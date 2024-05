Atención mutualistas de Muface: este es el fraude que usan los estafadores para robar tus datos

Buenas y malas noticias para los funcionarios de Muface. Si a lo largo de 2024 han visto como aumentaban los servicios y prestaciones, también se está produciendo un hecho que puede tener efectos nocivos en forma de fraude para ellos.

Así lo ha alertado la propia Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado en su página web. “Algunas personas mutualistas han alertado de que han recibido llamadas telefónicas en las que, identificándose como personal de Muface, se les solicitan datos personales, como su domicilio y número de cuenta bancaria”.

Ante una situación, el organismo público encargado de prestar asistencia sanitaria y social al colectivo de funcionarios adscritos ha lanzado la siguiente voz de alarma: “Muface reitera a todo el colectivo mutualista que no realiza llamadas por teléfono para actualizar datos personales”.

¿Qué soluciones ofrece Muface a los mutualistas?

El organismo autónomo del Ministerio de Hacienda y Función Pública deja muy claro que este tipo de llamadas suponen una suplantación de identidad de terceros con fines fraudulentos. Y la finalidad que buscan no es otra que “engañar a la persona haciéndose pasar por una empresa o servicio de confianza, en este caso Muface, para manipularla y hacer que realice acciones o revele datos personales”.

Por este motivo, desde el organismo público instan a los mutualistas que puedan ser objetivo de este tipo de acciones que “en ningún caso aporten ningún dato personal”. Lo que deben hacer es reportar este tipo de llamadas “a su oficina provincial de Muface para poder realizar el seguimiento y adoptar las acciones oportunas”.

Asimismo, hacen hincapié en que dicha actualización de datos personas es “uno de los deberes” de las personas mutualistas. Por tanto, deben ser dichas personas las que quienes realicen o inicien dichos cambios.

“Muface facilita esta gestión a través de su sede electrónica y App móvil y, precisamente, en los últimos meses ha reforzado los procedimientos para mejorar la seguridad y ofrecer todas las garantías de confidencialidad a través de la doble verificación”, argumentan.

No es la primera que desde Muface alertan a los mutualistas de la posibilidad de ser estafados. En 2022, el organismo público alertó de la existencia de páginas web y teléfonos no oficiales que cobraran dinero por prestar unos servicios que, supuestamente, llevaba a cabo Muface y que, en realidad, no era así.

Por si fuera poco, en esa ocasión los teléfonos a los que tenían que llamar los mutualistas para llevar a cabo esas gestiones cobraban tarifas muy elevadas para quienes caían en la trampa: hasta de cuatro euros el minuto. Más allá del dinero, también podían robar sus datos.