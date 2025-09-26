¿Septiembre rojo? Las 'cripto' viven la mayor liquidación en seis meses y su valor se hunde en 300.000 millones

Septiembre vuelve a ser, un año más, un mes negativo para las criptodivisas. El valor del mercado cripto se ha reducido en unos 300.000 millones en menos de una semana, tras sufrir la mayor liquidación desde el pasado marzo.

El lunes, las criptomonedas sufrieron una gran caída. La razón: más de 1.500 millones de dólares en posiciones largas en el mercado de futuros perpetuos fueron liquidadas, según datos de CoinGlass. Otras fuentes señalan que se alcanzaron los 1.700 millones.

Las posiciones de más de 407.000 inversores se cerraron en 24 horas en la que fue la mayor ola de liquidaciones desde el pasado 27 de marzo. El ether se hundió un 9% y el bitcoin, un 3%.

Los analistas no señalan una única causa que explique lo ocurrido, pero sí mencionan una conjunción de factores.

Por un lado, parece que la demanda de ETF de criptodivisas se enfría. En el otro lado se encuentran las caídas en bolsa de las compañías que incluyen activos digitales en su tesorería, desde Strategy hasta Metaplanet.

Mientras que estos miedos recorrían los mercados, los inversores minoristas —con mayores niveles de apalancamiento— mantenían posiciones largas esperando que las criptomonedas subieran tras el recorte de tipos que la Reserva Federal (Fed) llevó a cabo el pasado miércoles.

En el mundo de las criptomonedas —al igual que en otros mercados— muchos inversores usan apalancamiento. Es decir, operan con dinero prestado para aumentar sus ganancias, lo que también aumenta sus riesgos.

Cuando el precio de las criptodivisas comenzó a retroceder ligeramente, esas posiciones apalancadas quedaron expuestas. Las plataformas de inversión disponen de umbrales automáticos que cierran posiciones cuando las pérdidas alcanzan niveles que los inversores no pueden cubrir.

Ese mecanismo es la liquidación automática. Es como cuando alguien juega en una casa de apuestas con dinero prestado: si el resultado va en su contra, la propia casa corta la apuesta automáticamente y se queda con el dinero para no arriesgarse a que el jugador termine debiendo más de lo que tiene.

En ese momento, la caída inicial de las criptodivisas desencadenó ventas forzadas que empujaron los precios aún más abajo, provocando más liquidaciones en cadena.

"Los traders operan con dinero prestado, y si el precio cae demasiado, la plataforma cierra sus posiciones. El problema es que cuando se liquidan muchos a la vez, esas ventas aceleran la caída, como fichas de dominó cayendo una tras otra", afirma Edu Forte, director ejecutivo y cofundador de Common Sense.

Según datos de CoinMarket, la capitalización del mercado cripto alcanzó los 4,13 billones de dólares el pasado 18 de septiembre. Nunca antes el valor conjunto de las criptomonedas había sido tan elevado.

Una semana después, tras la liquidación, la capitalización es de 3,82 billones. Es decir, se han perdido unos 310.000 millones de dólares.

"Fue como una reacción en cadena: cuando empiezan a saltar las liquidaciones, estas a su vez aceleran la caída de precios", subraya Forte.

"Es una señal de que había demasiado dinero especulativo en juego y que el mercado se apoyaba en deuda para sostener las subidas. A corto plazo genera turbulencias, pero a medio plazo limpia el mercado de excesos y lo deja en una posición más sana", subraya.

En los últimos siete días, desde que el valor de las criptodivisas alcanzó ese último máximo histórico, el bitcoin acumula un descenso del 4,7%.

La caída del ether es del 12,2%; la de XRP, del 8,8%; la de solana, del 17,4%, y la de dogecoin, del 16,8%.

Los últimos descensos hacen que el bitcoin se sitúe bajo los 112.000 puntos. La pérdida desde los máximos históricos que registró en los 124.436,8 dólares a mediados de agosto es del 10,2%.

A su vez, el ether ha perdido los 4.000 dólares. La bajada desde su cota más alta –los 4.955,9 dólares del 24 de agosto– es del 18,8%.

Septiembre, el peor mes

Las caídas han tenido lugar en un mes tradicionalmente negativo para las criptomonedas, especialmente para el bitcoin y el ether. Es lo que se conoce como red september o septiembre rojo.

Según los datos recogidos por Renta 4, desde 2013, el bitcoin ha promediado una caída del 3,77% cada septiembre. El comportamiento del ether desde 2016 –tras su creación– es peor: la caída media es del 12,7%.

La explicación es un cóctel de psicología de mercado y fuerzas estructurales: "rebalanceos de fondos, regreso de traders tras el verano y reuniones de la Reserva Federal (Fed) que añaden presión vendedora", consideran en la entidad española.

"Y cuando los mercados tradicionales tiemblan, bitcoin suele ser el primero en ser liquidado para cubrir márgenes", subrayan.

De los doce septiembre que han tenido lugar desde 2013, el bitcoin ha caído en siete de ellos. En 2023 y 2024 fue un mes positivo, mientras que en este septiembre acumula una subida del 3,6%.

El saldo para el ether desde 2016 es de cinco caídas y cuatro alzas. Por ahora, en este septiembre pierde un 7,7%.

Oportunidad de entrada

A pesar de que septiembre es un mes negativo para las criptodivisas, tal y como advierte Forte, "la historia no determina el futuro".

En su opinión, "lo que realmente marcará el rumbo son los datos macroeconómicos y la confianza de los inversores. Lo que sí influye es que muchos traders operan con la idea de que "septiembre suele ser malo", y eso a veces se convierte en profecía autocumplida".

Para Simon Peters, analista de eToro, las caídas registradas en los últimos días "podrían representar una oportunidad de compra".

El experto hace referencia a las expectativas de bajadas de tipos de la Fed. Después de que el banco central haya retomado los recortes de tipos, el mercado espera otras dos bajadas antes de que termine el año.

"Históricamente, los criptoactivos tienden a comportarse bien cuando las condiciones financieras se relajan", subraya Peters.

El mismo experto también señala la estacionalidad. Si septiembre es el peor mes del año para las criptodivisas, "octubre, noviembre y diciembre suelen ser los meses más fuertes en términos de rentabilidad porcentual en los precios de los criptoactivos".