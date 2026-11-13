Las compañías del Ibex 35 elevan sus ganancias a máximos y encaran el mayor beneficio de su historia en 2026

El Ibex no ha celebrado de forma generalizada los récords: los resultados coincidieron con tensiones en bonos y subidas del petróleo, y la preocupación por la prima de riesgo y por la narrativa sobre la IA limitaron el impacto alcista en el selectivo.

Nueve cotizadas redujeron beneficio, entre ellas ArcelorMittal, Amadeus, Enagás e IAG. ArcelorMittal cayó por deterioros contables y costes extraordinarios vinculados a la paralización de su planta ucraniana tras ataques rusos.

¿Quiénes del Ibex 35 han recortado beneficio hasta septiembre y por qué ArcelorMittal ha sido la que más cayó?

El conflicto tensó los mercados energéticos, elevó el Brent y disparó los márgenes de refino, lo que multiplicó beneficios en compañías como Shell, bp, TotalEnergies, Equinor y Repsol. Ese efecto ha sido clave en los resultados de la temporada.

¿Cómo ha influido la guerra en Irán en las cuentas de las petroleras del Ibex y europeas?

Ya ocurrido: ha generado caja extra que permitirá acelerar la remuneración; la compañía prevé destinar alrededor de 3.000 millones en dividendos y recompras en 2026. Potencial: mayor presión sobre costes energéticos para empresas y consumidores.

¿Qué consecuencias tiene para los accionistas que Repsol haya disparado su beneficio en 2026?

El aumento responde sobre todo al tirón de la banca por el alza de tipos y a las energéticas, donde Repsol registró márgenes de refino extraordinarios y revalorización de activos. Además, solo 33 cotizadas han rendido cuentas hasta ahora; faltan Solaria e Inditex.

¿Por qué ha subido el beneficio conjunto del Ibex 35 un 18,4% hasta septiembre de 2026?

A pesar de las cifras récord, la acogida en bolsa fue fría por la tensión en el mercado de deuda, las dudas en el sector tecnológico y la incertidumbre geopolítica.

La deuda financiera neta conjunta del selectivo se mantuvo casi estable en 192.631,2 millones de euros, con una ligera reducción del 0,3%.

La banca y las energéticas impulsaron las ganancias totales, destacando Acerinox, Repsol y Sacyr como las cotizadas que más incrementaron sus resultados.

Las empresas del Ibex 35 lograron un beneficio conjunto de 55.707,3 millones de euros hasta septiembre, un 18,4% más que en el mismo periodo del año anterior.

El Ibex 35 va camino de cerrar 2026 como su mejor ejercicio histórico tras 34 años de actividad. Las 35 compañías cotizadas del selectivo español cerraron los nueve primeros meses del año con un beneficio conjunto de 55.707,3 millones de euros, lo que supone un 18,4% más en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, cuando el selectivo español logró unas ganancias conjuntas de 47.053,4 millones de euros.

De hecho, el pasado año también fue el mejor ejercicio en la serie histórica del Ibex 35, cuando se alcanzaron unas ganancias conjuntas que superaron los 65.600 millones de euros. Es decir, a falta de mes y medio para que finalice 2026, sólo faltan algo menos de 10.000 millones de euros para batir los registros del año pasado.

Cabe precisar que dicho beneficio recoge las ganancias de 33 cotizadas, dado que Solaria presentará sus cuentas el próximo lunes 16 de noviembre y que Inditex, al contar con un ejercicio fiscal distinto (comprendido entre febrero y enero), hará lo propio el 2 de diciembre.

Unas ganancias que se explican por la mejora de la banca, al calor del alza de los tipos de interés, y las energéticas, aupadas por las ganancias históricas de Repsol debido a la combinación de los márgenes del refino extraordinarios y a la revalorización contable de sus activos.

Tan sólo una cotizada presentó pérdidas: Cellnex. Eso sí, la teleco redujo sus números rojos un 16,7% en los nueve primeros meses del año debido al crecimiento del negocio, la reducción de costes operativos y la menor intensidad inversora.

Sin embargo, la firma del Ibex 35 que más elevó sus ganancias en los nueve primeros meses del año fue Acerinox. La acerera multiplicó su beneficio por 23 entre enero y septiembre debido a la mejora de la rentabilidad del negocio de acero inoxidable, la fortaleza del mercado estadounidense, la mejora progresiva del mercado europeo y el aumento de la producción.

Tras Acerinox y Repsol, la tercera cotizada que más incrementó su beneficio en los nueve primeros meses del año fue Sacyr. La multinacional de infraestructuras ganó 116,3 millones de euros, lo que supone un 86,9% más en la comparativa interanual.

Dicho incremento estuvo motivado por el crecimiento de sus tres áreas de negocio (concesiones, ingeniería e infraestructuras y agua), el alza de los ingresos procedentes de sus activos concesionales y a una mejora del resultado de explotación.

Del lado contrario, tan sólo nueve cotizadas recortaron su beneficio en los nueve primeros meses del año (Amadeus, ArcelorMittal, Banco de Sabadell, Cellnex, Colonial, Enagás, Ferrovial, Grifols e IAG).

La firma del Ibex 35 que más recortó su beneficio fue ArcelorMittal. La siderúrgica con sede en Luxemburgo ganó 867 millones de dólares (unos 800 millones de euros), lo que supone un 70,8% menos debido a los deterioros contables y a los costes extraordinarios de la paralización de su planta ucraniana de Kryvyi Rih tras los ataques rusos.

Le siguió Enagás, con una caída del beneficio del 22,3% en los nueve primeros meses del año, hasta los 204,1 millones de euros. Una merma que se explica por la ausencia de plusvalías extraordinarias que contabilizó en 2025 y al impacto del marco regulatorio sobre los ingresos regulados de la compañía.

El podio del descenso del beneficio lo completó IAG. El holding aéreo hispano-británico redujo su beneficio un 16,2% en los nueve primeros meses del año, hasta los 2.264 millones de euros. Un descenso que se explica por el encarecimiento del precio del combustible.

El Ibex 35 mantiene su deuda

Lo cierto es que el selectivo español mantuvo su deuda financiera neta en los nueve primeros meses del año. En este periodo, la deuda conjunta se situó en los 192.631,2 millones de euros, lo que supone tan sólo un 0,3% menos en la comparativa interanual.

Tan sólo una compañía presenta tesorería: Logista. De hecho, la firma logística incrementó su tesorería un 3,6% en el ejercicio fiscal 2026 -comprendido entre octubre y septiembre-, hasta los 2.678,9 millones de euros.

Repsol es la cotizada del Ibex 35 que más recorta su deuda financiera neta en los nueve primeros meses del año. La petrolera recortó su pasivo un 64,3% en los nueve primeros meses del año, hasta situarla en los 2.038 millones de euros.

Un recorte que se explica por la fuerte generación de caja de sus negocios, el aumento de los márgenes del refino y la reducción de inversiones respecto al ejercicio anterior.

Le siguió Rovi. La farmacéutica madrileña cerró los nueve primeros meses del año con una deuda financiera neta de 27,9 millones de euros, lo que supone una reducción del 61,4% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior.

Una reducción que se explica por la mayor generación de caja operativa y la amortización de deuda con entidades de crédito.

El podio de la reducción de la deuda lo cerró ACS. El grupo cerró los nueve primeros meses del año con un pasivo de 908 millones de euros, lo que supone una reducción del 59,2% en la comparativa interanual.

En cuanto a las cotizadas que más elevaron su pasivo en los nueve primeros meses del año, destacan Enagás, Acerinox y Amadeus.

Enagás incrementó su deuda financiera neta un 26,9% entre enero y septiembre, hasta los 2.979 millones de euros, debido a la adquisición del 31,5% del operador francés Teréga por 573 millones de euros.

Tras ella se sitúa Acerinox, con un alza de la deuda neta del 23,4% en los nueve primeros meses del año, hasta los 1.535 millones de euros. La subida obedece al aumento de las existencias y del capital circulante, al esfuerzo inversor y al pago de dividendos.

El podio de cotizadas que más incrementa su deuda financiera neta entre enero y septiembre lo completa Amadeus, con un alza del 14,2% y 2.536,7 millones de euros. El proveedor de tecnología tuvo que hacer frente al pago de 652,6 millones de euros en dividendos y a la compra de SkyLink, firma por la que desembolsó 58,8 millones de euros.

Reacción bursátil

Lo cierto es que el grueso de la tercera temporada de resultados del año ha pasado algo desapercibido dentro del Ibex 35. Y además estos no han sido especialmente bien acogidos por el selectivo a pesar de los récords.

Las grandes compañías españolas han rendido cuentas ante el mercado en un contexto especialmente adverso. Las primeras cuentas llegaban en plena tensión por las subidas de las rentabilidades de la deuda europea, encabezadas por la preocupación por la prima de riesgo francesa, que llegó a rozar máximos de la última gran crisis de deuda, la de 2011, y arrastró al resto de referencias europeas.

Esto golpeó con fuerza a los parqués del Viejo Continente, y, por ende, al Ibex.

A este contexto se le sumó la reaparición de las intermitentes dudas por la narrativa bursátil de la IA. Los resultados de las grandes tecnológicas estadounidenses llegaron a eclipsar las cuentas de las españolas porque han determinado el rendimiento de Wall Street y éstos ánimos se han extendido día a día al Viejo Continente.

Asimismo, el selectivo español ha estado pendiente de otras referencias que han coincidido con el tsunami de resultados. Entre estos, los encuentros de la Fed y el BCE, en los que ambos bancos centrales optaron por congelar las tasas y retrasar un alza adicional de los tipos a diciembre o la evolución de los precios del petróleo.

Y lo cierto es que el oro negro -así como las perspectivas para lo que queda de año- ha pasado por dos fases que han tenido un claro giro de guion: las midterms. Antes de la cita electoral el crudo llegó a tocar los 117 dólares por barril pero los comicios -y la victoria demócrata- frenaron el rally de la materia prima.

Sin embargo, los dos grandes sectores del Ibex, la banca y las energéticas -que representan cerca del 60% de la ponderación del selectivo- se confesaron ante los inversores antes de las elecciones de medio mandato en EEUU. Su beneficio conjunto, de 44.400 millones de euros hasta septiembre, supone el 80% de lo que han ganado las empresas del índice nacional en los primeros nueve meses del año.

Los analistas de XTB explican que los resultados de la banca no terminaron de caer bien entre los inversores porque “hay un relato bastante fuerte sobre que las subidas de tipos de interés pueden deteriorar la demanda de crédito”. Además, destacan que, aunque los bancos han cumplido, “muchas entidades se han quedado por debajo de lo que se esperaba”.

Hay, en suma, otro factor a tener en cuenta: las expectativas. Los analistas explican que venimos de años donde la industria bancaria española ha repuntado con mucha fuerza en bolsa y ahora “nos encontramos en una situación donde el crecimiento a nivel general no es tan elevado como los años anteriores”.

Sin embargo, las mismas expectativas han beneficiado al sector energético, con Repsol a la cabeza. La compañía ha disparado su beneficio como consecuencia de la guerra en Irán. Y esto no estaba descontado por el mercado hace unos meses.