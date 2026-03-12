El precio del petróleo vuelve a superar los 100 dólares en medio de los ataques de Irán en el estrecho de Ormuz

La Agencia Internacional de Energía liberará 400 millones de barriles de reservas estratégicas, el mayor volumen desde 1974, para intentar estabilizar el mercado.

Irak suspendió la producción de petróleo en todas sus refinerías tras un ataque en el puerto de Basra que causó al menos un muerto.

Irán ha atacado al menos seis barcos en dos días, incluyendo tres durante la última madrugada, lo que ha generado gran tensión en la región.

El precio del Brent superó los 100 dólares por barril tras ataques a embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

El precio del Brent, de referencia en Europa, volvió a superar los 100 dólares por barril este jueves, tras una serie de ataques a embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio energético mundial.

El barril de petróleo de Brent subía este jueves un 8,31% alrededor de las 3:45 GMT y se situaba en los 100,29 dólares en horas de negociación en Asia, después de situarse ligeramente por debajo de los 92 dólares al cierre de la sesión del mercado de futuros de Londres pese a que la Agencia Internacional de Energía (AIE) anunciase que liberará una parte de sus reservas estratégicas.

El Brent acabó al alza incluso después de que una treintena de países de la AIE anunciasen que van a sacar al mercado 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas para compensar las pérdidas de abastecimiento por la interrupción del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz.

Se trata del mayor volumen hasta ahora utilizado de esas reservas estratégicas, previstas para responder a situaciones de crisis, desde la creación de la organización en 1974, según destacó este miércoles el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, en una declaración.

Mientras tanto, Irán mantiene el pulso en el Golfo Pérsico y sigue atacando barcos cargueros para interrumpir el tráfico de petróleo y mercancías y provocar un terremoto en la economía mundial. La República Islámica ha alcanzado durante la madrugada, supuestamente con vehículos marinos no tripulados, según informa Reuters, a otros tres buques, que se suman a los tres de ayer.

Dos de ellos han sido atacados en aguas iraquíes. La explosión provocada en el puerto de Basra se ha saldado con al menos un muerto de una de las tripulaciones. Las autoridades de Irak han anunciado la suspensión de la producción de petróleo en todas las refinerías del país como consecuencia del incidente.

La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, en inglés), que monitorea la seguridad de barcos y marineros en los océanos alrededor del mundo, ha alertado de un tercer impacto contra una nave portacontenedores cerca del estrecho de Ormuz.

Tras los ataques, el petróleo intermedio de Texas (WTI) subió un 7,87%, hasta los 92,84 dólares el barril.

Las bolsas asiáticas volvieron a abrir en rojo este jueves, después de jornadas de ganancias moderadas.