La cartera de acciones de Eduardo Bolinches para la sesión de hoy.

Están en inglés para facilitar la interpretación por la mayor cantidad de lectores posible, ya que los términos financieros y los códigos de mercado se usan internacionalmente en ese idioma.

¿Por qué las cabeceras de las columnas están en inglés y cómo ayuda eso al lector?

El selector de páginas permite ver la totalidad de los valores listados y el buscador permite localizar rápidamente si un valor está en cartera o hay intención de tenerlo introduciendo su nombre o código.

¿Qué utilidad ofrece el selector de páginas y el buscador que acompañan la tabla de la cartera?

Registra órdenes de compra limitada (Buy), venta limitada (Sell), niveles de protección Buy Stop y Sell Stop, además de Stop Loss y Take Profit para cerrar posiciones automáticamente.

¿Qué tipos de órdenes y niveles de protección utiliza Bolinches en sus registros?

Si la fila muestra Position, From, Quantity y Price, la acción está en cartera; si esos campos están en blanco significa que solo hay una orden colocada en el mercado.

¿Cómo sabe un lector si una acción está efectivamente en cartera o solo hay una orden colocada?

Muestra las posiciones actuales y las órdenes previstas de Bolinches con columnas que indican nombre, código, precio de cierre previo, tipo de posición (long/short), fecha de incorporación, cantidad, precio de apertura, resultado latente y niveles de stop loss y take profit.

¿Qué muestra exactamente la cartera de acciones de Eduardo Bolinches publicada en El Español?

Las cabeceras de la tabla aparecen en inglés para facilitar la interpretación a un público más amplio.

Los usuarios pueden buscar valores específicos y ver si están en cartera o si hay intención de incluirlos.

La tabla incluye datos como precio de cierre, posiciones abiertas, cantidad de acciones, stops y resultados latentes.

La cartera de Eduardo Bolinches muestra los valores actuales y las órdenes pendientes para la sesión de hoy.

La siguiente tabla comienza mostrando los valores que componen la cartera de Eduardo Bolinches con los datos de la apertura de la posición, precios de cierre de la sesión anterior, resultado latente y niveles donde están colocados los stops en la sesión en curso.

A continuación, y sin separación alguna, cuando las columnas que contienen esos datos están en blanco, aparecen los valores en los que se ha introducido una orden concreta antes de la apertura de la sesión para intentar abrir posiciones en dichos valores.

Debajo de la tabla tiene un selector de páginas para poder ver la totalidad de los valores y, por encima, un buscador para ver si tiene en cartera o la intención de tener el valor que le interese escribiéndolo directamente en la caja correspondiente.

Las cabeceras de las columnas están en inglés para que puedan ser interpretadas por la mayor cantidad de lectores posible. A continuación, se detalla lo que se muestra debajo de ellas de izquierda a derecha:

NAME: Nombre de la acción en cartera o con intención de tenerla en cartera.

Symbol: Código de la acción en cartera o con intención de tenerla en cartera.

Last: Precio de cierre de la sesión anterior de la acción.

Position: Este campo muestra si la acción está comprada (posición larga = Long) o vendida (posición corta = Short). En caso de que se muestre en blanco, es que no está en cartera, pero hay una orden colocada en el mercado sobre esta acción.

From: Fecha en la que la acción ha sido incorporada a la cartera. Si está en blanco, es que no está en cartera, pero hay una orden colocada en el mercado.

Quantity: Cantidad de acciones en cartera. Si está en blanco, es que no está en cartera.

Price: Precio de apertura de la posición del valor en cartera. Si está en blanco, es que no está en cartera.

Result: Resultado latente en euros desde que se abrió la posición en esa acción que está en cartera. Si está en blanco, es que no está en cartera.

Update: Última fecha de actualización de alguno de los campos para esa acción.

Order: Orden lanzada al mercado para su ejecución. Si está en blanco, es que la acción está en cartera y no hay ninguna orden adicional sobre esa acción. Puede ser una compra limitada (Buy), una venta limitada (Sell), un nivel de protección de la compra (Buy Stop) o un nivel de protección de la venta (Sell Stop). También podrá ver la palabra "Cancel" en el caso que sea una retirada del mercado de una orden previamente introducida.

Op. Quant: Cantidad de acciones de la orden lanzada al mercado para su ejecución. Este campo está en blanco en las acciones en cartera.

Open Price: Precio de la orden lanzada al mercado para su ejecución. Este campo está en blanco en las acciones en cartera.

Stop Loss: Precio colocado en el mercado, tanto en las acciones en cartera como en las órdenes lanzadas al mercado para cerrar la posición (comprada o vendida) si es alcanzado.

Take Profit: Precio colocado en el mercado, tanto en las acciones en cartera como en las órdenes lanzadas al mercado para cerrar la posición (comprada o vendida) si es alcanzado.