¿Dónde está el techo del bitcoin? La 'cripto' se dispara un 31% tras la victoria de Trump y su valor supera al de la plata

Las criptodivisas han reaccionado a la victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses revalorizándose con fuerza. El ejemplo más claro, al ser la más importante de todas ellas, es el bitcoin, cuyo precio se ha incrementado un 31%. Tras alcanzar nuevos máximos históricos, la pregunta ahora es ¿hasta dónde puede subir?

Exactamente, el bitcoin ha pasado de 75.600 dólares a 91.000, teniendo en cuenta el precio de cierre del pasado viernes. El repunte ha sido incluso mayor, ya que el token ha llegado a rozar los 93.500 dólares, impulsado por la vuelta de Trump a la Casa Blanca. Y por si eso fuera poco, los republicanos han logrado la mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

"Con la presidencia y el Congreso asegurados en un triunfo limpio, las iniciativas propuestas por Trump durante su campaña para impulsar la industria cripto en Estados Unidos podrían enfrentar menos obstáculos y resultar más fáciles de implementar", consideran en eToro.

Con el rally propiciado por el éxito republicano en los comicios, la subida anual del bitcoin es del 115,5%. Es, todavía, inferior al avance registrado en 2023 cuando el mercado de las criptodivisas se recuperó de las pérdidas sufridas en 2022.

El repunte, eso sí, ha favorecido el ascenso del bitcoin en el ranking de mayores activos del mundo por valor en el mercado. Con una capitalización de 1,78 billones de dólares, la criptomoneda más usada del mundo ocupa la octava posición, tras haber superado a la plata.

Pero el efecto del conocido como Trump Trade no se limita al bitcoin. La euforia se extiende por todo el mercado de las criptodivisas. La subida del ethereum entre el 6 y el 15 de octubre ha sido del 27,5%; la de cardano, del 111%; la de solana, del 31%, y la de dogecoin, del 134,3%.

El dogecoin es, por tanto, la más beneficiada del éxito republicano entre las principales criptomonedas. No en vano, es el token favorito de Elon Musk, CEO y fundador de Tesla y quien, junto a Vivek Ramaswamy, es el máximo responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Las siglas en inglés de este nuevo organismo son DOGE, la abreviatura con la que cotiza dogecoin.

Giro de 180 grados

Pero Donald Trump no siempre ha sido un criptobro. Más bien todo lo contrario. En julio de 2019, es decir, durante su primer mandato, el republicano publicó un tuit en el que expresaba su desaprobación: "No soy fan del bitcoin ni de otras criptodivisas, que no son dinero y cuyo valor es muy volátil y se basa en el aire". También advirtió de que los activos digitales podrían facilitar actividades ilegales, como el tráfico de drogas y otros delitos.

En 2021, tras abandonar la Casa Blanca, Trump reiteró su postura negativa hacia el bitcoin, calificándolo de "estafa" y expresando su temor a que pudiera "competir con el dólar" como moneda de reserva mundial.

Sin embargo, en un giro de 180 grados, en este 2024 el presidente electo ha declarado su amor por las criptodivisas. ¿A qué se debe este cambio?

Según resaltan desde Mirabaud, "a pesar de sus críticas pasadas, su voluntad desreguladora y su interés por la innovación apuntan a una Administración potencialmente favorable al sector de las criptomonedas, abriendo una puerta a un mayor desarrollo de este ecosistema".

Las 'criptopromesas' de Trump

Así, Trump ha pasado de ser un escéptico a un fiel defensor de las criptodivisas, llegando a hacer promesas electorales relacionadas con los activos digitales durante su campaña. Entre ellas, se incluye el cambio de liderazgo en la Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

De esta forma, Gary Gesler abandonaría su puesto antes de que termine su mandato en 2026. Tal y como apunta el cofundador de Bitpanda, Eric Demuth, "se espera que el actual presidente de la SEC sea destituido, a más tardar, en febrero".

Asimismo, Trump prometió una reserva estratégica nacional de bitcoin, promover la minería, proteger la custodia de las criptodivisas y evitar que la Reserva Federal (Fed) emita una moneda digital que compita con esta industria. En definitiva, y tal y como señaló el propio presidente electo, pretende convertir a Estados Unidos en la capital mundial de las criptomonedas.

Para contribuir a ello, Trump también se ha mostrado partidario de un cambio drástico de la política monetaria. El republicano aboga por que los tipos de interés se sitúen en niveles reducidos para incentivar la demanda de activos con mayor riesgo, como las criptodivisas.

Los tipos, los ETF y el 'halving'

De hecho, la victoria del republicano en las elecciones no ha sido el único elemento que ha favorecido el rally de las criptomonedas. También lo han hecho las dos bajadas de tipos aprobadas por la Fed. La primera, de 50 puntos básicos, tuvo lugar en septiembre. La segunda, de 25 puntos básicos, fue llevada a cabo justo después de la celebración de las elecciones.

A Trump y a la Fed se suma, además, el lanzamiento de los ETF de bitcoin al contado. Entendido por muchos como un momento histórico para el sector, el pasado enero la SEC dio el visto bueno al lanzamiento de once fondos cotizados –de grandes gestoras como BackRock o Fidelity- que replican el precio de este activo digital.

Cabe subrayar que los ETF se pueden comprar y vender en bolsa de la misma manera que una acción en los parqués. "A diferencia de la compra de bitcoin, estos ETF ofrecen un acceso simplificado y regulado a la exposición al bitcoin, sin los riegos asociados a la tenencia directa de criptodivisas, como la piratería informática o la falta de seguridad de algunas plataformas", señalan desde Mirabaud.

La aceptación de los ETF al contado de bitcoin entre los inversores ha sido instantánea. Como muestra, el fondo cotizado de BlackRock referenciado a este activo digital ha superado a su ETF de oro en términos de activos. Este último vio la luz hace 19 años.

Entre las buenas noticias que en este 2024 han impulsado el precio de las criptodivisas también se incluye el halving, el fenómeno que ocurre cada cuatro años y que reduce a la mitad la recompensa que reciben los mineros de bitcoin. Por tanto, este evento hace que la oferta de esta criptomoneda "se reduzca en un momento en el que la demanda se está acelerando", tal y como señalan los analistas de XTB.

Según el análisis del broker, que toma como referencia los halving de 2016 y 2020, el bitcoin subió de media en los 12 meses anteriores y posteriores un 750%, mientras que ahora sube un 200%. Por este motivo, "hasta abril del año que viene quedaría pendiente un gran recorrido al alza para igual este rendimiento".

Los 100.000 dólares y más allá

Pero, ¿cómo será ese recorrido? Parece que analistas y expertos no saben dónde se encuentra su techo. "Con el bitcoin en máximos históricos, estamos ahora en una fase de descubrimiento de precios, y prever el pico del rally actual es una incógnita", señalan desde eToro.

En ese mismo sentido, los analistas de RBC subrayan "lo que ocurre con el bitcoin es que no existe un ancla de valoración", por lo que "es difícil determinar su valor razonable". Así, "cuando el sentimiento es muy positivo, se deja llevar mucho más que otras clases de activos".

Según datos de Deribit recogidos por Bloomberg, las apuestas alcistas indican que el bitcoin podría llegar a los 100.000 dólares. "Bitcoin está alcanzado nuevos máximos a diario, lo que sugiere que estamos ante el inicio de un nuevo bull run", considera el CEO y cofundador de Bitpanda.

"Es muy probable que este rally se prolongue en el tiempo" y que "veamos los 100.000 este año o, incluso, este mes", añade.

Por ser una cifra redonda, parece que los 100.000 dólares son la primera meta de esta criptodivisa. Alcanzarla supondría una subida extra del 10%. Pero algunos expertos van más allá al considerar que el bitcoin podría alcanzar los 125.000 dólares antes de que termine 2024.

Otros incluso señalan que a largo plazo, cuando las criptomonedas alcancen los 10 billones de dólares de capitalización, el bitcoin podría alcanzar los 250.000 dólares. En la actualidad, y según los datos de CoinMarket, el valor del mercado cripto es de 2,99 billones de dólares.