La tabla incorpora un buscador sobre las columnas para escribir el nombre o símbolo del valor y un selector de páginas para navegar por la lista completa, de modo que puede verse si está en cartera o hay una orden prevista.

Stop Loss indica el precio de cierre automático para limitar pérdidas; Take Profit indica el precio objetivo para cerrar con beneficio. Ambos pueden estar colocados tanto en posiciones ya abiertas como en órdenes pendientes.

¿Qué significan las columnas Stop Loss y Take Profit en la tabla de Bolinches?

Si la columna Position y Price están rellenadas, la acción está en cartera; si esas columnas están en blanco pero aparece una Order u Open Price, significa que existe una orden colocada antes de la apertura y no hay posición aún.

¿Cómo puedo saber si una acción está realmente en la cartera o solo tiene una orden prevista?

Muestra los valores en cartera o con orden preparada, con columnas que indican nombre, símbolo, precio de cierre anterior, posición (Long/Short), fecha de entrada, cantidad, precio de apertura, resultado latente, última actualización y órdenes activas. Además incluye niveles de stop loss y take profit y un buscador y paginador para ver todos los valores.

¿Qué muestra exactamente la cartera de acciones de Eduardo Bolinches en esta sesión?

Las cabeceras de la tabla aparecen en inglés para facilitar la interpretación a un público más amplio.

Los usuarios pueden buscar valores específicos y ver si están en cartera o si hay intención de incluirlos.

La tabla incluye datos como precio de cierre, posiciones abiertas, cantidad de acciones, stops y resultados latentes.

La cartera de Eduardo Bolinches muestra los valores actuales y las órdenes pendientes para la sesión de hoy.

La siguiente tabla comienza mostrando los valores que componen la cartera de Eduardo Bolinches con los datos de la apertura de la posición, precios de cierre de la sesión anterior, resultado latente y niveles donde están colocados los stops en la sesión en curso.

A continuación, y sin separación alguna, cuando las columnas que contienen esos datos están en blanco, aparecen los valores en los que se ha introducido una orden concreta antes de la apertura de la sesión para intentar abrir posiciones en dichos valores.

Debajo de la tabla tiene un selector de páginas para poder ver la totalidad de los valores y, por encima, un buscador para ver si tiene en cartera o la intención de tener el valor que le interese escribiéndolo directamente en la caja correspondiente.

Las cabeceras de las columnas están en inglés para que puedan ser interpretadas por la mayor cantidad de lectores posible. A continuación, se detalla lo que se muestra debajo de ellas de izquierda a derecha:

NAME: Nombre de la acción en cartera o con intención de tenerla en cartera.

Symbol: Código de la acción en cartera o con intención de tenerla en cartera.

Last: Precio de cierre de la sesión anterior de la acción.

Position: Este campo muestra si la acción está comprada (posición larga = Long) o vendida (posición corta = Short). En caso de que se muestre en blanco, es que no está en cartera, pero hay una orden colocada en el mercado sobre esta acción.

From: Fecha en la que la acción ha sido incorporada a la cartera. Si está en blanco, es que no está en cartera, pero hay una orden colocada en el mercado.

Quantity: Cantidad de acciones en cartera. Si está en blanco, es que no está en cartera.

Price: Precio de apertura de la posición del valor en cartera. Si está en blanco, es que no está en cartera.

Result: Resultado latente en euros desde que se abrió la posición en esa acción que está en cartera. Si está en blanco, es que no está en cartera.

Update: Última fecha de actualización de alguno de los campos para esa acción.

Order: Orden lanzada al mercado para su ejecución. Si está en blanco, es que la acción está en cartera y no hay ninguna orden adicional sobre esa acción. Puede ser una compra limitada (Buy), una venta limitada (Sell), un nivel de protección de la compra (Buy Stop) o un nivel de protección de la venta (Sell Stop). También podrá ver la palabra "Cancel" en el caso que sea una retirada del mercado de una orden previamente introducida.

Op. Quant: Cantidad de acciones de la orden lanzada al mercado para su ejecución. Este campo está en blanco en las acciones en cartera.

Open Price: Precio de la orden lanzada al mercado para su ejecución. Este campo está en blanco en las acciones en cartera.

Stop Loss: Precio colocado en el mercado, tanto en las acciones en cartera como en las órdenes lanzadas al mercado para cerrar la posición (comprada o vendida) si es alcanzado.

Take Profit: Precio colocado en el mercado, tanto en las acciones en cartera como en las órdenes lanzadas al mercado para cerrar la posición (comprada o vendida) si es alcanzado.