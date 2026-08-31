El precio del petróleo sube a más de 90 dólares tras los ataques de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz es un punto estratégico para el suministro mundial de petróleo y la zona está siendo monitorizada para asegurar el libre tránsito comercial.

El ataque estadounidense dejó al menos dos muertos y dos heridos, según fuentes iraníes, y la Guardia Revolucionaria advirtió de represalias.

Estados Unidos atacó dos lanzacohetes de la Guardia Revolucionaria iraní en la isla de Larek, en respuesta a la preparación de minas navales.

El precio del petróleo Brent sube casi un 3% y supera los 90 dólares por barril tras ataques de EEUU en el estrecho de Ormuz.

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía casi un 3% a primera hora de esta mañana, hasta rebasar los 90 dólares por barril, tras los ataques lanzados por Estados Unidos (EEUU) sobre la isla de Larek, una isla iraní situada en el estratégico estrecho de Ormuz, en el golfo Pérsico.

Por su parte, el precio del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se encarecía un 2,6%, hasta sobrepasar los 85 dólares por barril.

La televisión qatarí Al Jazeera ha informado, citando a un responsable estadounidense bajo condición de anonimato, de que Estados Unidos ha atacado dos lanzacohetes de la Guardia Revolucionaria ubicados en Larek.

Los cohetes estaban siendo preparados para lanzar minas navales en el estrecho de Ormuz, ha explicado la fuente.

"Nuestras fuerzas han completado el desminado de las rutas mercantes internacionales del estrecho de Ormuz", ha señalado, antes de advertir de que están monitorizando la zona y están "listos" para "proteger el libre tránsito comercial a través del estrecho de Ormuz".

Horas después, el Mando Central (CENTCOM) de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que coordina a las fuerzas militares norteamericanas en Oriente Próximo, han reivindicado una "acción limitada y precisa" dirigida contra "unidades de minado de la Guardia Revolucionaria Islámica que representaban una amenaza inminente", tachando de "absolutamente falso" que tal acción pueda constituir un "acto de agresión".

"Irán ha creado la amenaza y el Ejército estadounidense la ha eliminado para proteger a marineros civiles, navegación mercante y la libre circulación del comercio mundial", ha argüido el CENTCOM en una publicación en redes.

El estrecho de Ormuz se ha convertido en un punto estratégico después de que Irán cerrara el paso al petróleo del golfo Pérsico en represalia a los ataques de Israel y Estados Unidos.

Al menos dos personas han muerto y dos más han resultado heridas en un ataque estadounidense sobre la isla de Larek, una isla iraní situada en el estratégico estrecho de Ormuz, en el golfo Pérsico.

La agencia de noticias iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, informó en la noche del sábado de que un dron atacó la zona y causó al menos dos muertos citando "fuentes no oficiales".

Más tarde, la Guardia Revolucionaria confirmó en un comunicado que había "mártires y heridos" entre sus combatientes como consecuencia de un ataque del "enemigo estadounidense-sionista" y advirtió de que habrá un "castigo".