El euro toca máximos desde 2021 en plena huida del dólar y auge de los activos refugio

Otras monedas como la libra esterlina y el dólar australiano se sitúan cerca de sus máximos de los últimos meses frente al dólar estadounidense.

El yen japonés y el oro también se benefician de la debilidad del dólar, con el yen subiendo ante rumores de intervención conjunta y el oro superando los 5.000 dólares por onza por primera vez.

La caída del dólar se atribuye a la incertidumbre sobre la Reserva Federal y las políticas de Donald Trump, lo que ha provocado una revalorización del euro de casi el 2% en lo que va de año.

El euro se cotiza por encima de 1,19 dólares, su nivel más alto frente al dólar desde junio de 2021, impulsado por la huida de inversores del billete verde.

La cotización del euro frente al dólar se consolidaba este martes por encima de los 1,19 dólares, alcanzando su mejor cruce frente al billete verde desde junio de 2021. El hito tiene lugar en la víspera de conocer la decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos.

La moneda común europea se revalorizaba este martes un 0,43% respecto del cierre anterior para cambiarse por 1,1939 dólares. Es su precio más alto frente a la moneda estadounidense desde junio de 2021, según señala Europa Press.

En este sentido, los analistas de ING consideran que, si bien el titubeante dato del Ifo sobre el clima empresarial alemán que se conoció el lunes "representa una oportunidad perdida para que Europa suponga un factor de atracción para el capital que se aleja de EEUU", el cruce euro/dólar se prepara para superar los máximos del rango en 1,1910/20.

Los mismos expertos advierten de que "parece que hay muchos inversores que buscan una ruptura al alza".

En lo que va de año, el euro acumula una subida de casi el 2%. El índice dólar, que mide la evolución de la divisa estadounidense frente al resto de principales monedas del mundo, registra un descenso anual del 1,75%.

'Sell America'

En los mercados se ha impuesto la narrativa conocida como Sell America, que refleja un menor apetito por el billete verde en favor de otras divisas y activos ante las erráticas políticas del presidente estadounidense, Donald Trump, y las crecientes dudas sobre la independencia de la Reserva Federal.

El dólar, por el contrario, encadena varias sesiones de caídas frente a las principales monedas del mundo. Exactamente, acumula una racha negativa de cuatro jornadas en las que ha perdido un 2,2% de su valor.

Se ve presionado, además, por la expectativa de que la Fed mantenga sin cambios los tipos de interés tras su reunión de dos días, así como por las especulaciones sobre posibles movimientos de Trump respecto a la cúpula del banco central.

La investigación criminal de la Administración Trump sobre el presidente de la Fed, Jerome Powell, y el intento de destituir a la gobernadora Lisa Cook añaden un factor adicional de incertidumbre y volatilidad potencial para la divisa estadounidense.

El yen y el oro

Buena parte de la atención del mercado de divisas se centra también en el yen, que se ha apreciado en torno a un 3% en las dos últimas sesiones ante los rumores sobre una posible intervención coordinada entre Estados Unidos y Japón para fortalecer a la moneda nipona.

La Reserva Federal de Nueva York habría realizado comprobaciones en el cruce dólar/yen. Se trata de un paso que el mercado suele interpretar como antesala de una actuación oficial, mientras las autoridades japonesas insisten en que mantienen una estrecha coordinación con Washington en materia de divisas.

Esta combinación de factores ha permitido a la moneda japonesa estabilizarse en la zona de entre los 153 y los 154 yenes por dólar, lejos de los mínimos próximos a 159 marcados a finales de la semana pasada.

La debilidad del dólar se refleja también en el comportamiento de otras grandes monedas. La libra esterlina rondaba los 1,37 dólares y el dólar australiano se acercaba a los 0,70 dólares, en todos los casos cerca de sus niveles más altos de los últimos meses.

El ajuste del billete verde también se refleja en el repunte de los activos refugio, especialmente del oro. El metal precioso ha superado por primera vez en la historia los 5.000 dólares por onza y ha llegado a moverse cerca de los 5.110 dólares.