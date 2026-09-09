El petróleo toca los 100 dólares tras aumentar la tensión entre Estados Unidos e Irán

La Guardia Revolucionaria de Irán lanzó ataques con misiles contra una base en Jordania y dos destructores estadounidenses, además de advertir sobre nuevos ataques a petroleros en la región.

Las bolsas europeas y el Ibex 35 registraron caídas debido a la presión de los precios energéticos y la inestabilidad geopolítica.

El crudo estadounidense WTI también subió, alcanzando los 94,4 dólares por barril y acumulando un alza del 20% en el mes.

El precio del petróleo Brent superó los 100 dólares por barril tras un aumento de más del 2%, impulsado por la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán.

Los precios del petróleo siguen materializando el incremento de las tensiones bélicas entre Estados Unidos e Irán. El brent, el crudo de referencia en Europa, ha tocado este miércoles los 100 dólares por barril tras subir más de un 2%.

El brent no alcanzaba esta cota desde finales del pasado mayo. En lo que va de mes, el crudo europeo ha repuntado casi un 13%.

El petróleo de referencia en el Viejo Continente acumula cuatro sesiones al alza ante la escalada de ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán y los temores del mercado ante posibles interrupciones en el suministro de crudo por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Un temor que también refleja el crudo de Texas, el petróleo de referencia en EEUU. El WTI (West Texas Intermediate) repuntaba este miércoles un 1,44%. El avance le hacía alcanzar los 94,4 dólares por barril.

El precio del barril de WTI ha subido un 20% en lo que va de mes y ya roza los 95 dólares. El crudo de Texas no tocaba este umbral desde principios de junio.

Presión en las bolsas

La tensión en los precios del mercado energético se ha trasladado a los parqués de bolsa. También en el territorio nacional.

El Ibex 35 arrancaba la sesión de este miércoles con una caída del 1%, que le hacía retroceder hasta los 19.811,11 puntos. El selectivo también estaba presionado por uno de sus pesos pesados, Inditex, cuyos títulos cedían un 3% tras presentar resultados y pese a lograr un beneficio récord.

Las principales referencias europeas también amanecían teñidas de rojo, aunque paliaban algo más el golpe. En concreto, el Cac francés caía un 0,62% en la apertura; el Dax alemán, un 0,37%; el FTSE Mib italiano, un 0,43% y el FTSE 100 británico, un 0,3%.

Al otro lado del charco, los futuros de Wall Street se mostraban algo más cautos y venían en signo mixto y con ligeros movimientos. En concreto, los del Dow Jones cedían un 0,09%; los del S&P 500 avanzaban un 0,14% y los del Nasdaq 100 subían un 0,24%.

Guardia Revolucionaria iraní

En respuesta a las "acciones agresivas" de EEUU contra "petroleros y buques iraníes", la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha anunciado en la madrugada de este miércoles un ataque con misiles contra un hangar estadounidense en la base militar de Al Azraq, en Jordania, y contra dos barcos destructores estadounidenses a los que ha asegurado haber causado "daños considerables".

"La Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica ha sometido a la base estadounidense Al Azraq, en Jordania, a feroces ataques con misiles durante la operación de castigo al agresor, denominada 'Yahida Karrar'", ha anunciado el órgano militar en un comunicado.

Por su parte, las Fuerzas Armadas de Jordania han confirmado haber sido "objeto, en las últimas horas, de un ataque con misiles provenientes de territorio iraní".

Sin embargo, el portavoz oficial de las mismas ha asegurado que, de los "20 misiles balísticos lanzados hacia territorio jordano" a los que sus sistemas antiaéreos han hecho frente, "18 han sido interceptados y destruidos con éxito, mientras que dos han caído en zonas deshabitadas".

Poco después, la Guardia Revolucionaria ha anunciado un segundo ataque "con potentes misiles balísticos contra los destructores de combate DDG-119 y DDG-53", números de serie correspondientes a los buques de la Armada de Estados Unidos USS Delbert D. Black y USS John Paul Jones, los cuales habrían sufrido "daños considerables".

El órgano ha justificado estas operaciones como "respuesta a las acciones agresivas y al hostigamiento malintencionado contra petroleros y buques iraníes", en sintonía con la amenaza lanzada apenas unas horas antes por el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas iraníes, Alí Abdolahi, quien ha anunciado que "cualquier ataque contra petroleros iraníes provocará que las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán tomen como objetivo las bases estadounidenses en la región".

De este modo, los navíos portadores de crudo de la región parecen haber tornado blancos más frecuentes y patentes de ataques por parte de ambos ejércitos, pues, además de los bombardeos lanzados por Estados Unidos, la Guardia Revolucionaria Islámica ha instado en la tarde de este mismo martes a las tripulaciones de los petroleros fondeados o atracados en puertos de Kuwait y Bahréin a abandonar "de inmediato" los buques porque "serán blanco de ataques".

Así lo ha probado unas horas después la propia Guardia Revolucionaria, que ha anunciado ataques de su Armada contra una veintena de embarcaciones.

Se trata, según el comunicado difundido, de "dos buques estadounidenses" --sobre los que no ha precisado si corresponden a los dos destructores anteriormente citados u otras embarcaciones-- y de "ocho petroleros" en aguas regionales, una decena de objetivos a los que las fuerzas iraníes afirman haber causado "graves daños".

"Además, diez barcos que intentaban atravesar la zona prohibida y peligrosa del estrecho de Ormuz, con la instigación y el apoyo del Ejército terrorista invasor de Estados Unidos, han sido blanco de ataques", ha agregado la Guardia Revolucionaria.