Jornada negra en el mercado 'crypto': el Bitcoin toca mínimos de dos años tras la compra de FTX por Binance

Las criptomonedas viven otra jornada negra tras conocerse que la plataforma de intercambio de criptoactivos Binance va a comprar a su principal rival, FTX, para evitar su quiebra. Una noticia que ha generado una gran volatilidad en los activos virtuales con mayores niveles de inversión. Tanto es así que el token más grande por valor de mercado, el Bitcoin, ha llegado a tocar su nivel más bajo desde 2020.

A las 16.30 hora española el Bitcoin se dejaba un 9,10%. Sigue la estela del martes y acumula una caída en la última semana cercana al 14%. Números rojos también para el Ethereum que pierde un 15,3% mientras que DogeCoin pierde un 10% y Polygon se deja un 14,9%.

Tan sólo se salvan de la quema USD Coin y el token de Binance que suman un 0,15%.

Se esperaba que hubiera una gran volatilidad tras la adquisición de FTX por parte de Binance. Basta con fijarse en lo ocurrido en los últimos días en torno a FTX. Esta plataforma de intercambio veía perder más de 430 millones de activos en Bitcoin en sólo cuatro días; y pasaba de ostentar 20.000 Bitcoins a casi cero este miércoles.

Una 'corrida' bancaria que no se ha podido evitar pese a que el CEO de Binance, Changpeng Zhao, asegurase que su plataforma iba a poner todo el dinero que fuera necesario para garantizar la liquidez de FTX y evitar así que sus clientes huyeran.

De hecho, FTT que es el token de FTX se ha dejado un 75% en las últimas 24 horas cotizando en torno a los 4,20 dólares, según datos de CoinGecko recogidos por Bloomberg.

Preocupa en el mercado que la operación de compra de FTX por parte de Binance no salga adelante. Hay que recordar que la carta de intenciones por la que se lanza la oferta de compra tiene carácter no vinculante, lo que permite que el comprador se retire en cualquier momento. Algo peligroso habida cuenta de que todavía no se ha efectuado la 'due dilligence' previa a cualquier operación de este tipo.

Por si fuera poco, la caída de FTX se lleva por delante también al Sol, el token nativo de la cadena de bloques Solana. Asociada con FTX y con Alameda Research, registra caídas de un 36%, lo que lleva sus pérdidas anuales al 90%, según recoge Bloomberg.

