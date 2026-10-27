El 'efecto Lula' arrastra a la Bolsa y al real brasileño: los inversores temen que su cuarto mandato dispare aún más la deuda

Porque el nuevo Congreso resulta más conservador que el anterior, lo que obliga a Lula a pactar con partidos de centro y limita la capacidad de aprobar medidas radicales.

¿Por qué los analistas creen que la posibilidad de un giro brusco a la izquierda es limitada pese a la victoria de Lula?

Nombrar un ministro de Hacienda creíble y presentar reformas fiscales que demuestren consolidación duradera podría frenar la volatilidad; si lo consigue, el mercado podría recuperar parte del interés por activos brasileños.

Estas compañías, con exposición en Brasil, registraron caídas en Bolsa porque la divisa débil y el mayor riesgo país reducen en euros sus beneficios y encarecen su financiación.

El real se depreció más de un 12% frente al dólar en la peor sesión en más de treinta años, reflejando el pánico cambiario y la venta de activos ligados a Brasil.

Porque la reelección de Lula cambió las expectativas de los inversores sobre disciplina fiscal y gasto público, lo que provocó órdenes masivas de venta y suspensión temporal de la cotización del Bovespa.

Los inversores temen un aumento del gasto público y del endeudamiento soberano por la continuidad de las políticas izquierdistas.

La victoria de Lula da Silva provoca fuertes caídas en el Bovespa y una depreciación superior al 12% en el real brasileño.

La inesperada victoria de Luiz Inácio Lula da Silva -el actual presidente de Brasil y líder del Partido de los Trabajadores- en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas ha provocado un terremoto en los mercados al calor del miedo de unos inversores que daban por descontado el triunfo de Flávio Bolsonaro y que ahora temen que la deuda del país siga creciendo por la continuidad de las políticas izquierdistas.

Lo cierto es que el resultado electoral ha venido de la mano de un importante bache para el Bovespa, el principal selectivo de la Bolsa de São Paulo. El índice se dejaba algo más de un 15% en la sesión consecutiva al cierre de urnas.

El golpe se veía venir. Los futuros habían anticipado caídas que llegaban a alcanzar el 20% y la cotización del parqué brasileño ha empezado casi una hora después del toque de campana habitual porque ha tenido que ser suspendida debido al enorme volumen de ventas que se estaba registrando.

El 'efecto Lula' no se ha quedado ahí. El real, la divisa brasileña, se llegaba a depreciar más de un 12% frente al dólar y firmaba su peor sesión en más de treinta años. Y el resultado electoral ha tenido sus efectos en otros mercados, también dentro del Ibex 35.

La razón de este 'terremoto' radica en la histórica remontada de Lula. El izquierdista sorprendió tras imponerse a Bolsonaro y consiguió darle la vuelta al resultado de la primera vuelta tras conseguir el 51,8% de los votos. Y en este punto está parte del quid de la cuestión.

Los mercados llevaban descontando que Bolsonaro sería el próximo presidente del país desde que el ultraderechista ganó la primera ronda de los comicios presidenciales, celebrada hace poco más de veinte días.

La victoria de Lula —con la que el ya presidente de Brasil se asegura su cuarto mandato— ha provocado un reajuste inmediato de las expectativas de los inversores. Y esto le ha pasado factura a la Bolsa y a la divisa brasileñas.

Cambio de expectativas

Pero, ¿qué se esperaba de Bolsonaro? La clave para descifrar la decepción del mercado pasa por comprender el mayor desafío económico al que se enfrenta el Gobierno brasileño: sanear las cuentas públicas en un contexto de creciente endeudamiento soberano.

El déficit fiscal de Brasil llega al 9,5% de su PIB y su deuda pública alcanza ya 82,9%. Ambos indicadores siguen escalando presionados por un catalizador extra: el alto nivel al que se encuentran los tipos de interés. Las tasas se sitúan al 13,75%.

Bajo este pretexto, tal y como señalan los analistas de XTB, los inversores esperaban que una victoria de Bolsonaro trajese una mayor disciplina fiscal. Pero ahora, como señalan desde Ebury, "se alejan las perspectivas de una consolidación fiscal significativa y podría prolongar el deterioro de las cuentas públicas del país".

Los analistas de Bankinter estiman que la reelección de Lula hace presagiar políticas económicas muy continuistas en lo que a intervención y gasto público se refiere.

En este sentido, los inversores temen que el líder del Partido de los Trabajadores impulse nuevas iniciativas de gasto sin presentar un plan lo suficientemente creíble para estabilizar la trayectoria de la deuda brasileña, es decir, que siga con su política expansiva de gasto público.

En este punto, la atención del mercado se dirigirá al perfil que sostenga la cartera de Hacienda. De hecho, es probable que Lula intente calmar el nerviosismo del mercado con el nombramiento de un ministro que transmita confianza y que anuncie reformas fiscales para estabilizar la deuda pública. Aunque esto no llegará hasta después de enero, cuando se conforme el nuevo Ejecutivo.

Con todo, los analistas también recuerdan que el resultado de las urnas deja un Congreso más conservador que el del anterior mandato de Lula, lo que limitará las medidas que el izquierdista pueda acometer o en todo caso le obligará a pactar con los partidos de centro para aprobar cualquier ley. Es decir, que la posibilidad de un giro brusco a la izquierda es muy limitada.

Además, también limitan la duración temporal de la volatilidad y el temor que emergía este lunes en el mercado brasileño. "El rumbo dependerá de la corrección de la política fiscal de Lula, que deberá percibirse como duradera y creíble" apunta Mali Chivakul, economista de mercados emergentes en J. Safra Sarasin Sustainable AM .

En este aspecto, desde XTB explican que una vez que las ventas forzosas disminuyan y pase el escenario de mayor tensión "los argumentos estructurales para invertir en Brasil se mantendrán".

Y aquí entran potenciales de la renta variable brasileña como su fuerte exposición a las materias primas y el suministro de minerales críticos.

Repercusión para España

Con todo, el terremoto también ha dejado sus grietas dentro del Ibex 35. Las compañías españolas más expuestas a la economía brasileña sufrieron el lunes desde el toque de campana de la sesión de la Bolsa de Madrid.

Telefónica (-6,41%), Banco Santander (-3,09%) y Mapfre (-1,75%) vivieron su particular lunes negro tras conocerse la victoria de Lula y el motivo es el mismo que luego lastró el rendimiento de la Bolsa de Brasil, el haber dado por hecho que Bolsonaro sería el próximo presidente del país.

Como explican los analistas de XTB, la victoria de Lula "obliga a los inversores a deshacer posiciones construidas sobre un resultado diferente" y a deshacerse de las previsiones de un giro hacia políticas más favorables a la inversión privada y una mayor contención del gasto.

Así, los activos brasileños tendrán ahora que enfrentarse a una combinación de moneda débil -que reducirá el valor en euros de los beneficios generados en Brasil- y financiación más cara, a lo que se añadirán dudas fiscales.