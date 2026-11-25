La sesión siguiente a la primera victoria electoral de Pedro Sánchez en 2019 cerró en verde, con un avance del 0,53%, rompiendo la tendencia histórica; ese resultado coincide con un contexto político particular tras su investidura por moción de censura en 2018.

¿Por qué la sesión posterior a la primera victoria de Pedro Sánchez fue una excepción para el Ibex?

Cuando el Gobierno se ha mantenido tras las elecciones, el Ibex ha caído de media un 1,25% en la sesión posterior, menos que la media general postelectoral.

¿Cómo ha reaccionado el Ibex cuando el resultado electoral ha sido continuista en el Gobierno?

Los golpes más relevantes fueron tras la primera victoria de José María Aznar en 1996 (caída del 5,22%), la llegada de Zapatero en 2004 (−4,15%) y la primera victoria de Rajoy en 2011 (−3,48%).

¿Quiénes han sido los episodios más relevantes en los que el Ibex sufrió fuertes caídas tras unas generales?

Históricamente, cuando las urnas han supuesto un cambio de color en el Ejecutivo el Ibex ha registrado una caída media del 3,08% en la sesión siguiente, superior al descenso general postelectoral.

¿Qué consecuencias ya ha tenido históricamente un cambio de color en el Gobierno sobre el Ibex 35?

El selectivo refleja incertidumbre política y de mercado tras los comicios, y según un informe de XTB citado por El Español el Ibex ha caído en diez de once sesiones posteriores a elecciones desde 1992, con una caída media del 1,92%.

La única excepción histórica a esta tendencia se produjo en abril de 2019, cuando el Ibex avanzó un leve 0,53% tras la victoria de Pedro Sánchez.

El índice sufre mayores descensos cuando se produce un cambio de Gobierno (-3,08% de media) que cuando se mantiene la estabilidad política (-1,25%).

La caída media del selectivo español tras unos comicios estatales es del 1,92%, con la mayor bajada registrada en 1996 (-5,22%).

El Ibex 35 ha cerrado en negativo en el 91% de las jornadas posteriores a unas elecciones generales desde 1992, según un informe de XTB.

El Ibex 35 cerrará en rojo, casi con total seguridad, en la sesión del próximo lunes 30 de noviembre pase lo que pase el 29-N. Es la conclusión que se extrae del comportamiento histórico del selectivo en la jornada consecutiva al cierre de urnas de unas elecciones generales.

El índice de la Bolsa de Madrid ha vivido once elecciones generales desde su creación en 1992. Y con ellas, once jornadas de resaca electoral. De estas, el Ibex ha terminado en negativo el 91% de las veces, es decir, en diez de las once sesiones consecutivas a unos comicios estatales.

Son datos recopilados por XTB en un informe elaborado de cara al próximo 29-N. En el mismo, también se señala cuál ha sido el rendimiento del selectivo en estas jornadas. El Ibex ha caído un 1,92%, de media, en las sesiones consecutivas a las elecciones generales que ha vivido.

Sin embargo, las diez caídas contabilizadas han sido bastante dispares. El mayor golpe que se ha llevado el selectivo en una de estas jornadas postelectorales fue tras la primera victoria de José María Aznar -candidato del Partido Popular- en 1996. El índice nacional cayó un 5,22%.

En el polo opuesto se encuentra la excepción a esta tendencia histórica. El Ibex terminó la sesión consecutiva a la primera victoria de Pedro Sánchez en verde. Aunque lo hizo por un leve 0,53%.

El precedente no ha vuelto a repetirse. También se cumplió en los últimos comicios nacionales, las generales del 23 de julio de 2023. La última resaca electoral que vivió el selectivo se saldó con una caída del 0,29%.

Hay otra conclusión que se obtiene del recopilatorio realizado por XTB. El Ibex tiende a sufrir más cuando hay un cambio de color en el Gobierno que cuando se obtiene un resultado continuista en las generales.

En las ocasiones en las que el Ejecutivo se ha mantenido estable tras las elecciones, el selectivo de la Bolsa de Madrid ha caído, de media, un 1,25%. Es menos que el descenso medio registrado por el selectivo en este tiempo -y anteriormente citado-, del 1,92%.

El Gobierno ha continuado estable en siete de las once elecciones generales que ha vivido el índice nacional.

Comportamiento del Ibex 35 con dividendos el día y semana después de unas elecciones generales. XTB

En concreto, su rendimiento en la sesión posterior a las urnas en estas condiciones fue del -1,25% en marzo del 2000, con la victoria de José María Aznar; del -0,29% en marzo del 2008, con la victoria de José L. Rodríguez Zapatero; del -3,49% en diciembre de 2012, con la victoria de Mariano Rajoy; del -1,68% en junio de 2016, con la reelección de Mariano Rajoy y del -0,06% en noviembre de 2011, en la repetición electoral de la que volvió a salir airoso Pedro Sánchez.

En los últimos comicios, el rendimiento del Ibex fue del -0,29%. Pese a la victoria en escaños del PP de Alberto Nuñez Feijóo, Pedro Sánchez consiguió revalidar su Gobierno de coalición progresista y su cargo como presidente del Gobierno.

En contrapuesto, la caída media que se ha anotado el índice madrileño ha sido del 3,08% cuando las urnas han conllevado un cambio de color en el Ejecutivo. Es algo más de un punto porcentual superior al rendimiento promedio del selectivo en estas jornadas.

En concreto, y como también se ha mencionado, el Ibex cedió un 5,22% tras la primera victoria de Aznar en marzo de 1996. Cayó un 4,15% con la llegada de Zapatero a la Moncloa en marzo de 2004. Y descendió un 3,48% después del primer triunfo de Rajoy en 2011.

De nuevo, el último cambio de ciclo fue la excepción que confirma la norma. El Ibex avanzó un 0,53% en la sesión consecutiva a la primera victoria electoral de Pedro Sánchez, en abril de 2019. El líder del PSOE ya era presidente tras ganar la moción de censura poco menos de un año atrás -en junio de 2018- a Rajoy.

Con todo, toca esperar a conocer los resultados de las elecciones generales del próximo domingo. Y extender la resaca electoral al toque de campana del próximo lunes 30 de noviembre para saber cómo recibe el Ibex 35 el desenlace que se obtenga de las urnas.