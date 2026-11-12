¿Una subida de tipos de 50 puntos básicos? El oro sufre por miedo a la Fed y será muy difícil que no termine el año en rojo

Subió un 4,5% por las expectativas de que la victoria demócrata en las midterms reduzca el riesgo de escalada en Oriente Próximo; ahora enfrenta más volatilidad porque datos de inflación y mensajes de la Fed pueden revertir rápidamente esas expectativas.

En lo que va de 2026 el oro ha caído algo más de 6% desde máximos y llegó a tocar 5.434,1 dólares por onza a principios de marzo durante el estallido de la guerra en Irán.

Ya ha disparado los precios del petróleo y, a su vez, la inflación que ha forzado acción de bancos centrales, lo que ha presionado a la baja al oro; en el futuro podría mantener la volatilidad si la guerra prolonga las presiones inflacionistas o, alternativamente, elevar el oro si el conflicto se intensifica como refugio.

¿Qué consecuencias ya ha tenido la guerra en Irán sobre el oro y qué podría pasar después?

Waller abrió la puerta a una subida de 50 puntos básicos si la inflación fuese mucho más alta de lo previsto, lo que amplía la posibilidad de alzas de tipos y presión vendedora sobre el oro por el encarecimiento de la alternativa en renta fija.

Porque el IPC de octubre repuntó 0,4% mensual, un dato peor de lo esperado que aumenta las expectativas de subidas de tipos de la Reserva Federal; un mayor precio del dinero y un dólar más fuerte reducen la demanda de un activo sin cupón como el oro.

Tras alcanzar máximos históricos de 5.434 dólares en marzo, el encarecimiento del dólar por los tipos de interés perjudica al oro por ser un activo sin cupón.

Un dato de IPC en EEUU peor de lo esperado y las declaraciones de la Fed sobre un posible alza de 50 puntos básicos en diciembre han incrementado la presión.

El metal precioso acumula una bajada superior al 6% en 2026, lo que dificulta que logre cerrar el año en terreno positivo.

El precio del oro sufre caídas por el temor a nuevas subidas de tipos de interés de los bancos centrales ante el repunte de la inflación.

La recta final de 2026 promete no dar tregua a los mercados. Tampoco al de los metales preciosos.

El precio del oro ha vuelto a sufrir un nuevo revés y el origen tampoco es nuevo: los inversores temen que los bancos centrales tengan que volver a subir los tipos de interés por el paulatino incremento de los precios al consumo derivado de la guerra en Irán.

Este bache dificulta especialmente la posibilidad de que el oro termine el año en positivo. En lo que va de 2026 su precio ha caído algo más de un 6% y ha dejado muy atrás cotas como los 5.000 dólares por onza, conquistadas a principios de año.

El oro cayó algo más de un 2% tras conocerse el último dato de inflación de EEUU, el de octubre. El IPC repuntó un 0,4% -en términos mensuales- en dicho mes, un dato peor del esperado y "muy decepcionante para la Reserva Federal" tal y como apuntan los analistas de Pimco.

Lo cierto es que la cotización del metal precioso también estuvo presionada por las últimas declaraciones de uno de los gobernadores del banco central. Christopher Waller, miembro del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) abrió la puerta el martes a que la Fed realizase una subida de 50 puntos básicos en su próxima reunión, la de diciembre.

El gobernador de la Fed señaló -antes de conocer el IPC de EEUU de octubre- que "si la inflación resultase ser sustancialmente más alta de lo esperado puede que se requiera una acción más contundente por parte del FOMC". Lo dijo tras mostrarse a favor de subir del precio del dinero 25 puntos básicos en el último encuentro del año.

Con todo, la inestabilidad -apoyada en las referencias macroeconómicas- llega en medio de un contexto que parecía algo más favorable para los mercados que el que han vivido en las últimas semanas. La victoria demócrata en las elecciones de medio mandato de EEUU, las midterms, habría acercado las perspectivas de que la guerra de Irán llegase a su fin o de que, al menos, no se recrudeciesen las tensiones en Oriente Próximo.

Y esto también lo había notado el oro. El precio del metal precioso subió un 4,5% la semana pasada al calor de estas expectativas. El metal amarillo consolidó la cota de los 4.000 dólares por onza y registró su mejor semana desde agosto.

Volatilidad hasta final de año

Ahora, el oro tendrá que convivir con un entorno más volátil que promete no apaciguarse antes de que acabe el año. Un 2026, por cierto, que prometía ser el año en el que brillase más que nunca y que empezó con registros históricos para el metal precioso.

El oro llegó a tocar los 5.434,1 dólares por onza a principios de marzo, en las sesiones consecutivas al estallido de la guerra en Irán, en las que el metal amarillo sí que llegó a actuar como un refugio para los inversores. En este punto fijó sus máximos históricos.

Sin embargo, el contexto ha cambiado mucho desde ese momento. La guerra en Oriente Próximo ha provocado una fuerte subida de los precios del petróleo que se ha trasladado a los precios al consumo. Bajo este pretexto, los bancos centrales han tenido que actuar para rebajar las presiones inflacionarias. Y esto no le ha sentado nada bien al metal precioso.

El motivo radica en la naturaleza del oro: es un activo sin cupón. Las subidas de tipos de interés hacen que suba el dólar y el metal precioso sale directamente perjudicado frente a un billete verde fuerte. Así se ha demostrado también históricamente.