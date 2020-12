La plata se prepara para alargar su rally a golpe de digitalización y energía solar

La plata acumula una revalorización del 36% en lo que va de este año del coronavirus, pero lo mejor podría estar por venir. Esa es la apuesta de Jupiter AM, cuyos gestores consideran que el impulso a la digitalización y la energía solar se convertirán el año que viene en dos motores imparables para seguir impulsando la cotización del segundo metal más codiciado del mercado.

Si el oro ha sido el metal más brillante de este turbulento 2020, la plata se postula para tomar la delantera en el podio en un 2021 en el que la recuperación económica promete acelerar su demanda industrial, que supone cerca de un 50% del total cada año. Este es el escenario con el que ya trabaja el gestor y director de oro y plata en la firma de inversión británica, Ned Naylor-Leyland.

El experto destaca en sus previsiones de inversión para el próximo año que “todo en la nueva economía digital va con plata”. Si se considera que el impulso que la pandemia ha dado a la digitalización en las grandes economías del mundo mantendrá su velocidad de crucero incluso con vacuna y un relativo regreso a la antigua normalidad, las probabilidades de que los precios de la onza sigan escalando están servidas.

Potencial del 100%

“La hermana pequeña, volátil e ingobernable del oro”, como la define el gestor de Jupiter AM vuelve a apuntar hacia los 50 dólares por onza, un umbral que supone un potencial alcista de nada menos que el 100% desde los algo menos de 25 ‘billetes verdes’ que ahora marca su gráfica de precios. Aunque esta cota no es el objetivo marcado para el año que viene, el experto señala que sí es la marca hacia la que se dirige una vez retomado el ‘whatever it takes’ de los bancos centrales.

En este sentido, los 50 dólares por onza se vieron por última vez hace ahora una década, en plena tormenta de la crisis de deuda soberana europea. Entonces, la continuidad de trabajo en las fábricas consumidoras de esta materia prima se combinó con una acelerada búsqueda de refugio inversor ante las incertidumbres reinantes y la contundencia del entonces presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, para sofocar los ataques especulativos contra la integridad del euro.

Impulso renovable

Si las previsiones macroeconómicas que vienen barajando las instituciones financieras de todo el mundo son ciertas, los riesgos que recomiendan la toma de posiciones seguras de inversión seguirán vigentes. No obstante, la reactivación de la industria global y, especialmente, de las factorías de paneles solares, equipos electrónicos y componentes médico-sanitarios será un factor decisivo para la remontada de precios de la materia prima.

Más allá del evidente impulso que los confinamientos han supuesto para la digitalización de la economía y multitud de hábitos de consumo y trabajo, el revulsivo que los planes de reconstrucción económica en todo el mundo buscan conceder a las renovables y la electrificación del sistema energético se convierten en un inesperado apoyo para la plata.

Además de estos proyectos, como el fondo Next Generation recién desbloqueado en la Unión Europea, la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca también augura un impulso adicional para la codiciada materia prima. “No hay energía solar sin plata y el ‘Green New Deal’ es alcista para el metal”, señala Naylor-Leyland al explicar su estrategia de inversión para los próximos meses.

Mineras y lingotes

Con estas premisas, el gestor señala que más allá de la inversión directa en plata física, es muy conveniente contemplar la alternativa de invertir en compañías estrechamente vinculadas a esta materia prima, ya que “las acciones de las empresas mineras tienden al alza más que el precio del propio metal”. Una opción que, precisamente, fue por la que apostó el mismo Warren Buffett en plena fiebre del oro en agosto de este año.

Por si esto fuera poco, el gestor de Jupiter AM señala que además “es muy probable que observemos un aumento en las fusiones y adquisiciones y en la exploración de nuevas minas”, lo que siempre suele tener un efecto positivo sobre la cotización del sector. En su cartera, Naylor-Leyland, da cabida a Pan American Silver, Mag Silver, First Majestic Silver y Discovery Metals, entre otras mineras de plata.