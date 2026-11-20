Los principales índices europeos cerraron también en rojo (Dax, Cac, FTSE 100, FTSE Mib) y Wall Street abrió en negativo, con Nasdaq y S&P cayendo al cierre europeo; ese entorno global de caídas ha presionado al Ibex y amplificado su descenso.

¿Cómo ha sido el comportamiento de los mercados internacionales y qué peso ha tenido en el Ibex?

Los resultados y la controversia en torno a Nvidia debilitaron la confianza en valores tecnológicos y el apetito por activos ligados a la IA; la salida a bolsa de Anthropic, pese a empezar al alza, perdió fuerza y contribuyó al nerviosismo, afectando el sentimiento global del mercado.

¿Qué papel han jugado Nvidia y Anthropic en el empeoramiento del ánimo en los mercados europeos esta semana?

Las acereras han sido de las más castigadas, con ArcelorMittal y Acerinox entre las mayores caídas; también sufrieron Rovi, Acciona y Acciona Energía. El sector energético resistió mejor, con Redeia, Enagás, Logista e Iberdrola entre las pocas alzas del viernes.

¿Qué sectores y empresas han liderado las pérdidas y cuáles han resistido en el Ibex durante la semana?

Ya ha supuesto pérdidas directas para carteras y caída del valor de muchas compañías del índice esta semana; además, podría aumentar la volatilidad y reducir el apetito comprador en el corto plazo si persisten los factores globales que han presionado a los mercados. (Lo ocurrido: descenso del 5,75% y cierre en 18.868,3 puntos.)

¿Qué consecuencias tiene para los inversores que el Ibex 35 haya perdido la cota de 19.000 puntos?

La caída responde a una combinación de malos movimientos en grandes valores, el contagio desde la caída de la tecnología en Wall Street y el pesimismo por pruebas de estrés en la IA tras los resultados y noticias sobre Nvidia y la salida a bolsa de Anthropic. El selectivo cerró en 18.868,3 puntos tras cinco sesiones en rojo.

¿Por qué ha caído el Ibex 35 un 5,75% esta semana y ha perdido los 18.900 puntos?

Redeia lidera las escasas subidas dentro del Ibex 35 impulsada por el sector energético, mientras que el sector metalúrgico encabeza los números rojos con ArcelorMittal y Acerinox a la cabeza.

Las bolsas europeas y Wall Street sufren caídas generalizadas en una semana marcada por el impacto de los resultados de Nvidia y la volatilidad tras el debut bursátil de Anthropic.

El selectivo español pierde la cota psicológica de los 19.000 puntos y cierra la jornada del viernes en los 18.868,3 enteros.

El Ibex 35 registra su peor balance semanal en ocho meses tras ceder un 5,75% en un pleno de cinco sesiones consecutivas en rojo.

Semana para olvidar para el Ibex 35. El selectivo español ha caído un 5,75% en el conjunto de las últimas cinco sesiones, su peor balance semanal en ocho meses, desde la primera semana de marzo, cuando estalló la guerra en Irán.

El índice nacional no se ha librado del rojo en ninguna de las sesiones de la semana. Y la acumulación de caídas le ha hecho llegar al fin de semana por debajo de la cota psicológica de los 19.000 puntos.

En concreto, el Ibex ha cerrado la sesión de este viernes en los 18.868,3 puntos. Lo ha hecho tras dejarse un 1,66% en la última sesión bursátil de la semana, que también ha sido la peor de las últimas cinco.

Mejores y peores

Sólo siete compañías han esquivado el rojo este viernes. En concreto, Redeia ha liderado la tabla de valores al subir un 1,76%. Por detrás se han situado Enagás (+0,8%), Logista (+0,22%) e Iberdrola (+0,35%), por lo que ha sido parte del sector energético del selectivo el que ha esquivado las caídas.

En el extremo contrario, a la cola de la tabla de compañías, se han situado las acereras. Los títulos de ArcelorMittal han caído un 5,65% y de Acerinox se han dejado un 4,75%. Fuerte golpe también el de Rovi (-4,54%) y Acciona y su filial Acciona Energía, que se han dejado un 3,5%.

Europa y Wall Street

El mal rendimiento del Ibex no ha sido una excepción en el Viejo Continente. Los principales índices europeos han terminado la semana en rojo.

En concreto, el Dax alemán ha caído un 2,59% este viernes. El Cac francés ha cedido un 1,74%; el FTSE 100 británico, un 0,94% y el FTSE Mib italiano, un 2,44%.

Al otro lado del charco también se han extendido los números rojos. Wall Street abría la sesión en el terreno negativo y extendía las caídas de la víspera.

Al cierre europeo, el Nasdaq cedía un 2,18%; el S&P, un 1,21% y el Dow Jones intentaba aferrarse al verde y cotizaba prácticamente plano.

Lo cierto es que las bolsas han vivido esta semana una verdadera prueba de fuego. Y han sido tres los principales acontecimientos a los que los inversores han prestado su atención: los resultados de Nvidia, la salida a bolsa de Anthropic y, en el plano más geopolítico, la cumbre entre Xi Jinping, Putin y Trump en Shenzhen.

Los dos primeros han sido verdaderos test de estrés para la IA. Nvidia no decepcionó con sus cuentas, pero al mercado no le convencieron sus resultados del tercer trimestre.

Prueba de fuego para la IA

La compañía se confesó ante el mercado apenas cinco días después después de que Jensen Huang, el fundador y ya exCEO de la compañía, se viera obligado a dimitir por el escándalo por sus tres relaciones extramatrimoniales, una de ellas con una espía china y otras dos con trabajadoras de la propia empresa de chips.

Los títulos de Nvidia han caído un 16% en lo que va de semana. En concreto, la compañía lleva cinco balances semanales consecutivos en rojo y desde octubre se ha dejado un 40% de su valor en el parqué.

La otra prueba de fuego no ha sido mejor para el mercado. Ni ha dado el respiro al que se aferraban los inversores.

Anthropic debutó en bolsa el jueves. Lo hizo en una jornada de gran expectación y tras fijar el precio de sus acciones por encima del rango inicialmente previsto. Los títulos salieron a cotizar desde los 83 dólares.

Las acciones de la compañía creadora de Claude subieron un 17,07% en su primera sesión bursátil y cerraron la jornada en los 97,07 dólares. Sin embargo, este viernes se desinflaban los ánimos en el parqué.

Los títulos de Anthropic caían algo más de un 10% al cierre europeo y retrocedían hasta los 87,29 dólares. La cifra sigue siendo superior al precio de partida.