¿Podría llegar pronto la paz a Europa del Este?

Un residente camina junto a edificios de apartamentos dañados por los ataques militares rusos en la ciudad de Kramatorsk. Fuerzas Armadas Ucranianas. Reuters

Con las elecciones de medio mandato en EEUU a la vuelta de la esquina, muchos esperaban otro TACO de Trump con Irán para abaratar el combustible. Pero el giro ha llegado por el lado ruso.

Aunque el Congreso ha respaldado una ley con duras sanciones contra Moscú y Trump ya la ha firmado, por ahora no se han anunciado nuevas medidas de gran calado. Es más, Washington y Moscú han llegado a un acuerdo sobre el suministro de diésel ruso al mercado mundial.

Aparte, se han reactivado los contactos para intentar alcanzar un acuerdo de paz. Así, Melania Trump afirmó que se estaba respetando el alto el fuego en Oleshky, mientras que Donald Trump aseguró que las conversaciones trilaterales entre EEUU, Rusia y Ucrania podrían celebrarse 'bastante pronto'.

Muchos esperaban otro TACO de Trump con Irán para abaratar el combustible

El problema es que ya hemos visto esta película más de una vez y seguimos en el mismo punto muerto. Y no está claro qué podría cambiar esta vez, con las principales discrepancias aún sin resolver, sobre todo en lo relativo a los territorios y al estatus de Ucrania.

En cuanto al alto el fuego, Moscú sigue sin verlo con buenos ojos, por temor a que Kiev aproveche la tregua para reorganizar y rearmar sus fuerzas.

Así que, por ahora, no cabe esperar grandes descensos en los precios de la gasolina y el gas en Europa. Y eso no solo aprieta el bolsillo de los ciudadanos, sino que también le complica las cosas al BCE: mientras persista la crisis energética, la inflación seguirá presionando y habrá poco margen para recortar los tipos de interés.

No en vano, las rentabilidades de la deuda europea siguen bajo presión, alimentadas también por el malestar social, que difícilmente remitirá mientras sigan sin resolverse las crisis geopolíticas en Oriente Medio y Ucrania.

***Igor Kuchma es analista de Trading View.