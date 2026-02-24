Bit2Me ampliará la ronda de 30 M con nuevos inversores para iniciar su expansión por Italia, Portugal, Francia y Alemania

El crecimiento de Bit2Me se apoya en nuevos servicios para empresas, como Bit2Me Loan y la API Crypto para negocios, y en su modelo de negocio basado en la transparencia y la legalidad.

Bit2Me cerró 2025 con un volumen de transacciones de 5.346 millones de euros, un crecimiento exponencial respecto a años anteriores y superando los 1,3 millones de usuarios.

La compañía planea expandirse principalmente en Italia, Portugal, Francia y Alemania, aprovechando su licencia europea MiCA que permite operar legalmente en toda la UE.

Bit2Me ampliará su ronda de financiación de 30 millones de euros para incorporar nuevos inversores estratégicos y acelerar su expansión internacional.

La plataforma española de criptoactivos Bit2Me planea incrementar su última ronda de financiación para incorporar a nuevos inversores estratégicos.

Este movimiento corporativo busca dotar a la compañía del músculo financiero necesario para acelerar su despliegue por Europa, respaldado por un ejercicio en el que ha logrado multiplicar por ocho su volumen de transacciones.

Para sostener su ambiciosa hoja de ruta, lo primero que ha decidido la compañía es ensanchar su base de capital. El pasado verano, Bit2Me cerró una ronda de financiación de 30 millones de euros que estuvo liderada por la firma Tether.

A esta inyección de liquidez se han sumado recientemente el banco Bankinter y el fondo de inversión luxemburgués NextBlock. Sin embargo, la dirección considera que es el momento de abrir nuevamente las puertas a más inversores.

"Vamos a aumentar la ronda de 30 millones para dar entrada a nuevos socios relevantes", ha adelantado Andrei Manuel, cofundador y co-CEO de la empresa.

Estos nuevos fondos irán destinados a costear su plan de expansión internacional, cuyo principal salvoconducto es la obtención de la licencia bajo el reglamento europeo MiCA.

Al convertirse en el primer proveedor de criptoactivos de habla hispana autorizado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con esta normativa, Bit2Me tiene luz verde para operar legalmente en cualquier país de la Unión Europea.

Para este 2026, los objetivos prioritarios en el Viejo Continente son Portugal —donde ya han dado los primeros pasos para ofrecer sus servicios—, Italia, Francia y Alemania.

No obstante, el director de operaciones (COO) de la fintech, Pablo Campos, señala que la empresa mira más allá.

Observa con interés la entrada en Holanda, países nórdicos como Finlandia y, fuera de las fronteras europeas, la región de Oriente Medio, atraídos por sus recientes movimientos regulatorios.

El apetito inversor y expansivo de Bit2Me se sustenta en los resultados logrados al cierre de 2025.

1,3 millones de usuarios

La empresa concluyó el año con un volumen de transacciones de 5.346 millones de euros. Esta cifra contrasta con los 2.400 millones de 2024 y los 655 millones de 2023, consolidando un crecimiento exponencial en apenas dos años.

Además, los ingresos repuntaron un 13% hasta los 21,6 millones de euros y la base de clientes creció un 17%, superando los 1,3 millones de usuarios.

Parte de este rendimiento se explica por la fuerte tracción de sus nuevos servicios para empresas e instituciones lanzados en 2024.

El producto de préstamos digitales, Bit2Me Loan, disparó su crecimiento un 672% hasta alcanzar los 19,1 millones de euros de volumen. A su vez, la solución tecnológica para empresas, Bit2Me Crypto API, aportó unos ingresos de 600 millones de euros.

Desde la cúpula directiva interpretan estas métricas como un claro síntoma de madurez del sector. Según Pablo Casadío, director financiero (CFO), la conversación sobre los activos digitales ha dejado atrás la especulación pura y la volatilidad.

"La pregunta relevante en 2026 ya no es si los activos digitales van a existir, o su precio, sino qué rol van a ocupar dentro del sistema financiero global", afirma Casadío. Destaca el creciente uso de stablecoins y la necesidad de operar bajo estándares estrictamente profesionales.

Una filosofía que comparte Leif Ferreira, cofundador y CEO de la plataforma, quien defiende un modelo de negocio basado en la legalidad frente a las alternativas offshore.

Frente a la estrategia de otros competidores de ubicarse en paraísos fiscales, Ferreira subraya el compromiso histórico de Bit2Me con la transparencia y su colaboración habitual con las fuerzas de seguridad del Estado para atajar estafas y prevenir el blanqueo de capitales.