Estas son las principales 'red flags' fiscales que llevan a la Agencia Tributaria a revisar una declaración de la Renta

Las claves

Las claves Generado con IA La Agencia Tributaria intensifica el control sobre declaraciones con incoherencias entre los datos declarados y la información de terceros. Incrementos patrimoniales no justificados, diferencias entre rendimientos declarados e información bancaria y uso intensivo de deducciones sin justificar son señales de alerta para Hacienda. Los contribuyentes con antecedentes de regularizaciones o actividades internacionales están bajo especial vigilancia y tienen mayor probabilidad de ser revisados. El borrador de la Renta puede estar incompleto para perfiles con rentas complejas, por lo que es imprescindible revisarlo y ajustarlo antes de confirmarlo.

Una nueva campaña de la Renta ha empezado. Y, con ella, EL ESPAÑOL-Invertia retoma su Consultorio de la Renta en el que, en colaboración con EY, abordará las principales dudas de los contribuyentes.

En esta ocasión, Iván Sáez y Laura Alejo, socio y manager, respectivamente, de People Advisory Services TAX de EY, abordan cuáles son las principales señales que pueden llevar a la Agencia Tributaria a revisar una declaración.

¿Qué indicadores o red flags están provocando hoy más comprobaciones en las declaraciones del IRPF?

En la actual campaña de renta, la Agencia Tributaria está intensificando los controles sobre aquellas declaraciones que presentan incoherencias entre la información declarada por el contribuyente y los datos que Hacienda recibe de terceros. El foco ya no está tanto en errores formales, sino en descuadres económicos que no encajan con el perfil del contribuyente o con su evolución patrimonial. La digitalización y el cruce masivo de información permiten a la Administración detectar con mayor rapidez estas situaciones.

Una de las principales red flags son los incrementos patrimoniales no justificados, especialmente cuando el nivel de gasto, inversión o ahorro no se corresponde con las rentas declaradas. También se están revisando con mayor atención las diferencias entre los rendimientos del trabajo o del capital declarados y la información bancaria, así como el uso intensivo de deducciones sin una justificación sólida o sin la documentación adecuada.

Otro elemento que está generando numerosas comprobaciones es la estabilidad artificial de la base imponible en contribuyentes cuyos ingresos han aumentado de forma significativa en los últimos años. Hacienda interpreta que, en estos casos, puede existir una incorrecta imputación de rentas, un uso inadecuado de beneficios fiscales o incluso ingresos no declarados.

También están bajo especial vigilancia los contribuyentes que han sido objeto de regularizaciones en ejercicios anteriores. Las rectificaciones reiteradas o los antecedentes de comprobaciones incrementan notablemente la probabilidad de nuevas actuaciones, ya que la Agencia Tributaria tiende a clasificar estos perfiles como de mayor riesgo fiscal.

Por último, los perfiles con actividad internacional, rentas del extranjero o uso intensivo de plataformas digitales están siendo objeto de un mayor número de comprobaciones. El intercambio automático de información y la disponibilidad de datos de terceros hacen que estos contribuyentes deban extremar la revisión de su declaración y documentar adecuadamente cada concepto declarado.

Otros perfiles de rentas

¿Hasta qué punto es fiable el borrador para perfiles con rentas no estándar?

El borrador de la declaración del IRPF es una herramienta útil, pero no puede considerarse una garantía 100% certera, especialmente para contribuyentes con rentas que se salen de los esquemas más habituales. Aunque muchos contribuyentes tienden a pensar que lo que aparece en los datos fiscales está completo y validado por Hacienda, la realidad es que el borrador se construye únicamente con la información que la Administración recibe de terceros.

En perfiles con rentas no estándar, como ingresos del extranjero, retribuciones en especie, arrendamientos, operaciones financieras complejas, criptomonedas o rendimientos irregulares, es habitual que los datos fiscales estén incompletos, mal clasificados o directamente no aparezcan. El problema no es solo la ausencia de información, sino que el contribuyente sigue siendo plenamente responsable de la exactitud de la declaración presentada.

Hacienda parte de la premisa de que, si el contribuyente no modifica el borrador, está confirmando implícitamente que los datos son correctos. En una comprobación posterior, la carga de la prueba recae sobre el contribuyente, que tendrá que justificar por qué una renta no declarada no aparecía en el borrador o por qué un dato era incorrecto.

Por este motivo, el borrador debe entenderse como un punto de partida, nunca como un documento final. En perfiles con cierta complejidad, es imprescindible revisarlo en detalle, contrastarlo con la documentación personal y realizar los ajustes necesarios antes de confirmar la declaración.

La recomendación práctica es clara: cuanto más compleja es la situación personal o patrimonial del contribuyente, menor es la fiabilidad del borrador y mayor la necesidad de una revisión consciente y documentada.