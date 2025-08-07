El precio del petróleo navega entre el pulso comercial de EEUU, India y Rusia y el empuje exportador de la OPEP+

Los precios del petróleo navegan entre la batalla comercial de Estados Unidos (EEUU) con India y Rusia y el auge exportador de la OPEP+. El primero de estos factores debería elevar el precio de esta materia prima y el segundo, reducirlo.

La primera reacción del crudo a la decisión de Estados Unidos de elevar los aranceles a India al 50% fue positiva. Sin embargo, los avances duraron poco.

Tras el impulso inicial provocado por el castigo que Washington ha impuesto a Nueva Delhi, los precios entraron en terreno negativo. Las caídas se aceleraron poco después.

Así, el Brent, la variante de referencia en Europa llegó a superar los 69 dólares por barril en la jornada del miércoles. Pero también a perder el nivel de los 67 dólares.

El West Texas Intermediate estadounidense incluso rozó los 67 dólares. Como en el caso de la calidad europea, el efecto positivo se disipó hasta llegar incluso a poner en peligro el nivel de los 64 billetes verdes por barril.

La volatilidad creció en los mercados de petróleo después de que la Casa Blanca informase de la imposición de un arancel adicional del 25% a las importaciones procedentes de India.

La tasa se sumará al gravamen del 25% anunciado a finales de julio, por comprar "directa o indirectamente" petróleo ruso. La medida se hará efectiva en un plazo de 21 días.

Esta semana, el presidente de EEUU, Donald Trump, ya había adelantado su intención de elevar "sustancialmente" los aranceles a las importaciones procedentes de la India en respuesta a la compraventa de petróleo de origen ruso.

Con la imposición de estos gravámenes a India, el Gobierno estadounidense pretende herir a la economía rusa con el fin de que Moscú decrete el fin de la guerra en Ucrania. El propio Trump ha fijado el viernes 8 de agosto como fecha límite para que el Kremlin se pronuncie.

La importancia de India para Rusia

India y China son los principales importadores de petróleo ruso al acaparar el 70% de las exportaciones de crudo de Moscú.

Pekín ha incrementado desde el comienzo de la guerra en Ucrania las importaciones de petróleo ruso, que alcanzaron los 62.590 millones de dólares en 2024, según la ONU. De hecho, el pasado año los chinos compraron al país vecino 2,19 millones de barriles de petróleo diarios.

India, cuya bonanza económica depende ahora en gran medida de los descuentos rusos al petróleo, importa unos 1,75 millones de barriles al día.

Además, Nueva Delhi se aprovecha de que la Unión Europea (UE) prohíbe la importación de petróleo ruso, pero no la compra de productos refinados como diésel, gasolina o combustible de aviación de terceros países.

Las refinerías indias se han convertido, por tanto, en una especie de puerta trasera para que el crudo ruso, ahora procesado y con la etiqueta de made in India entre en Europa.

“El arancel adicional del 25% a las importaciones procedentes de la India podría tener más simbolismo que sustancia. No entra en vigor hasta dentro de 21 días. Es un plazo bastante amplio para ofrecer una vía de escape”, señalan los analistas de Annex Wealth Management.

Debido a las caídas registradas en las últimas sesiones, el Brent acumula un descenso del 6,7% sólo en lo que va de agosto. La pérdida del West Texas es del 6%.

Las pérdidas llegan después de tres meses de recuperación tras haberse desplomado entre un 15,5% y un 19% en abril a consecuencia de los aranceles anunciados por EEUU en el Día de la Liberación y el miedo a que una guerra comercial provocase una recesión global.

El saldo anual ronda el -9,5% tanto para la calidad europea como para la estadounidense. El descenso en este punto del ejercicio se acerca al acumulado en todo 2024. Ambas referencias cotizan los incesantes aumentos de la producción de la OPEP+.

La OPEP+

El cártel acordó este fin de semana aumentar la producción en septiembre en 547.000 barriles al día. La decisión ha aumentado las preocupaciones de los inversores que la oferta mundial supere la demanda.

Este ha sido el sexto incremento mensual consecutivo. En abril comenzaron los incrementos de forma gradual. En mayo, junio y julio la subida de la producción fue de 411.000 barriles diarios, importe que se elevó a 548.000 barriles en agosto.

De esta forma, la OPEP+ ha revertido los recortes voluntarios del bombeo que aplicó en 2023 y que suman 2,2 millones de barriles diarios (mbd).

El plan inicial del cártel era recuperar la producción en el plazo de un año y medio desde el primer incremento. Finalmente, lo ha hecho en seis meses.

Los analistas ven un giro en la estrategia de la OPEP+ a favor de recuperar participación de mercado asumiendo precios más bajos, en lugar de la política de apuntalar los precios mediante fuertes recortes de las extracciones.

Tal y como explican los analistas de Rystad Energy, un aumento planificado del suministro por parte de la OPEP+ compensaría una posible disminución en el suministro de petróleo ruso.