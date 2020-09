Cómo afectaría al cliente la fusión de CaixaBank y Bankia

Las negociaciones "preliminares" para la fusión entre CaixaBank y Bankia han suscitado grandes expectativas en el mercado. Tras recibir el visto bueno del Gobierno y el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB), las compañías prosiguen las conversaciones en busca de un acuerdo. Algo que puede generar algo de incertidumbre entre los clientes de ambos bancos que esperan conocer qué podría suponer para ellos el acuerdo.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha sido la institución que ha confirmado la existencia de dichas negociaciones. Sin embargo, todavía no hay constancia de un pacto oficial entre las entidades bancarias.

Por tanto, el impacto final que esto puede suponer para sus clientes está sujeto al acuerdo que CaixaBank y Bankia finalmente firmen. Aun así, es posible valorar distintos escenarios en los que se pueden encontrar los usuarios y que puede afectar a su cartera.

Cuentas bancarias ante la fusión

De confirmarse el acuerdo entre los bancos, se iniciaría un proceso de adaptación durante el cual se irían dando pasos hacia la fusión. Es decir, en el momento de la firma no se llevará a cabo una reestructuración automática.

En caso de modificarse el número de cuenta, el banco deberá avisar del cambio con cierta antelación, tal y como señalan desde el portal HelpMyCash. En este sentido, recuerdan, sería necesario comunicar el 'nuevo' IBAN la empresa para la domiciliación de la nómina.

Las hipotecas se mantendrían sin cambios a pesar de la fusión.

El banco "tiene la potestad legal de modificar las condiciones de una cuenta cuando lo considere oportuno" indican desde el comparador de productos bancarios. No obstante, el banco estaría obligado a avisar a sus clientes con una antelación mínima de dos meses.

Las hipotecas firmadas no varían

Los contratos de hipoteca se mantendrían de la misma manera tras la firma, subrayan desde HelpMyCash. Así, no se vería ninguna alteración en las condiciones recogidas en el acuerdo hipotecario. La única alteración se podría dar en aquellos productos que optan a una bonificación no contemplada en el documento firmado.

Además, el portal recuerda que tras la fusión "se podría negociar las condiciones desde cero" con una entidad distinta, en caso de que el cliente decida no confiar en el nuevo grupo financiero.

¿Cambios en las condiciones firmadas?

Si se produce una fusión entre CaixaBank y Bankia, los depósitos en curso no sufrirían ninguna variación, ya que las las entidades "deberán respetar las condiciones de todos los plazos fijos". Aunque en caso de renovar un producto, sí se ajustaría a las condiciones de la nueva entidad.

También se respetarán las condiciones de financiación ya contratadas en cualquiera de los dos bancos. Es decir, los créditos al consumo no variarán, a no ser que "el préstamo personal tenga una vinculación y esta vinculación no tenga sus condiciones en el contrato del crédito al consumo".

En función del tipo de fusión, Bankia podría enviar nuevas tarjetas de crédito a sus clientes actuales.

Las tarjetas de crédito es uno de los aspectos en los que sí se podrían ver cambios en las condiciones. HelpMyCash estima para los clientes de Bankia que la entidad resultante de la firma enviaría una "nueva tarjeta con un número de cuenta asociado al nuevo banco". Con todo, esto no sucedería en el caso de los clientes de Caixabank o si finalmente el acuerdo no se cierra.

Mientras tanto, otras entidades como el Banco de España y el Ministerio de Economía se muestran cautelosos a la hora de valorar el posible acuerdo, aunque sí se muestran favorables a llevar a cabo un análisis en caso de fusión.