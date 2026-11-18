Los analistas esperan que la incertidumbre persista y pronostican en 2027 correcciones, rebotes y cambios abruptos de liderazgo bursátil, de modo que su comportamiento inicial no determinará su trayectoria a largo plazo.

Además de la salida a bolsa de Anthropic, el artículo identifica el ciberataque a Binance y la volatilidad relacionada con las elecciones de medio término en EE. UU. como causas relevantes de la caída.

¿Qué factores distintos a la OPV han influido en la caída del bitcoin en noviembre?

Puede provocar venta de ETFs o acciones de competidores para comprar Anthropic y además cambiaria la narrativa del sector al introducir en el parqué a una empresa centrada exclusivamente en IA, con efectos directos en la demanda de otros valores.

Anthropic planea vender 825 millones de acciones y podría levantar entre 57.750 y 64.350 millones de dólares, lo que convierte su OPV en la segunda mayor de la historia y obliga a los inversores a redistribuir capital.

¿Qué tamaño tendrá la oferta pública de Anthropic y por qué importa eso para los mercados?

Porque la OPV de Anthropic atrae gran parte del capital disponible y provoca rotación de carteras hacia acciones del debut, y el bitcoin, por su liquidez y perfil especulativo, sufre desinversiones tácticas.

Los analistas señalan que la volatilidad inicial será temporal y prevén correcciones y cambios de liderazgo bruscos en el valor bursátil durante 2027.

El sector de la inteligencia artificial se someterá a un examen directo en los mercados, ya que la cotización de Anthropic servirá como termómetro puro del sentimiento hacia esta tecnología.

La competencia por el capital de los inversores está forzando una rotación de carteras que afecta negativamente al bitcoin y a otras criptomonedas.

Anthropic busca captar unos 64.000 millones de dólares en la que promete ser la segunda mayor salida a bolsa de la historia, tras SpaceX y por delante de Saudi Aramco.

La salida a bolsa de Anthropic promete ser un verdadero terremoto para el mercado. El debut bursátil será, más que previsiblemente, el segundo mayor de la historia y esto tiene sus consecuencias para el resto de activos.

A falta de conocer el precio definitivo al que saldrán las acciones del gigante de IA, el salto al parqué de la creadora de Claude pretende levantar unos 64.000 millones de dólares y alcanzar una valoración de 1,4 billones de dólares.

Las cifras, calculadas en base a la horquilla ofrecida por la compañía sobre el precio de sus títulos, de entre 70 y 78 dólares, no superarán al estreno bursátil de SpaceX. La compañía de Elon Musk protagonizó el pasado junio la mayor OPV (Oferta Pública de Venta) de la historia tras captar 75.000 millones.

El gigante aeroespacial desbancó a la petrolera Saudi Aramco del primer puesto. En su debut bursátil, en diciembre de 2019, logró recaudar 29.400 millones y alcanzó una valoración de 1,7 billones de dólares. Ahora, la salida a bolsa de Anthropic promete desplazarla hasta el tercer puesto en el ránking histórico de saltos al parqué.

La magnitud del evento hace pisar el parqué con pies de plomo. Así lo ven también los analistas, que señalan dos principales desafíos a lo que tendrá -y ya está teniendo que hacer- frente el mercado.

Competir por capital

Por un lado está la competencia por el capital. El dinero de los inversores no es ilimitado y una oferta tan atractiva como la de Anthropic les obliga a reposicionar sus inversiones si quieren entrar en la compañía de Dario Amodei.

Esto presiona al mercado y la rotación empieza a cobrarse ya sus primeras víctimas. Entre ellas están las criptomonedas -por su liquidez y su posición especulativa- y, en su máxima representación, el bitcoin.

De hecho, en el rendimiento de la divisa virtual ya se ve el efecto. Sólo en lo que llevamos de noviembre, el bitcoin se ha dejado algo más de un 16%, aunque en la caída han estado implicadas otras causas como el ciberataque a Binance o la volatilidad derivada de las midterms.

Pero lo cierto es que la salida a bolsa de Anthropic ha tenido bastante que ver. Y esto es algo que ya se vio con el debut bursátil de SpaceX. De hecho, antes del estreno en bolsa de la compañía de Elon Musk, la criptomoneda llegó a superar los 80.000 dólares y, tras el acontecimiento, perdió el soporte de los 70.000.

La IA se la juega

No sólo en el frente cripto se nota la presión. El propio sector de la IA se pone a prueba doblemente con el debut bursátil del gigante de Amodei.

Por un lado, a partir del próximo jueves tendrán un nuevo competidor en la misma liga. Los analistas de XTB explican que puede que los inversores se decanten por vender ETFs de inteligencia artificial con el objetivo de comprar acciones directamente de la propia Anthropic.

Por otro, la narrativa de la IA pasa a tener una nueva representación en el parqué. Y esto quiere decir que el desarrollo de su debut bursátil tendrá consecuencias inmediatas y directas en los otros valores de su sector.

La razón radica en la naturaleza de la compañía. Anthropic es una empresa puramente de inteligencia artificial y a diferencia de otras, que cuentan con negocios aparte de la IA, esta tecnología es su actividad principal.

Por ello, dentro de dos días cotizará en bolsa el mejor representante del sentimiento de la inteligencia artificial del mercado. Y si consigue atraer demanda estable también podría reforzar la confianza en la IA, especialmente agrietada en las últimas semanas.

Sin embargo, los analistas también avisan de que esta rotación será temporal. "Al final, los mercados se suelen asentar y las carteras no suelen hacer movimientos tan bruscos, sino posiciones tácticas", explican desde XTB.

El futuro de Anthropic

Tampoco la actuación más inmediata de la compañía en el parqué determinará su rendimiento futuro.

Desde Julius Baer prevén que la incertidumbre rodee al valor tecnológico y que se prolongue durante 2027. A lo largo de ese tiempo estiman que se vivirán "correcciones, rebotes y cambios abruptos de liderazgo bursátil".