El petróleo sube un 10% y el comercio mundial contiene el aliento tras el ataque de Irán en el estrecho de Ormuz

El oro sube y las criptomonedas caen, reflejando la búsqueda de refugio de los inversores ante la incertidumbre geopolítica y económica.

Irán, responsable de hasta el 4,5% del suministro global de crudo, podría paralizar exportaciones, afectando especialmente a China y Rusia.

Las principales navieras, MSC y Maersk, suspenden operaciones en Ormuz, lo que amenaza con un cuello de botella logístico en el comercio mundial.

El precio del petróleo sube un 10% tras el ataque de Irán en el estrecho de Ormuz, alcanzando los 80 dólares el barril.

El ataque de Israel y Estados Unidos a Irán que comenzó el sábado pasado vuelve a dar un golpe al tablero económico, profundamente revuelto desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca.

Informes de analistas consultados por EL ESPAÑOL-Invertia advierten de que no solo el suministro del petróleo y de otras materias primas pueden verse afectados, sino que además se puede producir un nuevo cuello de botella logístico con impactos insospechados en los intercambios globales de mercancías.

Este domingo, las dos mayores navieras globales Mediterranean Shipping Company (MSC) y Maersk anunciaron la suspensión de sus operaciones en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas del comercio mundial. Y pocas horas después, Irán comunicó el ataque a tres petroleros de EEUU y Reino Unido en la zona.

En este sentido, un desplome en la producción de crudo en Irán por los ataques así como el cierre prolongado de esta ruta comercial podría asestar un duro golpe al comercio mundial en su conjunto y en especial a las economías de China y de Rusia, dos de los principales aliados de Teherán.

En la apertura del mercado asiático este lunes, el crudo se dispara un 10% hasta los 80 dólares el barril frente a los 72 con los que cerraba el viernes.

En este sentido, todos los expertos consultados son claros y advierten que la subida será inevitable hasta, al menos, entre los 80 y los 85 dólares. Y hay algún alarmista que ve un horizonte de 100 dólares si el conflicto se mantiene.

El viernes el petróleo Brent cerró en los 73 dólares, tras subir un 20% en lo que va de año, por lo que estaríamos en un crecimiento exponencial que ya está repercutiendo en el alza de las gasolinas. Y que podría dispararse esta semana.

Irán es uno de los principales productores mundiales de petróleo, con entre el 3% y el 4,5% del suministro global, unos 3,3 a 3,5 millones de barriles diarios. Esto le sitúa entre los cuatro mayores productores de la OPEP.

Pero su importancia no es solo de su producción, sino desde el punto de vista logístico. Si el conflicto va a más es probable que Irán bloquee el estrecho de Ormuz de manera permanente, un enclave estratégico entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán que transporta el 20% de la producción mundial de crudo, el 25% del suministro marítimo mundial y el 30% del gas.

Para los envíos internacionales, Irán utiliza la terminal de la isla Kharg, en el norte del Golfo Pérsico, su principal centro logístico. Allí cuenta con muelles de carga, embarcaderos, puntos de amarre remotos y una capacidad de almacenamiento de crudo de decenas de millones de barriles.

Un ataque a esta isla podría generar no solo un grave perjuicio a Irán sino también a todos sus socios comerciales. Se generaría así un importante cuello de botella logístico que terminaría por dinamitar la frágil estabilidad económica del país y las ya inestables rutas del comercio mundial.

Después de la crisis de suministros tras la guerra de Ucrania y la de Gaza, un nuevo punto de conflicto puede dinamitar nuevamente el transporte de mercancías mundial.

Impacto en China

Y es aquí donde tiembla China. Un análisis de Bloomberg refleja que el 38% del petróleo que viaja por Ormuz tiene como destino Pekín. Del mismo modo, para eludir las restricciones el 90% de las exportaciones de Teherán tiene como destino la segunda economía del mundo.

Lógicamente, una paralización política a causa de los ataques llevará a una paralización económica de Irán. La guerra de doce días del año 2025, ya produjo un impacto en el PIB de Teherán de un punto porcentual.

Es así como una caída de Irán puede afectar los intercambios con Pekín y poner en riesgo buena parte del petróleo que exporta. Con Rusia, los acuerdos son de unos 10.000 millones y han aumentado un 40% sus intercambios en la última década.

Oro y criptomonedas

¿Y el resto de los mercados? A falta de lo que pueda pasar este lunes, de momento el oro sube y las criptomonedas caen. Un síntoma de que los inversores buscan activos físicos y seguros y que huyen de la volatilidad.

Por otro lado, otros economistas y analistas ven que si el conflicto se cronifica se podría cambiar el escenario de los tipos, la inflación y las bolsas para los próximos meses. Este lunes tenemos el primer examen.