Las bolsas de Asia sufren el peor desplome desde 2020 lastradas por el sector de la IA

Las cotizadas en China están incrementando las recompras de acciones; actualmente marcan el segundo volumen histórico de buybacks como intento de transmitir confianza a los inversores.

El Nasdaq registró un retroceso previo del 5,52% impulsado por ventas de valores de IA, lo que contagiò el sentimiento global y amplificó las pérdidas en mercados asiáticos muy expuestos al mismo sector.

¿Cómo se relaciona la caída del Nasdaq en Wall Street con el desplome en Asia?

Entre las más afectadas figuran TSMC, Foxconn, MediaTek, Delta Electronics, ASE Technology, Kioxia, Fujikura y SoftBank, por su exposición a la cadena de suministro de chips y centros de datos.

¿Quiénes son las firmas más afectadas por la corrección vinculada a la IA en esta jornada?

Ya se han registrado descensos generalizados: TSMC, Foxconn, MediaTek y fabricantes de componentes para centros de datos han caído entre cinco y diez por ciento en la apertura. Además, en Corea del Sur se activó un mecanismo de suspensión de cotizaciones (circuit breaker).

La caída responde al desplome del sector ligado a la inteligencia artificial ante el temor de que la victoria demócrata en EE. UU. reduzca apoyo político y la inversión en centros de datos, afectando a empresas muy expuestas como fabricantes de chips y proveedores de infraestructuras.

¿Por qué han caído hasta casi un 9% las bolsas de Taiwán, Corea del Sur y Japón este viernes?

Grandes compañías vinculadas a la IA y los chips como TSMC, Foxconn y SoftBank sufren fuertes desplomes al inicio de la sesión.

Los parqués de Taiwán, Japón y Corea del Sur lideran los retrocesos, llegando a activarse la suspensión temporal de cotización en Seúl.

El temor a que la victoria demócrata en EE. UU. frene la inversión en inteligencia artificial y centros de datos impulsa las pérdidas en el sector tecnológico.

Las principales bolsas de Asia sufren caídas de hasta el 9%, registrando su peor desplome bursátil desde el año 2020.

Las principales bolsas de Asia llegaron a caer este viernes hasta cerca de un 9% en el que analistas consideran el peor desplome desde 2020.

La caída está motivada por el sector de la inteligencia artificial (IA) ante el temor de que la victoria del Partido Demócrata en EEUU amenace el auge de esta tecnología y la inversión en centros de datos.

Las bolsas de Taiwán, Corea del Sur y Japón, muy expuestas al sector tecnológico, encabezaban las pérdidas bursátiles.

Por su parte, las empresas cotizadas en China ya marcan el segundo volumen de recompra de sus propias acciones más alto de la historia, en un intento de transmitir confianza a los inversores ante la tendencia bajista.

Las caídas llegan después de que el índice Nasdaq se dejara un 5,52% en Wall Street la víspera, arrastrado por las ventas de valores relacionados con la IA, en la peor jornada de la plaza neoyorquina desde el 2 de abril de 2025, cuando el presidente Donald Trump presentó su polémica política arancelaria.

El principal índice de la Bolsa de Taipéi, el Taiex, arrancó la sesión con caídas de hasta el 8,85%, si bien se moderó poco después y para las 10:00 hora local (02:00 GMT) registraba un retroceso del 5,88%.

Firmas clave en la cadena de suministro de la IA registraban descensos generalizados durante los primeros compases de la sesión, incluidas TSMC (-5,36 %), Foxconn (-6,17 %), MediaTek (-6,21 %), Delta Electronics (-9,97%) y ASE Technology (-9,97%).

Corea del Sur

El indicador de referencia de la Bolsa de Seúl, el Kospi, arrancó la jornada con una caída superior al 8%, aunque llegó a la media sesión algo más moderado, perdiendo cerca de un 4,5 %.

El operador del parqué surcoreano, Korea Exchange, anunció a las 9:03 hora local (12:03 GMT) la suspensión de las negociaciones bursátiles durante 20 minutos, un mecanismo llamado 'circuit breaker', cuando el Kospi acumulaba una bajada de más del 8%.

El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se hundía un 5,27 % a media sesión y se situaba por debajo de los 60.000 puntos intradía por primera vez en más de cinco meses, mientras que el índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, descendía un 5,43 %.

El fabricante de chips de memoria Kioxia se hundía un 6,61%, mientras Fujikura, que produce cables eléctricos para centros de datos y se ha beneficiado del entusiasmo por la IA, descendía más de un 8,3%.

El grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, considerado uno de los principales inversores en IA a nivel mundial, bajaba cerca del 9,27 %, al tiempo que el principal fabricante automovilístico japonés, Toyota, algo más del 6 %.