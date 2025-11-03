Amancio Ortega cobrará este lunes 1.552 millones por el último dividendo de Inditex para este ejercicio

Las claves nuevo Generado con IA Amancio Ortega recibirá 1.552 millones de euros este lunes por el último dividendo de Inditex del año. Este año, Ortega acumulará un total de 3.104 millones de euros en dividendos de Inditex, superando los 2.845 millones del año anterior. Inditex ha elevado su dividendo un 9%, alcanzando 1,68 euros por acción, lo que genera un desembolso total de más de 5.235 millones de euros a sus accionistas. Ortega invierte parte de estos dividendos en el sector inmobiliario, recientemente adquiriendo un centro logístico en Reino Unido por 92 millones de euros.

El fundador y primer accionista de Inditex, Amancio Ortega, ingresará este año un total de 3.104 millones de euros en concepto de dividendos de la compañía cuando cobre este lunes, 3 de noviembre, 1.552 millones de euros por la última retribución del ejercicio que abonará la firma gallega a sus accionistas.

En concreto, el empresario recibirá este año más de 3.100 millones de euros en concepto de dividendos de la compañía textil, por encima de los 2.845 millones que percibió por este concepto el año pasado.

En total, la compañía retribuirá este año a sus accionistas con más de 5.235 millones de euros, tras elevar un 9% el dividendo, hasta 1,68 euros por acción.

En concreto, la política de dividendos de Inditex se compone de un 'payout' ordinario del 60% del beneficio y la distribución adicional de dividendos extraordinarios.

El dividendo se compone de dos pagos iguales: un pago de 0,84 euros por acción, correspondiente al dividendo ordinario, que ya cobró el pasado 2 de mayo, y otro de 0,84 euros por título que percibirá este lunes (0,29 euros ordinario más 0,55 euros extraordinario).

El fundador de Inditex, que recibirá este lunes los más de 1.550 millones de euros en dividendo a través de las sociedades Pontegadea Inversiones y Partler, con las que controla un 59,294% del grupo textil, equivalente a un paquete de 1.848 millones de acciones, invierte parte de los dividendos que recibe de Inditex en el sector inmobiliario.

Ortega posee la mayor inmobiliaria española, centrada en la compra y gestión de grandes edificios, con una cartera de activos inmobiliarios integrada fundamentalmente por edificios de oficinas, no residenciales, situados en el centro de grandes ciudades en España, Reino Unido, Estados Unidos y Asia.

Una de sus últimas operaciones ha sido en Reino Unido tras comprar un centro logístico alquilado a Amazon por un importe de 81 millones de libras (92 millones de euros). En concreto, se trata de una nave logística con una superficie de casi 80.000 metros cuadrados, propiedad de PLP ubicada en Knowsley, a unos 13 kilómetros del puerto de Liverpool.

Con anterioridad a esta operación, cerró la adquisición del Sabadell Financial Center, inmueble en el que se ubican las oficinas del Banco Sabadell en Estados Unidos, por 274,4 millones de dólares (unos 236 millones de euros).