixaBank tiene algún coste?

No. Esta cuenta online de CaixaBank no aplica comisiones de apertura, de mantenimiento ni por operar (tarjetas, transferencias, retirar dinero en cajeros…). Es una cuenta 100% gratuita.

¿Es obligatorio domiciliar la nómina?

No. Puedes abrir la cuenta online sin comisiones sin necesidad de domiciliar la nómina ni ningún recibo. Eso sí, si quieres hacerlo, recibirás a cambio ventajas de otras promociones exclusivas de CaixaBank.

¿Se puede abrir una cuenta online al instante sin acudir a una oficina?

Sí. El proceso de alta es 100% online, se completa en minutos desde el móvil y solo necesitas tener tu DNI en vigor a mano y un móvil con cámara.

¿A qué promociones puedo acceder si domicilio la nómina?

A la promoción que te regala una Smart TV gratis. Si no quieres domiciliarla, igualmente puedes acceder a 1 año gratis de Movistar Plus+ o al programa de Cashback, disponible para todos los usuarios de la cuenta online sin comisiones.

Abre tu Cuenta Online sin Comisiones de CaixaBank

¡Así de fácil! La cuenta online sin comisiones de CaixaBank no solo elimina costes, sino que añade valor a través de promociones, tecnología y experiencia de usuario. Opciones como esta cuenta online han democratizado en los últimos años el acceso a la banca online para operar desde cualquier lugar, sin coste de mantenimiento y sin tener que acudir a una oficina para trámites que podemos hacer en casa. CaixaBank se posiciona como una de las opciones más completas dentro del sector financiero en España en el 2026. ¡Y encima con promociones!