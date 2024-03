Malas noticias para los contribuyentes: estas serán las rentas que tendrían que devolver 225 euros por el IRPF

Con la llegada del mes de abril se aproxima una fecha muy importante para muchas personas en España, aquellos que se engloban dentro del grupo de los contribuyentes. Estos son los que tendrán que empezar a preparar la presentación de la Declaración de la renta 2024 con los datos de su ejercicio en el año 2023.

Sin embargo, hay situaciones políticas que se están produciendo actualmente que podrían provocar importantes cambios en la Declaración de la renta, pero no en la de este 2024, sino en la del próximo año, la del 2025, y que se realizará en base al ejercicio del año anterior.

La particularidad política que ahora acontece es la falta de unos nuevos Presupuestos Generales para este 2024 ante el adelanto de las elecciones en Cataluña. Así lo anunció el pasado miércoles Pedro Sánchez, quien entendía que no tenía sentido negociar las cuentas del Estado en la antesala de una campaña que enfrentará a todos los partidos nacionales con los catalanes, destacando sus socios de ERC y Junts. Esta situación podría tener graves consecuencias para un sector importante de los contribuyentes, los cuales tendrían que pagar hasta 255 euros a Hacienda en concepto de devolución del IRPF.

¿Qué trabajadores podrían tener que pagar 255 euros en su declaración?

Lo primero que hay que aclarar, nuevamente, es que esta cuestión aún sin resolver sería para la Declaración de la Renta del año 2025. El pasado mes de febrero, el Gobierno aprobó un Real Decreto para modificar el Reglamento del IRPF. El objetivo era eximir del pago de este impuesto a las personas que reciban el Salario Mínimo Interprofesional, el cual se ha subido ahora hasta los 15.876 euros.

Con el fin de evitar también errores de salto, el Ejecutivo rebajó las retenciones a las rentas por debajo de los 22.000 euros anuales. La situación es que la Agencia Tributaria ya retiene de menos a este sector de los contribuyentes. Pero la falta de unos presupuestos para el año 2024 podría dejar sin efecto esta reducción, lo que llevaría a estos ciudadanos a tener que devolver a Hacienda la diferencia en 2025.

El ministerio de Hacienda asegura que la bajada de las retenciones a las personas que cobran menos de 22.000 euros podría ahorrarles entre 33 y 255 euros al año en impuestos, según informa el portal elEconomista.es. Sin embargo, para que los contribuyentes con estas rentas no tengan que devolver ese dinero en 2025, será necesario una reforma en la Ley del IRPF.

¿Qué espera el ministerio de Hacienda respecto a esta situación?

A pesar de la renuncia de Pedro Sánchez a tener Presupuestos Generales del Estado antes de las elecciones catalanas que deja en el aire la subida del mínimo exento del IRPF, Hacienda espera que sí será posible aplicar esta reducción prevista, tal y como ya informó EL ESPAÑOL-Invertia hace unos días.

Este medio reveló que desde el Ministerio Público son conscientes de que hay que evaluar a través de qué vía se puede llevar a cabo una medida que debía llegar con la aprobación de las nuevas cuentas, tal y como se pactó el pasado mes de febrero.

A principios de dicho mes, el Gobierno elevó hasta 15.876 euros el mínimo exento de IRPF para acompasarlo a la subida del salario mínimo y así evitar que la actualización del SMI provocara el pago de más impuestos a las personas con los salarios más bajos. La propia María Jesús Montero, ministra de Hacienda, afirmó en aquel momento que esta modificación tan necesaria debería hacerse a través de una norma con rango de ley.

No obstante, ahora el Ejecutivo tiene que buscar otras vías para sacar adelante esta medida y no gravar así la situación de las rentas más bajas. La decisión tomada ha prorrogado la vigencia de los presupuestos del 2023 y por ello no cabe un nuevo ajuste en el IRPF. Así lo explicaba a este medio Paula Urcera, responsable del área fiscal de TaxDown.

El camino más corto hacia esta meta podría ser la aprobación de dicha modificación a través de un Decreto Ley. Esta sería una primera instancia antes de que pudiera pasar por el Legislativo para su aprobación definitiva. La situación mantiene ahora a los contribuyentes con una gran preocupación de cara a un 2025 que podría traer malas noticias.