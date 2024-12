Así subirán las pensiones en 2025: esto es lo que cobrarán los jubilados a partir de enero

Las pensiones contributivas recibirán una nueva subida en el año 2025, aunque no lo hará en una cuantía tan elevada como en los dos últimos años. En cualquier caso, se trata de un incremento que será bien recibido por los pensionistas españoles.

Desde el año 2022 las pensiones contributivas de la Seguridad Social, entre las que se encuentran las pensiones de jubilación, de viudedad, de orfandad, de incapacidad permanente y las pensiones en favor de familiares, se revalorizan automáticamente según el Índice de Precios al Consumo (IPC) del año anterior.

No obstante, dado el caso de que la inflación sea negativa, no aumentarán, pero tampoco disminuirán, por lo que se mantendrán en la misma cuantía. Asimismo, está establecido que, cada cinco años, se realice una evaluación periódica del mecanismo de revalorización.

Entre los años 2018 y 2021 las pensiones se revalorizaron según el IPC, pero por aquel entonces no era un proceso automático como sí lo es desde que el Gobierno de España hizo una reforma de la norma en el año 2022.

Tras una revalorización del 3,8% en 2024, en 2025 lo harán en función del IPC del año en curso que está a punto de finalizar, en el que la revalorización no será tan alta como en los años anteriores.

Uno de los principales objetivos que persigue este mecanismo de revalorización es conseguir que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo ante la inflación de los precios, siendo este el motivo por el que la subida de las pensiones está relacionada con la inflación de manera directa.

¿Cuánto suben las pensiones en 2025?

En 2025 volverán a subir las pensiones contributivas, cuyo incremento se verá reflejado en el primer ingreso que se recibirá en el mes de enero, aproximadamente el día 25. Como decimos, se usará el mecanismo de revalorización del IPC interanual de 2024 que, a la espera de conocer el dato del mes de diciembre, se situará en torno al 2,8%.

De esta manera, todo parece indicar que los pensionistas podrán disfrutar de un aumento de entre un 2% y un 3% en la cuantía de su pensión, lo que es inferior a 2023 y 2024, cuando se revalorizaron en un 8,5% y un 3,8%, respectivamente.

Los efectos de la revalorización de las pensiones

De acuerdo al borrador del Real Decreto para la subida de las pensiones, la revalorización de todas las pensiones supondrá gastar aproximadamente 7.166 millones de euros, afectando a un total de 12.3187.117 prestaciones. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se indica que los pensionistas cobrarán unos 600 euros más al año si disfrutan de una pensión media de jubilación.

El aumento del 2,8% en las pensiones beneficiará a los cerca de 9,3 millones de españoles que reciben 10,3 millones de pensiones contributivas, a las que hay que sumar las 720.148 pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado, que también se revalorizan de acuerdo al IPC interanual del año anterior.

Con estos datos, aquellos pensionistas que actualmente perciban 1.441 euros al mes, que es la media de 2024, podrá disfrutar el próximo año 2025 de una pensión de 1.481,35 euros al mes, lo que supone un incremento de aproximadamente 40,35 euros al mes en un total de 14 pagas, alcanzando un aumento anual de 564,87 euros.

Las pensiones no contributivas también aumentan en 2025

Al mismo tiempo que las pensiones contributivas aumentarán su cuantía para permitir a sus beneficiarios mantener su poder adquisitivo, las pensiones no contributivas subirán por encima del IPC, convirtiéndose en las que más aumentan en 2025.

Las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez son las que experimentaran un mayor aumento con la llegada del nuevo año, al hacerlo por encima del IPC para permitir que sus beneficiarios puedan ganar en poder adquisitivo. Se trata, por lo tanto, de una gran ayuda para todos esos beneficiarios, que pueden ver crecer notablemente su pensión anual.

Según las primeras estimaciones estas pensiones crecerán por encima del 10%, existiendo expertos que lo sitúan en un 14%, y este incremento tiene una explicación. El motivo por el que las pensiones no contributivas crecen más que las contributivas tiene que ver con la diferencia que existe actualmente entre una prestación y otra.

Hay que tener en cuenta que este tipo de ayudas, ya sean por jubilación o invalidez, se encuentran dirigidas a aquellas personas que padecen algún tipo de discapacidad o que son personas mayores que no disponen de suficientes recursos y no pueden acceder a una prestación contributiva al no haber cotizado los 15 años que, como mínimo, exige la Seguridad Social.

Así, las pensiones no contributivas van de la mano del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para un Gobierno de España que trabaja para que las pensiones mínimas puedan acercarse paulatinamente al umbral de pobreza, con el objetivo de que esta brecha se cierre en el año 2027. De acuerdo a la estimación del Ejecutivo, en 2025 la diferencia se reducirá en un 30% y en 2027 se busca alcanzar el 75% del umbral de pobreza para hogares unipersonales.

De esta manera, el 2025 llega con subidas tanto para las pensiones contributivas como no contributivas, por lo que todos los pensionistas disfrutarán de una mayor cuantía en su nómina mensual, si bien en el caso de las segundas no solo podrán mantener su poder adquisitivo de acuerdo a la inflación, sino que les permitirá mejorar su situación económica.