Bankinter entra en el capital de Bit2Me y se une a BBVA, CecaBank y Unicaja

Bankinter ha entrado en el capital de Bit2Me, una de las principales empresas españolas especializadas en criptomonedas y otros activos digitales. La operación se enmarca en la ronda de financiación de 30 millones de euros liderada por Tether.

Con este movimiento, el quinto banco español por tamaño se une a un grupo de entidades que ya habían apostado por la fintech alicantina: BBVA, Cecabank y Unicaja.

La ronda en la que participa Bankinter fue anunciada en agosto de 2025 y está liderada por Tether, el emisor de una de las principales monedas estables del mercado. Adquirió entonces una participación minoritaria para impulsar la expansión de Bit2Me en la Unión Europea y Latinoamérica, y Bankinter entra ahora en esa misma ronda como nuevo inversor.

El objetivo es consolidar su posición como uno de los actores clave del ecosistema cripto tanto en Europa como en el mundo hispanohablante.

El acuerdo incluye, además de la inversión, la colaboración entre el banco y la fintech en el desarrollo de nuevos productos y servicios apoyados en la tecnología que permite registrar operaciones de forma segura y descentralizada, la misma que se utiliza en las criptomonedas.

Bloque bancario

La incorporación de Bankinter completa un bloque de bancos españoles que se ha ido formando en los últimos años en torno a Bit2Me.

En enero de 2024, BBVA, a través de BBVA Spark, cerró una financiación tipo venture debt con Bit2Me, un préstamo adaptado a empresas de alto crecimiento para apoyar su expansión en un momento clave del mercado cripto.

En mayo de 2024, Cecabank formalizó una alianza e inversión participativa en la fintech a través de su programa Inizia, con un objetivo concreto: construir, junto a Bit2Me, una solución integral de activos digitales para otras entidades financieras.

En julio de ese mismo año, Unicaja dio un paso más y adquirió más del 5% del capital de Bit2Me a través de Unicaja Ventures. Además, entró en el consejo de administración de la compañía, lo que le otorga voz directa en la estrategia.

Telefónica, fondos y primeras rondas

El interés por Bit2Me no nació en la banca, sino que llegó después de varias operaciones relevantes con grandes empresas y fondos de inversión.

En septiembre de 2022, Telefónica se convirtió en uno de los primeros grandes grupos en apostar por Bit2Me: entró en su capital y empezó a probar el uso de su tecnología blockchain en algunos servicios propios.

En junio de 2023, el fondo internacional Investcorp lideró una inversión de 14 millones de euros en la fintech, en una ronda con la participación de varios inversores especializados, lo que dio a la compañía mayor visibilidad y respaldo fuera de España.

Antes de eso, en 2021, Bit2Me ya había recurrido a una ICO, una emisión de su propio token B2M. Primero captó 5 millones de euros en 59 segundos en una primera fase.

Más tarde cerró la venta con un total de 17,5 millones de euros recaudados en tiempo récord. Fue una de las mayores operaciones de este tipo realizadas en el país.

A lo largo de estas fases también se han incorporado otros fondos, entre ellos Inveready, que han respaldado el crecimiento de la compañía en distintos momentos.

Una fintech regulada y en expansión

Bit2Me nació en 2014 en Alicante. Empezó como una plataforma para comprar y vender criptomonedas. Hoy ofrece más de treinta productos distintos, dirigidos tanto a clientes particulares como a empresas e instituciones.

La firma asegura que gestiona más de 2.000 millones de euros en operaciones y que cuenta con más de 600.000 usuarios en más de 100 países.

Fue la primera empresa reconocida por el Banco de España como proveedor de servicios de activos digitales. El 29 de julio de 2025 obtuvo la licencia europea bajo el reglamento MiCA, que fija las reglas para operar con criptoactivos en la Unión Europea.