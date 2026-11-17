Encima de la tabla hay un buscador donde se puede escribir el nombre o símbolo del valor; además existe un selector de páginas para navegar la lista completa de valores y ver órdenes o posiciones en cada sesión.

¿Cómo puedo buscar si Bolinches tiene o pretende tener una acción concreta en su cartera?

Stop Loss es el precio fijado para cerrar la posición y limitar pérdidas; Take Profit es el precio fijado para cerrar con beneficios si se alcanza. Ambos pueden aparecer tanto en posiciones abiertas como en órdenes pendientes y sirven para automatizar salidas.

¿Qué significan los campos Stop Loss y Take Profit en la cartera de Bolinches?

Si las columnas Position, From, Quantity, Price y Result están en blanco significa que no está en cartera y solo hay una orden en el mercado; si esas columnas tienen datos la acción forma parte de la cartera. Esta distinción se explica en las cabeceras y el despiece de columnas de la tabla.

¿Cómo puedo saber si una acción está en cartera o solo hay una orden colocada?

La tabla lista cada acción en cartera o con orden previa, con su símbolo, precio de cierre anterior, posición (Long/Short), fecha de incorporación, cantidad, precio de apertura, resultado latente y niveles de stop y take profit. También incluye órdenes pendientes y su cantidad, precio de apertura y tipo (Buy, Sell, Buy Stop, Sell Stop).

Las cabeceras de la tabla aparecen en inglés para facilitar la interpretación a un público más amplio.

Los usuarios pueden buscar valores específicos y ver si están en cartera o si hay intención de incluirlos.

La tabla incluye datos como precio de cierre, posiciones abiertas, cantidad de acciones, stops y resultados latentes.

La cartera de Eduardo Bolinches muestra los valores actuales y las órdenes pendientes para la sesión de hoy.

La siguiente tabla comienza mostrando los valores que componen la cartera de Eduardo Bolinches con los datos de la apertura de la posición, precios de cierre de la sesión anterior, resultado latente y niveles donde están colocados los stops en la sesión en curso.

A continuación, y sin separación alguna, cuando las columnas que contienen esos datos están en blanco, aparecen los valores en los que se ha introducido una orden concreta antes de la apertura de la sesión para intentar abrir posiciones en dichos valores.

Debajo de la tabla tiene un selector de páginas para poder ver la totalidad de los valores y, por encima, un buscador para ver si tiene en cartera o la intención de tener el valor que le interese escribiéndolo directamente en la caja correspondiente.

Las cabeceras de las columnas están en inglés para que puedan ser interpretadas por la mayor cantidad de lectores posible. A continuación, se detalla lo que se muestra debajo de ellas de izquierda a derecha:

NAME: Nombre de la acción en cartera o con intención de tenerla en cartera.

Symbol: Código de la acción en cartera o con intención de tenerla en cartera.

Last: Precio de cierre de la sesión anterior de la acción.

Position: Este campo muestra si la acción está comprada (posición larga = Long) o vendida (posición corta = Short). En caso de que se muestre en blanco, es que no está en cartera, pero hay una orden colocada en el mercado sobre esta acción.

From: Fecha en la que la acción ha sido incorporada a la cartera. Si está en blanco, es que no está en cartera, pero hay una orden colocada en el mercado.

Quantity: Cantidad de acciones en cartera. Si está en blanco, es que no está en cartera.

Price: Precio de apertura de la posición del valor en cartera. Si está en blanco, es que no está en cartera.

Result: Resultado latente en euros desde que se abrió la posición en esa acción que está en cartera. Si está en blanco, es que no está en cartera.

Update: Última fecha de actualización de alguno de los campos para esa acción.

Order: Orden lanzada al mercado para su ejecución. Si está en blanco, es que la acción está en cartera y no hay ninguna orden adicional sobre esa acción. Puede ser una compra limitada (Buy), una venta limitada (Sell), un nivel de protección de la compra (Buy Stop) o un nivel de protección de la venta (Sell Stop). También podrá ver la palabra "Cancel" en el caso que sea una retirada del mercado de una orden previamente introducida.

Op. Quant: Cantidad de acciones de la orden lanzada al mercado para su ejecución. Este campo está en blanco en las acciones en cartera.

Open Price: Precio de la orden lanzada al mercado para su ejecución. Este campo está en blanco en las acciones en cartera.

Stop Loss: Precio colocado en el mercado, tanto en las acciones en cartera como en las órdenes lanzadas al mercado para cerrar la posición (comprada o vendida) si es alcanzado.

Take Profit: Precio colocado en el mercado, tanto en las acciones en cartera como en las órdenes lanzadas al mercado para cerrar la posición (comprada o vendida) si es alcanzado.