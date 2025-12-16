El precio del petróleo baja de los 60 dólares por primera vez desde mayo

Un manómetro cerca de los gatos de una bomba de petróleo en las afueras de Almetyevsk, en la República de Tartaristán, Rusia. Reuters

El coste del barril de crudo Brent bajaba casi un 2% este martes ante la perspectiva de un posible final a la guerra de Ucrania, lo que llevaba el precio del petróleo de referencia para Europa por debajo del umbral de los 60 dólares por primera vez desde el pasado mes de mayo.

En concreto, el precio del barril de petróleo Brent llegaba a bajar hasta los 59,44 dólares, un 1,8% por debajo del coste al cierre de la jornada del lunes, lo que supone un abaratamiento del 20% en lo que va de año y de casi un 40% respecto del coste a finales de febrero de 2022, cuando Rusia invadió Ucrania.

De su lado, el coste del barril de crudo West Texas Intermediate (WTI) bajaba este martes un 1,9% y cotizaba en 55,58 dólares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaraba este lunes estar "más cerca que nunca" de una solución al conflicto de Rusia en Ucrania, tras haber hablado con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, y los líderes europeos que se reunieron ayer en Berlín para abordar el asunto.

"Creo que estamos más cerca que nunca y veremos qué podemos hacer. Tuvimos una muy buena conversación hace una hora con muchos de los líderes europeos, sobre la guerra de Rusia y Ucrania. Tuvimos una larga conversación y todo parece ir bien, pero lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, y es un tema difícil", afirmó el inquilino de la Casa Blanca.