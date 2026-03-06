El petróleo Brent supera los 87 dólares por primera vez desde 2024 y escala casi un 21% en una semana

La Agencia Internacional de la Energía advierte que interrupciones prolongadas del suministro podrían llevar a un déficit en el mercado, pese a los altos inventarios actuales.

La escalada de precios responde a la tensión en Oriente Próximo tras el ataque de Israel y EE.UU. a Irán, y la amenaza de cierre del estrecho de Ormuz.

El crudo West Texas Intermediate (WTI) también marca máximos desde julio de 2024, revalorizándose un 25% en la semana.

El precio del petróleo Brent supera los 87 dólares, su nivel más alto desde julio de 2024, y acumula un alza semanal cercana al 21%.

El precio del petróleo Brent, de referencia para Europa, llegaba a cotizar este viernes en 87,62 dólares tras subir casi un 3%. Este es el precio más alto para el crudo desde julio de 2024.

En suma, y teniendo en cuenta los distintos repuntes de la materia prima en las últimas cinco sesiones, el crudo escala, de momento, un 21% en el conjunto de la semana. Este es el mejor rendimiento semanal para el combustible desde 2020.

Por su parte, el petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, subía más de un 4%. Así, el barril de este tipo de crudo escalaba hasta los 84,90 dólares, fijando un nuevo máximo intradía.

Este es, además, el precio más alto para el carburante desde julio de 2024. En balance semanal, el WTI acumula una revalorización del 25%.

La escalada de los precios de la energía refleja el agravamiento de la situación en Oriente Próximo tras el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán y la amenaza de cierre del estrecho de Ormuz por parte del país persa.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha asegurado que sigue de cerca la situación en la región, incluyendo las posibles consecuencias de cualquier interrupción prolongada del flujo energético a través del estrecho de Ormuz.

Además, ha señalado que, si bien las instalaciones de producción se han visto prácticamente indemnes de los ataques, la interrupción del flujo de petróleo a través del paso de Ormuz ha obligado a algunos operadores a iniciar el cierre de la producción.

En este sentido, la AIE recuerda que el mercado petrolero mundial ha registrado un superávit significativo desde principios de 2025.

Sin embargo, antes de los ataques, se preveía que la oferta mundial de crudo superaría con creces la demanda en 2026, aunque la AIE advierte de que "las interrupciones prolongadas del suministro podrían llevar al mercado a un déficit".

Los inventarios mundiales de petróleo observados aumentaron a más de 8.200 millones de barriles en 2025, su nivel más alto desde 2021. "Estas reservas proporcionan ahora un colchón de seguridad contra las interrupciones del suministro", añade.

De su lado, EEUU ha tratado en las últimas horas de rebajar la tensión en los mercados con diversas medidas, incluyendo el anuncio de que permitirá la venta de petróleo ruso a la India durante 30 días.

Además ha abierto la posibilidad de recurrir a la reserva estratégica de petróleo (SPR), que actualmente se encuentra en 415 millones de barriles.

"Si el Gobierno estadounidense se sintiera cómodo reduciendo la SPR a los niveles previstos para 2023, podríamos esperar una liberación de alrededor de 68 millones de barriles", apuntan Warren Patterson y Ewa Manthey, analistas de ING.