El petróleo se dispara un 7% y vuelve a rebasar los 100 dólares tras anunciar EEUU que bloqueará el estrecho de Ormuz

Las tensiones se centran en el control del estrecho de Ormuz, fondos iraníes congelados y el programa nuclear de Teherán.

La medida llega tras el fracaso de las negociaciones entre EEUU e Irán en Pakistán y un reciente ataque sobre Irán.

El precio del petróleo Brent sube más de un 7% y supera los 100 dólares por barril tras el anuncio de EEUU.

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía cerca de un 7,3% en torno a las 7.12 horas de este lunes y se movía de nuevo por encima de los 100 dólares por barril, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

En concreto, el Brent rebasaba los 102 dólares por barril a menos de dos horas de la apertura de las Bolsas en Europa, mientras el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se encarecía casi un 8,5%, hasta los 104,7 dólares por barril.

La reacción alcista del mercado del petróleo se produce después de que concluyeran sin acuerdo las negociaciones entre EEUU e Irán en Pakistán y Trump anunciara que su país bloqueará a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz.

"Con efecto inmediato la Armada de Estados Unidos comenzará el proceso para bloquear todos y cada uno de los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz", ha señalado Trump en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, en su primera reacción al fracaso de las conversaciones de este sábado entre Estados Unidos e Irán en Islamabad (Pakistán).

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de EEUU (Centcom) dijo que empezará a bloquear todo el tráfico marítimo de entrada y salida en los puertos iraníes este lunes a las 10:00 horas ET (15:00 GMT).

Los principales escollos de la negociación entre EEUU e Irán han sido la reapertura del estrecho de Ormuz, sobre el que Irán quiere mantener el dominio; la liberación de los fondos iraníes congelados y, por otra parte, el programa nuclear de Teherán.

El petróleo de Texas cerró el viernes en 96,57 dólares el barril, con una caída del 13% acumulado en la semana ante la incertidumbre por el alto el fuego entre EEUU e Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz.