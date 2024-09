Alberto Iturralde: "La opa del fondo Brookfield por Grifols y la de BBVA por Sabadell son un engaño"

Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de Operativa Dax, valora las dos operaciones más importantes que están pendientes en la Bolsa española: la oferta pública de adquisición (opa) de Brookfield por Grifols y la de BBVA por Sabadell. Al respecto afirma que "todas las opas que no consistan en un precio fijo y un periodo de aceptación son un engaño".

El Ibex 35 intenta mantener los 11.800 puntos. ¿Es un nivel de referencia para el selectivo? ¿Qué nivel no debe perder? Al contrario, ¿cuál es su potencial?

Esa zona es muy importante. Es una zona, no tanto un punto exacto. Estaríamos hablando de los 11.860 y ligeramente por encima, justo niveles de 11.950 puntos. Está en la zona de resistencia. Está llegando a esa zona con baja volatilidad. Eso normalmente es indicio de que esa zona no va a suponer un gran problema por ahora.

El Dax se encuentra en máximos históricos. ¿Qué impulsa al selectivo de la bolsa alemana?

En el Dax está sucediendo algo muy similar a los demás. La bolsa mundial se está viendo afectada por las elecciones estadounidenses. Al establishment financiero le interesa mantener lo más elevado posible al S&P 500. Los demás indices mundiales están en esa situación.

El Dax ha alcanzado máximos en la zona de los 19.000 puntos. Lo lógico es que durante las próximas semanas tengamos el mercado en positivo.

En Wall Street, el Dow Jones y el S&P 500 se encuentran también en cotas nunca vistas. Solo falta el Nasdaq Composite. ¿Qué tiene que pasar para que la tecnología se sume a la fiesta?

La tecnología ya se ha sumado a la fiesta, lo que pasas es que esa fiesta comenzó antes. El Nasdaq está a 700 puntos, que no son nada para la volatilidad que tiene. Veremos si en los próximos días se apunta nuevos máximos.

Desde octubre de 2022 el S&P 500 ha sumado un 65%, mientras que el Nasdaq ha repuntado un 98%. Ahora mismo, el índice todavía estaría por encima de esos mínimos. Sigue muy bien a pesar de que no esté en máximos históricos.

Opa a Grifols y a Sabadell

Grifols se mantiene como el valor más bajista del Ibex 35. Sus acciones A rondan los 9,5 euros. ¿Cómo se puede comportar la compañía de hemoderivados a la espera de que Brookfield se pronuncie respecto a la opa?

Hay que tener mucho cuidado con las opas que se avisan. Las opas no se avisan, se lanzan pagando un precio justo y punto. Podría pasar que la opa sea mentira, fruto de la colusión de intereses por parte de la familia Grifols y el fondo. Cuando se lanza una opa se paga X por tal compañía, se bloque el valor en el mercado hasta que se anuncia la opa y cuando vuelve a cotizar sus acciones se mueven hacia el precio de la oferta. Si eso no sucede, es una estafa. No se está comportando de una forma que se entienda que lo que hoy vale 9,5 en el mercado vaya a valer 11.

En la parte contraria de la tabla se sitúa Sabadell. Se ha revalorizado un 74% desde que comenzó el ejercicio. ¿Tiene potencial para seguir subiendo mientras evoluciona la opa lanzada por Sabadell?

Es otro engaño. Todas las opas que no consistan en un precio fijo y un periodo de aceptación son un engaño. BBVA antes de lanzar la opa infló su precio de manera anómala.

BBVA y Sabadell tienen en su accionariado compañías comunes. Comparten, por ejemplo, a BlackRock y Vanguard como accionistas, ambos tienen una gran cantidad de títulos. Lógicamente van a intentar ejecutar esa opa. Hay bancos de inversión que tienen tanto que decir que pueden dejar a los minoritarios sin tener nada que decir. Veremos qué pasa. La entidad debería mejorar el canje.

¿Es Sabadell la entidad española que se encuentra en un mejor momento ahora mismo?

Como banco, CaixaBank está mejor. Pero hay un interés por Sabadell, con riesgo de que aumente la prima de la opa. Si finalmente sucede, la prima puede subir mucho. Pero eso es jugar a la lotería.

IAG también es uno de los valores más alcistas del año. Cotiza ya en torno a los 2,5 euros por acción. ¿Cuál es el aspecto del grupo de aerolíneas?

El problema de IAG no es su actual aspecto, el problema es cuál ha sido su anterior aspecto. Estos días se ha recomendado mucho IAG, pero ahora está en una resistencia técnica clarísima. IAG ha sido una oportunidad, pero ya no lo es. No voy a recomendar IAG como tal porque es un valor que tiene movimientos muy rápidos. A IAG ahora le tengo cierto respecto, pero no está mal.

Podría seguir subiendo sin problemas. No me extrañaría que se plantase en niveles de 2,7 euros por acción. Ha comenzado una subida fuerte en 1,85 euros. En 2,15 euros se veía que iba a tener un tramo fuerte al alza. Los máximos históricos los marcó en 2020, en 5,3 euros. Cuidado.

¿Qué valores ve más interesantes en estos momentos?

Mapfre, Endesa, Iberdrola o Aena tienen tendencia alcista muy clara. Aunque suben mucho más lentamente que IAG. ACS y Ferrovial, también. Hay cosas en el mercado español, a pesar de que la atención de los inversores incautos se va a tonterías como Grifols.

El oro ha alcanzado nuevos máximos históricos en su camino hacia los 2.700 dólares. ¿Puede alcanzar dicho nivel?

Sí. El oro tiene unas circunstancias muy distintas a los demás activos. Está vinculado con las guerras y la necesidad de los bancos centrales de tener oro. Puede llegar a los 2.700 dólares sin problemas y superarlos.

El oro es un activo muy valioso para cubrir la depreciación de la moneda fiat. El problema de la gente es que quiere comprar oro para especular, pero no sirve para eso. Para que el dinero no pierda valor en el banco es fantástico.

El petróleo Brent se sitúa ligeramente por encima de los 71 dólares. ¿Qué debe pasar para que el precio del crudo vuelva a subir?

Que se celebren las elecciones en EEUU. Para intentar mantener un nivel de inflación moderado en el país, están teniendo retenido el precio del petróleo. El West Texas Intermediate está más controlado. Mientras no se celebren las elecciones estadounidenses el petróleo no va a subir. O hasta una semana o dos antes de los comicios, cuando los precios del crudo no impacten en la inflación. Lo normal es que tras la votación vuelva a subir.