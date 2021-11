Cómo disfrutar de la jubilación cómodamente sin quedarse sin dinero

Tanto si está planeando la jubilación como si está a punto de jubilarse, es posible que le surjan dudas sobre la mejor manera de planificarse y de aprovechar el ansiado retiro. Para ayudarnos con estas dudas, Fisher Investments España ha elaborado una guía y actualizaciones periódicas destinada a inversores con más de 350.000 euros de patrimonio en la que explica los 77 consejos de jubilación que harán que sus preocupaciones desaparezcan.

Descubra aquí la guía “77 consejos de jubilación para inversores” y actualizaciones periódicas sin coste alguno

El primer paso para estar bien organizado es calcular cuánto dinero necesitará para vivir en su jubilación. Para dar con una cifra aproximada es aconsejable que planifique un presupuesto mensual con los gastos recurrentes de modo que pueda conocer los ingresos que tendrá que obtener de su cartera. También debe determinar su patrimonio, contando con todos sus activos, ya que una visión general de lo que posee le permitirá elaborar la estrategia que mejor se adapte a sus necesidades. Para todo ello, debe tener en cuenta su horizonte temporal, siendo consciente de que puede vivir más de lo que pensaba.

Para disfrutar de una jubilación con estabilidad económica, Fisher Investments España recomienda que no guarde su dinero en efectivo, sino que lo invierta para que se revalorice en renta fija o renta variable. Debe contar con una cartera diversificada, pero no en exceso. Ahorre un poco cada mes y así aumentará el valor de su cartera, ya que le resultará más sencillo recortar gastos y ahorrar ahora que cuando tenga que vivir de los ingresos de su inversión.

Si le preocupa no acertar en lo que a inversiones se refiere, es importante que cuente con una persona de confianza que le ayude a tomar estas decisiones financieras. Puede contratar a un profesional o valerse de un amigo que sea experto en la materia. Si opta por un profesional, a la hora de elegirlo deberá valorar el método que usa para la asignación de activos, la estrategia de inversión y de qué forma percibe las comisiones.

También le será de gran ayuda contar con un asesor fiscal fiable y competente, sobre todo cuando se produce el cambio del trabajo a la jubilación. En el caso en el que cuente con varios asesores –contables, gestores de activos, abogados- es recomendable que organice reuniones periódicas para que se puedan conocer y hacer una estrategia común orientada a la consecución de sus objetivos y valorando cada cambio que se pueda dar en su situación.

Si lo que le inquieta es qué va a hacer con tanto tiempo libre y le da miedo aburrirse y que cada día sea igual al anterior, deberá crear un horario que le permita gestionar su tiempo y llenarlo con las tareas cotidianas que debe hacer y aquellas que siempre ha tenido en mente pero que ha pospuesto por falta de tiempo o dinero. Entre estas actividades es bueno incluir tareas que le requieran esfuerzo físico y otras que necesiten esfuerzo mental. No se olvide de viajar y de aprender cosas nuevas, todo lo que le haga ilusión será bienvenido, ha llegado su momento.

**Fisher Investments España es el nombre comercial utilizado por la sucursal en España de Fisher Investments Ireland Limited (“Fisher Investments España”). Fisher Investments España está inscrita con domicilio social en Calle de la Comunidad Balear, 1, vivienda 1, 28669 Boadilla del Monte, Madrid (España), con NIF W0074497I, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en el tomo 39501, folio 110, inscripción 1, hoja M-701327 y en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Empresas de Servicios de Inversión del Espacio Económico Europeo con sucursal en España (“CNMV”), con el número 126. Fisher Investments Ireland Limited y sus nombres comerciales están inscritos en el Registro Mercantil de Irlanda, Fisher Investments Europe y Fisher Investments España, con los números 623847, 629723, y 629724. Fisher Investments Europe es una empresa regulada por el Banco Central de Irlanda. La dirección registrada de Fisher Investments Europe es: 2nd Floor, 3 George's Dock, International Financial Services Centre, Dublin 1, D01 X5X0 Ireland.

El presente documento recoge la opinión general de Fisher Investments España y Fisher Investments Europe, y no debe ser considerado como un servicio de asesoramiento personalizado en materia de inversiones o fiscal, ni un reflejo de la rentabilidad de sus clientes. No existe garantía alguna de que Fisher Investments España o Fisher Investments Europe sigan sosteniendo estas opiniones, que pueden cambiar en cualquier momento a partir de nuevos datos, análisis o consideraciones. La información aquí contenida no pretende ser una recomendación o pronóstico de las condiciones del mercado. En su lugar, tiene por objeto esclarecer los aspectos tratados. Los mercados actuales y futuros pueden diferir ampliamente de los que se describen en este documento. Asimismo, no se garantiza la exactitud de ninguna de las hipótesis empleadas en los ejemplos contenidos en este documento.

