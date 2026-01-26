El oro supera por primera vez en su historia la barrera de los 5.000 dólares por onza

Las claves nuevo Generado con IA El precio del oro ha superado por primera vez en la historia los 5.000 dólares por onza, según datos de Bloomberg. Durante la madrugada, el oro alcanzó los 5.089,24 dólares por onza y se mantiene en torno a los 5.077 dólares. En lo que va de 2024, el oro ha experimentado una subida significativa, ya que a principios de año cotizaba cerca de los 2.000 dólares la onza.

El precio del oro sigue al alza y esta madrugada ha superado, por primera vez, la cota de los 5.000 dólares por onza, según los datos de Bloomberg.

El oro ha alcanzado los 5.089,24 dólares por onza sobre las 4:00 (02.00 GMT) de la madrugada y actualmente, sobre las 7:30 horas (06.30 GMT), se mueve en el entorno de los 5.077 dólares, un 1,77% más que al cierre del pasado viernes.

La subida del precio del oro ha sido vertiginosa en los últimos dos años, dado que a principios de 2024 este activo cotizaba en apenas 2.000 dólares la onza.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.