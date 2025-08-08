El oro marca máximos por encima de los 3.500 dólares tras imponer EEUU aranceles a la importación de lingotes

El oro ha marcado este viernes nuevos máximos históricos por encima de los 3.500 dólares. El metal precioso se ha visto impulsado por una medida inesperada del Gobierno de Estados Unidos: la imposición de aranceles a las barras de un kilo y de 100 onzas.

Los futuros del oro de entrega en diciembre han alcanzado los 3.534,1 dólares. Tras alcanzar dicho nivel, el más alto de su historia, la subida se ha reducido al 1%, situándose en torno a los 3.488 dólares.

El hito se ha producido después de que Financial Times haya informado de que Estados Unidos ha impuesto aranceles a las importaciones de lingotes de oro de un kilo y 100 onzas, que constituyen la mayor parte de las exportaciones de lingotes de Suiza al país.

El medio cita una carta de Aduanas y Protección Fronteriza. La Administración estadounidense no se ha pronunciado al respecto.

Tal y como explican los analistas de XTB, “esta situación ya ha ocurrido este año en otros activos, como ha sido el caso del cobre”.

“Los inversores americanos y los exportadores internacionales están aprovechando los rumores de estos aranceles para enviar los bienes de oro a Estados Unidos antes de la posible entrada en vigor de estos impuestos, lo cual está incrementando su demanda en el país norteamericano y, por tanto, su precio”, subrayan.

La Casa Blanca “había eximido al metal precioso de posibles aranceles en abril, lo que provocó el desplome de la prima de futuros en ese momento y puso fin a una situación de arbitraje que llevó casi 850 toneladas de lingotes de oro a los almacenes de Nueva York”, añaden desde el bróker.

Golpe para Suiza

La medida, advierten, “amenaza con trastocar el mercado mundial de lingotes y asestar un nuevo golpe a Suiza, el mayor centro de refinación del mundo”.

Cabe recordar que Estados Unidos ha impuesto un arancel del 39% a las exportaciones suizas, una de las tasas más altas aplicadas entre los países desarrollados.

El gravamen entró en vigor el 7 de agosto de 2025 y afecta aproximadamente al 60% de los productos suizos exportados a EEUU.

Con la subida de este viernes, la rentabilidad acumulada por el metal amarillo es ya del 32%.

Cambios en la Fed

El avance del oro también coincide con los cambios en la Reserva Federal (Fed). Hace una semana, Adriana Kugler, uno de los miembros del banco central estadounidense, comunicó su renuncia.

Su marcha había dejado un hueco disponible para que Donald Trump nominase a una persona afín a sus intereses, es decir, que sea partidaria a reducir los tipos de interés.

El republicano ha nominado a Stephen Miran, presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca.

Para los analistas de IG, “la incertidumbre geopolítica y comercial actúa como catalizador adicional” para el oro.

“En momentos de tensión internacional, el oro tiende a recibir mayores flujos de inversión, consolidando su papel como valor refugio”, consideran.

Creen que “el futuro del precio del oro dependerá de dos factores clave: la evolución de las tensiones arancelarias y las decisiones de la Reserva Federal. Si se confirman recortes de tipos, la cotización podría mantenerse en máximos o incluso avanzar hacia nuevos techos”.