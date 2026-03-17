Mintos incorpora fondos cotizados de 'criptos' emitidos por BlackRock o VanEck

El interés en criptomonedas sigue creciendo en Europa, donde el 22% de los inversores ya las incluyen en su cartera, y los ETPs registran entradas netas récord a nivel global.

La colaboración con la fintech Upvest refuerza la infraestructura tecnológica de Mintos para operar con estos nuevos productos, facilitando la gestión de criptoactivos junto a otros activos.

Estos ETPs replican el comportamiento del precio de criptomonedas como Bitcoin o Ethereum, ofreciendo exposición al mercado cripto mediante instrumentos regulados.

Mintos incorpora productos cotizados vinculados a criptomonedas (ETPs) emitidos por BlackRock y VanEck, permitiendo invertir en criptoactivos desde 5 euros.

La plataforma europea de inversión Mintos ha ampliado su catálogo de productos con la incorporación de productos cotizados vinculados a criptomonedas (ETPs), que permitirán a los usuarios invertir en estos activos digitales a partir de 5 euros.

Los nuevos instrumentos están emitidos por gestoras internacionales como BlackRock, a través de su marca iShares, y VanEck.

Estos productos replican el comportamiento del precio de la criptomoneda subyacente y funcionan de manera similar a los fondos cotizados (ETF), ofreciendo exposición al mercado cripto mediante instrumentos regulados.

Con este movimiento, la compañía busca ampliar las opciones de inversión dentro de su plataforma, donde ya es posible invertir en préstamos, bonos, inmuebles o ETF. La nueva oferta permitirá gestionar los criptoactivos junto al resto de clases de activos desde un mismo entorno.

El lanzamiento también refuerza la colaboración de Mintos con la fintech Upvest, que ya participaba en su oferta de ETF y que aporta la infraestructura tecnológica y las capacidades de intermediación necesarias para operar con estos nuevos productos.

Según explicó Martins Sulte, consejero delegado y cofundador de la compañía, "el mundo cripto sigue despertando un gran interés entre los inversores, pero la complejidad y las dudas regulatorias siguen siento barreras importantes".

En este contexto, la empresa apuesta por facilitar el acceso a estos activos a través de productos cotizados regulados emitidos por proveedores consolidados.

Mercado cripto

El interés por los activos digitales continúa creciendo entre los inversores europeos. Una encuesta reciente elaborada por BlackRock junto a YouGov muestra que el 22% de los inversores en Europa ya incluye criptomonedas en su cartera.

Asimismo, datos del Banco Central Europeo indican que la proporción de ciudadanos de la eurozona que posee este tipo de activos se ha más que duplicado entre 2022 y 2024, lo que refleja una adopción progresiva en la región.

En este contexto, los productos cotizados regulados se están consolidando como una de las principales vías de acceso al mercado de activos digitales.

Según cifras de CoinShares, los ETPs vinculados a criptomonedas registraron entradas netas superiores a 47.000 millones de dólares a nivel global en 2025, cerca de máximos históricos y con Europa entre los mercados más activos.

El interés también se percibe entre los usuarios de Mintos. En una encuesta reciente realizada por la plataforma, más de una cuarta parte de los participantes señaló que le gustaría tener acceso a este tipo de activos dentro de su oferta de inversión.

Para muchos inversores, el atractivo radica en poder obtener exposición a este mercado sin tener que asumir la complejidad técnica que implica la compra directa, como la gestión de carteras digitales, claves privadas o el uso de diferentes plataformas.

En el caso de Mintos, los ETPs vinculados a criptomonedas están disponibles con una inversión mínima de cinco euros y comisiones reducidas, lo que facilita construir posiciones de forma gradual.

Con esta incorporación, la plataforma amplía el abanico de activos disponibles para sus usuarios, que ya podían invertir en préstamos, bonos, inmobiliario o ETF, y refuerza su enfoque de inversión diversificada a largo plazo.

En el caso del mercado español, el interés de los inversores se concentra principalmente en las criptomonedas de mayor tamaño. Bitcoin continúa siendo el activo dominante y representa más de la mitad de la capitalización total del mercado.

Ethereum se mantiene como la segunda referencia del sector. Ambas concentran la mayor parte de la inversión minorista y suelen ser el punto de entrada para quienes se incorporan por primera vez al mercado de activos digitales.

Junto a estas, otros proyectos como Solana, Cardano o Ripple también figuran entre los activos más negociados, aunque con una presencia menor en las carteras de inversión y un perfil de volatilidad más elevado.

En paralelo, el crecimiento del sector ha impulsado el papel de grandes intermediarios y proveedores de servicios especializados. Plataformas globales como Coinbase, Binance o Kraken se han consolidado como algunos de los principales operadores del mercado.

Mientras que gestoras tradicionales como BlackRock o VanEck han comenzado a ofrecer productos regulados vinculados a estos activos para facilitar su acceso a inversores institucionales y minoristas.