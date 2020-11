Estas son las comisiones mensuales que pagarás por tener una cuenta en el banco: de Santander a CaixaBank

En los últimos meses, muchos españoles han comprobado que las entidades financieras han endurecido sus condiciones y requisitos para tener una cuenta libre de cargos. O, dicho de otra forma, han querido premiar a los más activos, aquellos que tienen nóminas, pensiones o ahorros, o que pagan con la tarjeta o tienen algún seguro.

La mayoría de las entidades, de una u otra forma, han decidido cobrar a los clientes que menos uso hacen de sus cuentas. Por eso, le recomendamos que estudie las ofertas, vea cuál es la que más le compensa y, entonces, decida. Puede descubrir, incluso, que su banco es más barato que el resto.

En EL ESPAÑOL hemos recopilado las comisiones de los principales bancos para que sepan cuál es el más se ajusta a sus necesidades: BBVA, Santander, CaixaBank, Bankia e ING. Así como los requisitos que deben cumplir para no tener que pagar ninguna cantidad extra al mes.

Banco Producto Edad Comisión al mes Santander Santander One Todas las edades 20€ sin cumplir condiciones BBVA Adiós comisiones Mayores de 29 años 8,3€ sin cumplir condiciones CaixaBank Día a Día Todas las edades 20€ sin cumplir condiciones Bankia Por ser tú Todas las edades 14€ sin cumplir condiciones ING ING Todas las edades Sin comisiones

BBVA

BBVA exige varias condiciones para no cobrar comisiones: tener una nómina domiciliada de 800 euros (hasta ahora era de 600€) y domiciliar cinco recibos o realizar siete compras con una tarjeta de crédito (hasta ahora también computaban las operaciones de la tarjeta de débito). Estos requisitos los tienen que cumplir obligatoriamente los mayores de 29 años con una cuenta abierta. De no ser así, pagarían 100 euros anuales como máximo. “Aunque depende de la casuística del cliente”, insisten desde el banco en conversación con EL ESPAÑOL. Para menores de 29 años (de 21 a 28), la entidad recomienda como producto más rentable la Cuenta Joven.

El banco, además de este endurecimiento de las condiciones en su programa Adiós Comisiones, también pasará a cobrar dos euros a todos aquellos clientes que retiren su dinero en efectivo en ventanilla a partir del 1 de enero de 2020.

Por otro lado, BBVA permite disponer de una cuenta online sin comisiones en la que no establece ningún requisito.

Santander

Santander ha unificado gran parte de sus cuentas bajo Santander One y ha endurecido las condiciones para tener una cuenta libre de comisiones. El banco exige a esos clientes tener su nómina o pensión domiciliada –además de tres recibos– y contratar un producto de financiación (préstamos, hipotecas o renting), de ahorro (fondo de inversión, plan de pensiones o seguro de ahorro) o de protección (seguro de hogar, auto, vida, accidentes…).

Los clientes que sólo tengan una nómina o ingresos -o bien un producto de ahorro, financiación o protección- pagarán 10 euros al mes por el mantenimiento de la cuenta. Los que no cumplan con ningún requisito serán considerados clientes inactivos y abonarán 20 euros al mes (240 al año).

Estos requisitos no tendrán que ser cumplidos por las cuentas Smart (joven), Mini (menores de edad) y de Pago Básica.

CaixaBank

CaixaBank ha seguido el camino marcado por Santander y ha unificado sus servicios habituales bajo Día a Día con el objetivo de pasar de 8,1 millones de clientes a nueve en los próximos años. El banco considerará cliente vinculado –y, por tanto, no le cobrará comisiones– a aquel que tenga domiciliada la nómina (600 euros al mes o 6.000 anuales) o la pensión (300 euros). En caso de no cumplir estas condiciones, el banco también incluirá en esta categoría a aquellos clientes que sumen un saldo total superior a 20.000 euros en uno o varios productos (fondos de inversión, carteras de fondos, carteras gestionadas, estructurados, seguros de ahorro y planes de pensiones individuales).

Además, para seguir libre de comisiones, los clientes tendrán que tener domiciliados tres o más recibos o efectuar tres o más compras al trimestre con una tarjeta de crédito.

Dos oficinas de CaixaBank y Bankia en una imagen de archivo.

Los clientes que no cumplan los requisitos de recibos o compras mínimas pagarán 15 euros trimestralmente y los que no cumplan ninguno de los requisitos abonarán 60 euros cada tres meses.

Bankia

Bankia establece tres supuestos en su programa Por ser tú a la hora de cobrar (o no) comisiones. El primer caso es el del cliente que tiene sus ingresos domiciliados y que realiza dos compras al mes con tarjeta de crédito, tiene 135 euros en primas de riesgo o 30.000 euros en fondos de inversión. A este le considerará ‘vinculado’ y no le cobrará nada. Como tampoco tendrán que pagar los que tengan fondos de inversión, planes de pensiones o seguros de ahorro por más de 40.00 euros, o los menores de 26 años con correspondencia digital.

En caso de tener ingresos domiciliados (nómina o pensión), pero no cumplir con ninguno de los otros requisitos, el cliente pagará seis euros de comisión –siempre que tenga tarjeta de crédito– o 14 euros si no la dispone de ella. El tercer caso es el de la persona que no cumple con ninguna de las otras tres condiciones. Ese cliente pagará 14 euros al mes o 28 sin tarjeta de crédito.

Bankia, además de su programa Por ser tú, dispone de una opción digital sin comisiones, la Cuenta_ON. Para poder abrir esta cuenta sólo pide número de teléfono y correo electrónico, además de descargarse la aplicación y activar las notificaciones de esta.

ING

ING sigue con su política de cero comisiones y permite al cliente tener una cuenta sin pedir nada a cambio. Otros competidores, como MyInvestor o N26 han seguido su camino.