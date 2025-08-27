La firma de servicios en la nube Internxt se suma a la 'moda' de crear una reserva de bitcoin gracias a Bit2Me

La startup valenciana especializada en servicios de almacenamiento en la nube Internxt ha llegado a un acuerdo con la plataforma de criptodivisas Bit2Me con el que va a poder facilitar a sus clientes pagos con estos activos y crear una reserva de bitcoin.

De esta forma, la compañía se suma a la moda de algunas empresas de incorporar los criptoactivos a su balance como reserva de valor estratégica.

En el panorama internacional, lo han hecho compañías como MicroStrategy, Metaplanet, ProtonMail, Hostinger o NordVPN. Y es algo que recientemente ha hecho Vanadi Coffee, la primera cotizada española en invertir en bitcoin.

La firma, de hecho, modificó oficialmente su negocio principal para dedicarse a la compra de bitcoin y su custodia pese a ser una cadena de cafeterías. El mercado premió esta iniciativa con una fuerte subida en bolsa.

Internxt ha sellado una alianza estratégica con Bit2Me, la plataforma participada por Unicaja, entre otros inversores, que fue la primera finten española autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para operar como proveedor de servicios de criptoactivos bajo el reglamento MiCA de la Unión Europea.

En virtud de este acuerdo, la firma comenzará a aceptar pagos en bitcoin y otros activos digitales por sus servicios. Los pagos recibidos en activos digitales serán custodiados por Internxt en Bit2Me, creando así una "significativa" reserva de bitcoin, según ha informado la compañía en un comunicado.