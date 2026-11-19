Anthropic pretende una valoración de 1,5 billones de dólares, que refleja la capitalización teórica de la empresa tras la colocación y las expectativas de mercado sobre su negocio de IA.

Qué valoración pretende alcanzar Anthropic con su salida a bolsa y qué mide esa cifra?

La ampliación responde a la fuerte demanda previa al debut y permite ofertar más títulos para captar capital adicional en la colocación.

Qué hay detrás de la ampliación de las acciones tipo A de 825 millones a 980 millones en la OPV de Anthropic?

El Español compara ambas porque Anthropic busca captar 79.000 millones, cifra que supera los 75.000 millones levantados por SpaceX en su debut, situando la OPV de Anthropic como la mayor de la historia.

¿Cómo ha comparado El Español la OPV de Anthropic con la de SpaceX?

Ya ocurrido: el precio de partida en 83 dólares fija la capitalización inicial; posible: si las acciones alcanzan 104 dólares, los primeros compradores obtendrían ganancias rápidas y eso podría provocar rotación de carteras hacia estas acciones.

¿Qué consecuencias tiene para los primeros compradores que las acciones de Anthropic suban hasta 104 dólares?

Anthropic cerró el precio en 83 dólares porque la demanda previa superó la horquilla inicial que había incluido en su folleto, y ese interés permitió elevar el precio de colocación.

¿Por qué Anthropic ha fijado el precio de sus acciones en 83 dólares antes del debut en el Nasdaq?

La elevada demanda ha llevado a la compañía a ampliar la colocación de acciones tipo A de 825 millones a 980 millones de títulos.

Las acciones de la creadora de Claude fijaron su precio inicial en 83 dólares, superando el rango previsto debido a la fuerte demanda de los inversores.

Con una captación proyectada de 79.000 millones de dólares y una valoración de 1,5 billones, protagoniza la mayor salida a bolsa de la historia, superando a SpaceX.

Anthropic debuta en el Nasdaq con una subida prevista del 25% en sus primeros pasos, lo que situaría el precio de sus acciones en los 104 dólares.

Llegó la hora de la verdad para Anthropic. La compañía creadora de Claude debuta este jueves en el Nasdaq y con su salto al parqué, Wall Street vive la mayor salida a bolsa de la historia.

Los títulos de la compañía apuntan a dispararse hasta un 25% en los primeros pasos del gigante de IA en el parqué, según apuntan en diarios como Bloomberg o Financial Times. De confirmarse este avance, las acciones de Anthropic -que parten de los 83 dólares que finalmente fijó la compañía en la víspera a cierre de mercado- alcanzarían los 104 dólares.

La salida a bolsa de la compañía supera así al debut bursátil de SpaceX. La compañía aeroespacial de Elon Musk se estrenó en junio en el parqué y logró levantar 75.000 millones de dólares

Ahora, Anthropic busca captar 79.000 millones de dólares y alcanzar una valoración de 1,5 billones de dólares. Lo hace después de batir previsiones a las puertas de su debut bursátil.

La compañía creadora de Claude fijó el precio de sus acciones en la víspera, una vez que Wall Street echó el cierre y superó la horquilla que ella misma había establecido en su folleto de salida a bolsa. El gigante de IA había previsto que el precio de los títulos se movería en un rango de entre 70 y 78 dólares.

Finalmente las acciones han partido de los 83 dólares. El precio final responde a la fuerte demanda que había generado el debut bursátil de la compañía. Consecuencia del mismo motivo es también la ampliación de las acciones tipo A que la compañía busca colocar, que han pasado de 825 millones a 980 millones.