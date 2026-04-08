El criptógrafo británico Adam Back estaría bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, creador del bitcoin

El reportaje menciona la actitud tensa de Back en un documental de HBO al ser relacionado con la identidad de Nakamoto.

Adam Back es CEO y cofundador de Blockstream y creador de Hashcash, tecnología que inspiró el sistema de minería de bitcoin.

La identidad del creador del bitcoin está más cerca que nunca de ser desvelada. Una investigación de The New York Times publicada este miércoles apunta al criptógrafo británico Adam Back como fundador de la criptodivisa.

Esta figura ha creado una de las mayores incógnitas que rodean a la moneda virtual. La identidad de su creador ha estado guardada bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto desde que fue puesta en marcha.

Ahora, un reportaje del diario estadounidense vuelve a señalar a Back como el candidato más probable, aunque el propio británico ya ha desmentido la acusación.

Adam Back, además de ser el CEO y cofundador de la empresa de infraestructura de bitcoin y activos digitales Blockstream, es también el creador de Hashcash.

Este sistema de trabajo es una de las fuentes de inspiración del sistema de minería del bitcoin, por lo que Back constituye una de las figuras más relevantes que está detrás de la idea técnica en la que se basa el funcionamiento de la criptomoneda.

La investigación focaliza las sospechas de este descubrimiento en varias similitudes entre la figura ficticia de Satoshi Nakamoto y el criptógrafo británico.



En concreto, John Carreyrou, autor del reportaje, se remite al comportamiento de Adam Back en una entrevista. Según el reportero, el británico tiene una forma de escribir parecida a la figura de Nakamoto, su ideología también tiene coincidencias y hay ciertos parecidos entre el diseño del bitcoin y algunas de sus interpretaciones.

No es el único hecho que ha llevado a esta conclusión. Carreyrou ha dedicado un año a reconstruir el caso de estudio en torno a la figura de Adam Back y su relación con la creación de la criptomoneda.

De hecho, las primeras sospechas de su identidad se remiten a la aparición de Back en un documental de HBO. En el mismo, el británico se muestra tenso cuando se menciona su posible vinculación a la figura de Satoshi Nakamoto.



