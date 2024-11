4 formas de invertir y generar rentas para la jubilación en 2025

Además de asegurar un ingreso estable durante su jubilación, es crucial pensar en cómo generar riqueza para las futuras generaciones. Una correcta estrategia de inversión puede garantizarle su bienestar y le permitiría dejar un legado financiero para sus seres queridos. Fisher Investments España pone a su disposición una guía y actualizaciones periódicas en las que descubrirá cómo generar un flujo de ingresos sostenible para la jubilación y cómo diseñar estrategias clave que no solo protejan a su familia, sino que impulsen la creación de riqueza a largo plazo.

A la hora de abordar la planificación para la jubilación, cada inversor parte de metas específicas, pero desde una perspectiva financiera, los objetivos más comunes incluyen:

Evitar quedarse sin fondos durante la jubilación

Mantener o incluso mejorar su nivel de vida actual

Incrementar el patrimonio para dejar un legado

Disfrutar plenamente de los ahorros sin preocuparse por el agotamiento de los fondos

Sea cual sea su objetivo (ya sea preservar el capital, generar ingresos estables o disfrutar más de sus activos) es fundamental definir estas metas de manera clara desde el principio. Con una visión clara de ellas, podrá elaborar una planificación efectiva que garantice que sus decisiones financieras estén alineadas con sus expectativas y con el estilo de vida del que desea disfrutar en el futuro.

Una vez que haya definido sus objetivos para la jubilación, el siguiente paso es estimar cuánto costará mantener su estilo de vida durante este período. Para hacerlo correctamente, es fundamental tener en cuenta cuatro factores clave: primero, los gastos esenciales como vivienda, salud y alimentación; segundo, los gastos discrecionales, que incluyen ocio, viajes y otras actividades según sus preferencias personales.

También es importante recordar el impacto de la inflación, que puede erosionar el poder adquisitivo de sus ahorros, y finalmente, es crucial tener en cuenta su horizonte temporal, es decir, su esperanza de vida y el tiempo que necesitará que sus recursos financieros le respalden. Este enfoque no solo le ayudará a planificar una jubilación más segura, sino que también le permitirá tomar decisiones inteligentes para construir riqueza generacional, lo que garantizará que sus seres queridos puedan beneficiarse de un legado sólido.

Generar rentas para la jubilación puede ser fundamental para garantizar la estabilidad financiera en esta etapa vital. Al definir sus objetivos con claridad y calcular los costes asociados, podrá desarrollar una estrategia que contemple tanto ingresos directos, como salarios y pensiones, como aquellos provenientes de negocios o propiedades. Este enfoque no solo le permitirá cubrir sus necesidades básicas, sino que también contribuirá a la creación de riqueza generacional. A medida que ajusta su estrategia de inversión, la diversificación y la búsqueda de fuentes adicionales de ingresos serán factores clave para proteger su futuro y el de sus seres queridos.

El presente comentario recoge la opinión general de Fisher Investments España y Fisher Investments Europe, y no debe ser considerado como un servicio de asesoramiento personalizado en materia de inversiones o fiscal, ni un reflejo de la rentabilidad de sus clientes. No existe garantía alguna de que Fisher Investments España o Fisher Investments Europe sigan sosteniendo estas opiniones, que pueden cambiar en cualquier momento a partir de nuevos datos, análisis o consideraciones. La información aquí contenida no pretende ser una recomendación o pronóstico de las condiciones del mercado. En su lugar, tiene por objeto esclarecer los aspectos tratados. Los mercados actuales y futuros pueden diferir ampliamente de los que se describen en este documento. Asimismo, no se garantiza la exactitud de ninguna de las hipótesis empleadas en los ejemplos contenidos en este comentario.