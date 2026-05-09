Por qué hay que revisar los 'bizum' recurrentes y las rentas inmobiliarias en la declaración de la Renta

Las claves

Las claves Generado con IA Hacienda pone el foco en los ingresos recurrentes a través de Bizum y otras plataformas, no en los pagos puntuales entre particulares. Los ingresos detectados por la Agencia Tributaria que no se reflejen en el IRPF deben poder justificarse adecuadamente para evitar sanciones. En rentas inmobiliarias, se exige una delimitación clara del uso de la vivienda y pruebas objetivas para acreditar el uso mixto o profesional. La exención por trabajos en el extranjero requiere cumplir requisitos específicos y documentación clara, ya que su aplicación está siendo revisada con rigor.

El Consultorio de la Renta de EL ESPAÑOL e Invertia continúa. En colaboración con EY, se van a abordar las principales dudas de los contribuyentes.

En esta ocasión, Iván Sáez y Laura Alejo, socio y manager, respectivamente, de People Advisory Services TAX de EY, alertan de las cautelas que hay que tener con pagos electrónicos como los bizum y las rentas inmobiliarias.

Plataformas digitales, bizum y movimientos bancarios: ¿Qué información tiene ya Hacienda y cómo se está utilizando en IRPF?

En los últimos años, Hacienda ha ampliado de forma muy significativa la información de la que dispone sobre los movimientos económicos de los contribuyentes. A través de entidades financieras, plataformas digitales y sistemas de pago como Bizum, la Agencia Tributaria recibe datos cada vez más detallados sobre ingresos, cobros recurrentes y determinados patrones de comportamiento financiero.

Es importante entender que no se persiguen los pagos puntuales entre particulares, como dividir una comida o devolver un gasto ocasional. El foco de Hacienda está en la detección de ingresos recurrentes, habituales o de importe relevante que puedan revelar la existencia de una actividad económica no declarada, arrendamientos encubiertos o ventas habituales fuera del marco fiscal adecuado.

En el caso de Bizum y plataformas similares, Hacienda no analiza cada operación de forma aislada, sino el conjunto de movimientos. La reiteración de cobros, la existencia de conceptos similares o la concentración de ingresos en determinados períodos son señales que pueden dar lugar a una comprobación.

Además, esta información se cruza con otros datos fiscales: declaraciones anteriores, actividades declaradas, inmuebles, censos de empresarios o plataformas digitales.

Si los ingresos detectados no tienen reflejo en el IRPF, el contribuyente deberá justificar su origen.

La recomendación práctica es clara: todo ingreso tiene que poder explicarse. Si un contribuyente recibe importes recurrentes, aunque sea a través de medios informales, debe analizar su correcta calificación fiscal y reflejarla adecuadamente en la declaración para evitar regularizaciones y sanciones posteriores.

¿Qué criterios está siguiendo la Agencia Tributaria en imputación de rentas inmobiliarias y uso parcial de la vivienda?

La imputación de rentas inmobiliarias se ha convertido en un área de especial atención para la Agencia Tributaria, especialmente cuando las viviendas no constituyen la residencia habitual del contribuyente durante todo el año. En estos casos, Hacienda aplica cada vez con mayor rigor la imputación proporcional de rentas, incluso en situaciones que tradicionalmente no generaban conflicto.

En viviendas con uso mixto, por ejemplo, residencia habitual durante parte del año y alquiler o uso profesional durante otro período, la AEAT exige una delimitación clara tanto temporal como espacial. Esto implica poder acreditar con pruebas objetivas qué parte de la vivienda y en qué períodos ha tenido cada uso, algo que muchos contribuyentes no documentan adecuadamente.

Cuando no existe esa delimitación clara, la Administración tiende a aplicar criterios desfavorables al contribuyente, imputando rentas por la totalidad del inmueble o regularizando deducciones indebidamente aplicadas. La ausencia de pruebas suele jugar en contra del contribuyente en una eventual comprobación.

También se están revisando con más detalle los supuestos de viviendas utilizadas como despacho profesional o para teletrabajo. Hacienda es especialmente exigente en la justificación del uso exclusivo de determinadas estancias y en la coherencia entre lo declarado y la realidad económica.

La recomendación es anticiparse: analizar el uso real del inmueble, documentarlo correctamente y reflejarlo de forma coherente en la declaración, evitando automatismos que hoy están generando regularizaciones relevantes.

Rentas del trabajo en el extranjero y art. 7.p LIRPF: ¿qué errores de aplicación siguen siendo habituales?

Uno de los errores más frecuentes en la aplicación de la exención del artículo 7.p) de la LIRPF es su utilización de forma automática, sin un análisis detallado de si se cumplen realmente todos los requisitos exigidos por la normativa. Muchos contribuyentes siguen entendiendo esta exención como un beneficio general por el mero hecho de desplazarse al extranjero, cuando en realidad su aplicación es restrictiva y muy casuística.

La Agencia Tributaria está cuestionando cada vez con mayor intensidad si el trabajo realizado fuera de España aporta un beneficio efectivo a la entidad extranjera, especialmente en el caso de desplazamientos dentro de grupos multinacionales. En estos escenarios, Hacienda analiza si existe una necesidad real del desplazamiento o si se trata de una asignación meramente formal sin sustancia económica.

Uno de los aspectos clave en las comprobaciones es la existencia, o no, de una facturación de los costes laborales o la facturación de un servicio intracompany a la entidad extranjera. Aunque no es un requisito legal expreso, la Administración utiliza la facturación del coste o del servicio intracompany como un indicio relevante de que el trabajo se ha prestado efectivamente en beneficio de la entidad no residente. La ausencia de este elemento sigue provocando numerosas regularizaciones.

La falta de registros claros, agendas, certificados de empresa, billetes, informes de proyecto, debilita de forma significativa la defensa del contribuyente.

En la práctica, la aplicación correcta del artículo 7.p) exige planificación previa, documentación adecuada y un análisis individualizado de cada desplazamiento, evitando interpretaciones generales que hoy están siendo sistemáticamente rechazadas por la Administración.