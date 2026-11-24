La cumbre aumentó la incertidumbre geopolítica pese a mensajes de paz y, junto a anuncios sobre producción petrolífera, moduló el sentimiento inversor y ayudó a la caída del Brent, lo que añadió presión a los mercados. Apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/mercados/20261120/ibex-pierde-puntos-caer-semana-pleno-negativos-peor-marzo/1003744466700_0.html — "la cumbre... ha dejado más titulares que promesas... los mandatarios anunciaron planes para aumentar la producción petrolífera... El Brent ha caído un 4,7% en la semana"

¿Cómo ha influido la cumbre de Xi, Putin y Trump en el comportamiento del mercado esta semana?

El retroceso de Nvidia se produjo tras un repunte previo ligado a la restitución de Jensen Huang, junto con resultados que no terminaron de convencer al mercado; ese mix motivó una corrección del 6% en la sesión. Apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/mercados/20261124/nuevo-batacazo-ia-bolsa-anthropic-cae-debajo-precio-salida-nvidia-retrocede/1003744470495_0.html (noticia principal) y https://www.elespanol.com/invertia/mercados/20261120/ibex-pierde-puntos-caer-semana-pleno-negativos-peor-marzo/1003744466700_0.html — "La compañía repuntó tras restituir a su presidente... pero al mercado no le convencieron sus resultados" y en la otra noticia "las acciones de Nvidia cayeron un 6%"

¿Quién es el principal responsable del desplome intradía de Nvidia citado en la noticia?

Las caídas de valores de IA han contribuido a que el Nasdaq baje y a que el Ibex cierre la semana con su peor balance en ocho meses, perdiendo la cota de 19.000 puntos. Apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/mercados/20261120/ibex-pierde-puntos-caer-semana-pleno-negativos-peor-marzo/1003744466700_0.html — "El selectivo español ha caído un 5,75%... ha llegado por debajo de la cota psicológica de los 19.000 puntos... Al cierre europeo, el Nasdaq cedía un 2,18%"

¿Qué consecuencias ha tenido el desplome de las tecnológicas de IA en los índices europeos y en el Ibex 35?

Ambos movimientos están vinculados al mismo ajuste de apetito por valores de IA: Nvidia retrocedió tras el rebote por la vuelta de su presidente y resultados mixtos, y esa toma de riesgo afectó a otras expectativas del sector, arrastrando a Anthropic. Apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/mercados/20261120/ibex-pierde-puntos-caer-semana-pleno-negativos-peor-marzo/1003744466700_0.html — "han sido tres los principales acontecimientos... los resultados de Nvidia, la salida a bolsa de Anthropic... Nvidia no decepcionó con sus cuentas, pero al mercado no le convencieron sus resultados"

¿Qué relación hay entre la caída de Nvidia y la bajada de las acciones de Anthropic?

Porque después de un debut alcista, los inversores tomaron beneficios y, en la segunda sesión, la demanda se redujo, lo que provocó un desplome intradía hasta cotizar por debajo de los 83 dólares fijados en el estreno. Apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/mercados/20261120/ibex-pierde-puntos-caer-semana-pleno-negativos-peor-marzo/1003744466700_0.html — "Anthropic debutó en bolsa el jueves... Los títulos salieron a cotizar desde los 83 dólares... en su segunda sesión como cotizada... caían algo más de un 10%"

¿Por qué han caído las acciones de Anthropic por debajo de su precio de salida?

Los principales índices bursátiles cerraron en rojo, destacando la caída del 1,66% en el índice tecnológico Nasdaq.

Nvidia retrocedió un 6% en Wall Street tras haber registrado un repunte previo del 31% impulsado por la restitución de Jensen Huang.

Las acciones de Anthropic cayeron hasta un 9%, situándose en 81,28 dólares y cotizando por debajo de su precio de salida a bolsa.

Las compañías de inteligencia artificial se desploman en la sesión bursátil de este martes.

En concreto, las acciones Anthropic han llegado a cotizar a menos de 83 dólares por debajo del precio fijado para su debut bursátil del pasado jueves.

Es decir, los títulos se desplomaron hasta un 9% y marcaban un precio de 81,28 dólares.

Por su parte, las acciones de Nvidia cayeron un 6% tras registrar un repunte del 31% el pasado lunes.

La compañía repuntó tras restituir a su presidente y director ejecutivo, Jensen Huang, tras el escándalo de su romance con una presunta espía del Gobierno chino.

La vuelta de Huang a Nvidia ocasionó que el mercado firmara el pasado lunes su mejor jornada desde 2025.

No obstante, los números rojos vuelven a Wall Street. En concreto, el índice tecnológico Nasdaq caía un 1,66% para situarse en los 23.690 puntos.

El Dow Jones restaba un 0,14 %, hasta 49.523 enteros, mientras que el S&P 500 retrocedió un 1,02%, hasta las 7.163 unidades.