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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Un consorcio liderado por Sacyr Concesiones (55%) se posiciona como adjudicatario de la alta velocidad portuguesa Oiã-Soure, un proyecto de 2.800 millones de euros que generará ingresos por 5.000 millones. Tras rebotar desde su soporte clave en los 3,88 euros, el valor intenta recuperar el impulso alcista frenado por la resistencia que marca su media móvil de 100 sesiones cerca de los 4,30 euros. Para operativa a corto plazo, el análisis técnico contempla dos escenarios de entrada: un retroceso hacia los 4,10 euros o la superación confirmada del nivel de los 4,27 euros por acción. En estrategias de medio y largo plazo, los precios actuales se perfilan adecuados para iniciar posiciones graduales buscando un objetivo de recuperación hacia la zona de los 4,60 euros. Preguntas ¿Por qué propone Portugal adjudicar a un consorcio liderado por Sacyr la concesión del tramo Oiã‑Soure? Porque el jurado del concurso consideró por unanimidad que la oferta del consorcio liderado por Sacyr cumple todos los requisitos económicos y técnicos exigidos para el contrato DBFM. ¿Qué incluye exactamente el contrato DBFM que se propone adjudicar a Sacyr para el tramo Oiã‑Soure? Incluye el diseño, la construcción, la financiación y el mantenimiento de 60 kilómetros de alta velocidad, 22 kilómetros de conexiones a la red convencional, la ampliación de 16,5 kilómetros en Taveiro‑Coimbra B, 14 puentes y dos túneles. ¿Qué impacto financiero tiene el proyecto para Sacyr y cuánto ingreso concesional se estima? El proyecto supone una inversión cercana a 2.800 millones de euros y estima generar una cartera de ingresos concesionales de aproximadamente 5.000 millones de euros durante la vida del contrato. ¿Cómo se financiará el contrato y qué duración tendría la concesión propuesta? La financiación combina recursos privados y 600 millones procedentes de fondos públicos europeos, y el contrato DBFM tendría una duración de 30 años: 5,5 años de construcción y 24,5 años de operación. ¿Qué supone para Sacyr reforzar su presencia en Portugal con la adjudicación del tramo Oiã‑Soure? Supone ampliar su cartera de activos concesionales en Europa y reforzar su posición en infraestructuras ferroviarias estratégicas, mejorando su visibilidad de flujos de caja a largo plazo en un mercado vecino.

Tras el festivo de Acción de Gracias que redujo el volumen ayer, Wall Street opera hoy una jornada reducida por el Black Friday, donde el cierre de media sesión será clave para medir el apetito por el riesgo y la liquidez del mercado.

Por su parte, el Ibex 35, que en la víspera cerró una sesión muy positiva con un avance del 2,26%, acomete la última sesión antes de las elecciones generales en la que tratará de amarrar los 19.000 puntos.

La proximidad de la cita electoral añade un componente de cautela adicional ante eventuales cambios de agenda política o regulatoria, por lo que consolidar ese umbral psicológico resultará determinante para el tono del selectivo. Entre los valores que componen el índice, destaca el comportamiento de las acciones de Sacyr.

La concesión del tramo Oiã-Soure, perteneciente a la línea de alta velocidad portuguesa entre Lisboa y Oporto, tiene como propuesta de adjudicatario a un consorcio encabezado por Sacyr Concesiones (con una participación del 55%) junto a las compañías lusas ACA y DST.

La iniciativa contempla un desembolso aproximado de 2.800 millones de euros y estima generar una cartera de ingresos de unos 5.000 millones de euros durante toda la etapa de explotación. Este proyecto refuerza la visibilidad de flujos de caja a largo plazo en un mercado vecino estratégico y consolida la presencia del grupo en infraestructuras ferroviarias de gran envergadura.

Sacyr ha dado un vuelco estratégico en los últimos años desde la ejecución de obra pública tradicional y los servicios hacia la explotación de infraestructuras concesionadas, para las que también oferta sus servicios de construcción.

Este modelo mixto permite capturar márgenes en la fase constructora y estabilizar la recurrencia de ingresos durante décadas mediante activos regulados o concesionales, reduciendo la dependencia cíclica de la obra pública pura.

Si analizamos los títulos de Sacyr desde el punto de vista técnico y nos centramos en el largo plazo, observamos un valor con un fuerte repunte iniciado desde los mínimos de abril de 2025, cerca de la zona de los 2,40 euros, en una sucesión de mínimos y máximos relativos ascendentes con formación en dientes de sierra.

Esa estructura alcista ha elevado el precio de las acciones de Sacyr hasta alcanzar máximos anuales en formato intradía en la jornada del pasado 6 de julio en los 4,95 euros.

Sin embargo, esta inercia alcista se vio truncada al alcanzar esa cota, que puede considerarse su resistencia más relevante del movimiento, lo que dio paso a una fuerte corrección de los títulos de Sacyr en una sucesión de máximos y mínimos decrecientes hasta encontrar una zona de soporte muy importante para el valor situada en los 3,88 euros por acción.

Evolución de las acciones de Sacyr Eduardo Bolinches TradingView

En ese nivel, y tras un periodo de consolidación en el que Sacyr dejó claro cuál es el último umbral defensivo que permite mantener los títulos de la constructora con garantías técnicas, se inició un fuerte rebote para tratar de recuperar momentum, pero sobre todo el conjunto de las tres medias móviles más representativas que habían quedado atrás durante el último tramo de caídas.

Si nos centramos en el corto plazo, observamos un rebote relevante de los títulos de Sacyr, aunque su continuidad se ha visto condicionada por el paso de la media móvil de 100 sesiones cerca de la zona de los 4,30 euros, dando lugar de nuevo a una pequeña fase de ajuste desde la que el valor intenta rehacerse en estos momentos.

En cuanto a sus indicadores técnicos adelantados, el RSI se sitúa en zona de recuperación sin alcanzar extremos de sobrecompra ni de sobreventa, lo que deja margen de maniobra en ambas direcciones. Por su parte, el MACD refleja una falta de tendencia direccional clara tras el tramo correctivo previo, señal de que el mercado aún busca confirmación antes de desplegar un nuevo impulso sostenido.

Por lo tanto, ante este escenario técnico para los títulos de Sacyr, conviene definir primero el horizonte temporal.

Si planteamos Sacyr para una inversión a medio y largo plazo, los niveles actuales de cotización pueden resultar adecuados para incorporar una pequeña posición que no supere un tercio del capital destinado a un valor de estas características, buscando en el futuro un rebote hacia cotas sensiblemente superiores que permita absorber parte del último tramo correctivo.

Ese movimiento podría llevar al valor hacia la zona de los 4,60 euros de cara a 2027, siempre gestionando el tamaño de posición ante la volatilidad propia de este tipo de activos.

En cambio, si el horizonte de inversión es de corto plazo, hay que considerar que Sacyr cotiza equidistante entre el soporte de los 4 euros y la resistencia dinámica que marca la media móvil de 100 periodos en torno a los 4,27 euros. Este equilibrio define dos escenarios operativos principales, tomando como referencia el que se materialice en primer lugar.

En primer lugar, si Sacyr retrocede para cerrar el hueco alcista generado en la sesión de hoy —es decir, vuelve hacia las inmediaciones de los 4,10 euros por título—, puede valorarse la toma de una pequeña posición estableciendo una orden de protección por debajo de los 4 euros y fijando un primer objetivo en los 4,27 euros.

Por el contrario, si Sacyr no cubre ese hueco alcista de hoy y los títulos continúan avanzando, la superación de la zona de los 4,27 euros —confirmada con dos cierres diarios consecutivos o un cierre semanal— generaría una señal de entrada relevante para incorporar una orden de compra, con un primer objetivo en los 4,36 euros y un segundo objetivo más ambicioso en los 4,56 euros por acción.

En este supuesto, conviene situar la orden de protección a no más de un 3 % desde el nivel de entrada, ajustando el riesgo a la volatilidad del valor.